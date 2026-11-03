Alexandru Rogobete minimalizează luxul afișat de liderii PSD la botezul din Timișoara : „E bine să nu generalizăm”

Ținutele luxoase purtate de unii invitați la botezul fiului lui Alfred Simonis au generat comentarii despre opulența afișată de social-democrați. Alexandru Rogobete a fost întrebat cum se reflectă astfel de imagini asupra partidului și ce le-ar spune pacienților care se confruntă cu lipsurile din sistemul medical.

Alexandru Rogobete, despre imaginea PSD. Foto: captură video

Discuțiile au pornit de la petrecerea organizată sâmbătă pentru botezul fiului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș. Fotografiile și imaginile de la eveniment, la care au participat mai mulți lideri și reprezentanți ai PSD, pintre care şi ministrul Sănătăţii, au atras atenția prin vestimentația unor invitați și prin opulenţa petrecerii.

Marți, 3 noiembrie, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost întrebat ce crede că simt pacienții din România, pentru care sistemul medical nu are suficiente resurse, atunci când văd opulența afișată la un astfel de eveniment..

„Cred că este important ca oamenii să înțeleagă că, în general, este bine să nu generalizăm. Faptul că au apărut una, două, trei persoane care, sigur, au deschis un narativ public de tip cancan la nivel național, nu înseamnă că tot Partidul Social Democrat are această imagine, pentru că nu este corect”, a răspuns Alexandru Rogobete.

În discuție a fost adusă și situația pacienților, în condițiile în care accesul la medicamente și finanțarea sistemului de sănătate rămân teme importante.

„Asigur pe pacienți că fac tot ce-mi stă în putere și lucrez cu toate instituțiile și cu toate organismele din jurul Ministerului Sănătății, astfel încât să le asigurăm accesul la medicamente”, a mai spus Alexandru Rogobete.

Ministrul a făcut, însă, și o observație de bun-simţ despre responsabilitatea persoanelor care ocupă funcții publice, fără să lege explicit afirmația de un anumit invitat sau de o ținută anume.

„Ca mesaj general, dacă doriți, ca un răspuns general, consider că, atunci când ai o funcție publică, atunci când ești o persoană cu demnitate publică, e bine să îți păstrezi demnitatea în toate formele de manifestare”, a precizat el.

La botezul fiului lui Alfred Simonis, naș a fost Sorin Grindeanu. Printre participanți s-au numărat Lia Olguța Vasilescu, Sorin Ionescu, ministru delegat pentru învățământul preuniversitar, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila, ministrul Muncii, Florin Manole, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, și fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan.

Una dintre aparițiile comentate în mediul online a fost cea a Sorinei Docuz, partenera fostului premier Marcel Ciolacu. Aceasta a purtat o rochie gri și o haină de blană care părea să fie din chinchilla. Fotografiile au generat discuții despre „luxul şi opulenţa” de la petrecere, iar unii utilizatori au estimat că haina ar costa zeci de mii de lei.