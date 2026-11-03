 Control de amploare la Spitalul Socola, după criza ploșnițelor. Rogobete amenință managerul cu demiterea | adevarul.ro
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Control de amploare la Spitalul Socola, după criza ploșnițelor. Rogobete amenință managerul cu demiterea

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Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a trimis Inspecția Sanitară de Stat în control la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași și amenință cu demiterea managerului, după ce a aflat că problemele din spital ar fi mai grave decât cele constatate în timpul vizitei sale.

Rogobete
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete Foto: Facebook

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți, 3 noiembrie, că Inspecția Sanitară de Stat a început un control amplu la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași, după ce a primit informații că managerul unității, Cristina Dobre, i-ar fi prezentat doar saloanele în care condițiile erau corespunzătoare, în timpul vizitei sale la spital.

Verificările vin după ce, pe 25 octombrie, ministrul a anunțat că va trimite inspectorii sanitari la unitatea medicală, în urma informațiilor privind infestarea cu ploșnițe a unui pavilion. La momentul respectiv, Rogobete a vizitat spitalul și a discutat cu reprezentanții conducerii despre situația semnalată.

După vizită, ministrul a apreciat că managerul a reacționat corespunzător în cazul infestării, precizând că pavilionul fusese eliberat de pacienți și că fuseseră demarate procedurile de dezinsecție și reabilitare a spațiilor afectate.

„Din primele constatări, conducerea unităţii sanitare a reacţionat corespunzător: pavilionul a fost eliberat de pacienţi şi au fost demarate procedurile de dezinsecţie şi reabilitare a spaţiilor afectate”, declara atunci Alexandru Rogobete.

Acum, ministrul susține că a primit informații potrivit cărora realitatea din spital ar fi diferită de cea care i-a fost prezentată în timpul vizitei și a decis extinderea verificărilor la nivelul întregii unități medicale.

„Astăzi a început un control, pe care cred că-l aştepta multă lume, la Spitalul de Psihiatrie Socola. Inspecţia Sanitară de Stat din Ministerul Sănătăţii s-a deplasat în această, mă rog, ieri seară - în această dimineaţă la Iaşi, unde începe o acţiune de control amplă, pentru că am primit informaţii că doamna manager m-a dus în saloane unde lucrurile erau în regulă atunci când am fost în vizită şi realitatea din spital este cu totul alta”, a afirmat, marți, Alexandru Rogobete.

Managerul riscă să fie demis dacă suspiciunile se confirmă

Inspectorii sanitari urmează să verifice fiecare salon din Institutul de Psihiatrie „Socola”, iar ministrul a anunțat că va lua măsuri dacă se dovedește că managerul i-a prezentat în timpul vizitei doar spațiile curate.

„Dacă se dovedeşte că doamna manager mi-a arătat doar saloanele curate, vă asigur că, în aceeaşi zi, doamna manager va avea contractul de management desfăcut de către Ministerul Sănătăţi”, a declarat Rogobete.

La momentul vizitei din octombrie, ministrul anunțase că verificările vor viza respectarea procedurilor sanitare și a măsurilor de prevenție în întregul spital.

„Vreau să fie foarte clar: siguranţa pacienţilor şi a personalului medical nu este negociabilă!”, afirma atunci Alexandru Rogobete.

Ministrul mai preciza că nu va tolera neglijența în situațiile în care sănătatea oamenilor poate fi pusă în pericol și că problemele din spitale trebuie semnalate, investigate și rezolvate cu responsabilitate și transparență.

Managerul Institutului de Psihiatrie „Socola”, Cristina Dobre, recunoscuse anterior existența unor probleme legate de prezența ploșnițelor într-un pavilion, dar susținuse că situația fusese între timp rezolvată.

La acest moment, concluziile noului control nu au fost făcute publice, iar presupusa prezentare selectivă a saloanelor rămâne deocamdată o suspiciune anunțată de ministru.

Cristina Dobre se află la conducerea Institutului de Psihiatrie „Socola” din decembrie 2021, când a câștigat concursul pentru ocuparea funcției de manager. Aceasta a participat din nou la concurs la finalul lunii noiembrie 2025, pentru un nou mandat, scrie Ziarul de Iași.

O eventuală încetare a contractului de management trebuie să aibă la bază constatări concrete și să respecte procedura legală și prevederile contractului.

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