Alexandru Rogobete, ferm pe poziția sa privind tăierea de 10% din Sănătate: „Nu am cum să fiu de acord cu această reducere paușală”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reafirmat vineri că se opune reducerii cu 10% a cheltuielilor din sistemul sanitar şi a subliniat că nu va aviza niciun act normativ care să prevadă o astfel de măsură. Ministrul a avertizat că o tăiere „paușală” ar genera „o criză fără precedent”.

„Spun încă de câteva săptămâni că scăderea cu 10%, scădarea pauşală în sistemul de sănătate, cu 10% a veniturilor sistemului de sănătate, ar crea şi ar genera o criză fără precedent în sistem. Pentru că sistemul de sănătate, în primul rând, are anumite particularităţi, este un sistem de urgenţă, este un sistem critic, pe de o parte.

Pe de altă parte, deficitul de personal din sistemul de sănătate este unul arhicunoscut, atât în componenta de medici, dar şi asistente, îngrijitoare, chimici, biochimici, mă rog, întreg personalul medical are o problemă din acest punct de vedere. Gărzile, şi ştiţi bine, pentru că am avut astfel de situaţii în ultima perioadă în multe unităţi sanitare, gărzile nu pot fi acoperite pentru că resursa umană este insuficientă”, a declarat vineri ministrul, potrivit News.ro.

Rogobete a mai precizat că tarifele pentru gărzi plătite în 2026 sunt calculate la nivelul anului 2017.

Ministrul a reiterat că nu va aviza o ordonanţă de urgenţă a Guvernul României dacă aceasta va include reducerea cu 10% a veniturilor din sănătate. „Eu nu am cum să fiu de acord cu această reducere pauşală şi cu tăierea veniturilor personalului medical cu 10%. Am spus public asta de fiecare dată şi o spun în continuare”, a spus Rogobete.

Ministerul Dezvoltării a publicat, pentru transparenţă, un proiect de lege privind măsuri administrative pentru creşterea capacităţii financiare şi eficientizarea administraţiei publice, care prevede o reducere cu 10% a cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală şi diminuarea numărului de posturi la nivel local.

Joi, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că reforma administraţiei ar urma să fie adoptată cel mai probabil prin ordonanţă de urgenţă, invocând constrângeri de calendar şi necesitatea unei intrări rapide în vigoare pentru a contribui la bugetul pe anul viitor. De asemenea, o şedinţă a coaliţiei pe acest subiect este posibilă săptămâna viitoare.