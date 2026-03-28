Rogobete a anunțat când vor fi gata spitalele regionale: Craiova și Iași în grafic, Cluj așteaptă instanța

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că spitalele regionale din Craiova și Iași ar urma să fie finalizate până la sfârșitul anului 2028, în timp ce la Cluj lucrările nu au început, licitația fiind încă în faza de contestații.

„La Craiova construcția a ajuns la etajul 2. La Iași lucrările au început recent, după ce contestațiile s-au încheiat. La Cluj, încă suntem în contestație, la Înalta Curte de Casație și Justiție. Din estimările noastre, în aprilie ar trebui să avem rezultatul și să semnăm contractul”, a spus ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la Primatv.

Rogobete a precizat că, în prezent, România are 22 de șantiere pentru spitale finanțate din fonduri europene.

„Sunt 8 din PNRR. Unul s-a dat în folosință în decembrie, la Bistrița, primul corp nou de clădire construit după Revoluție. Alte șapte vor fi finalizate până în august anul acesta, printre care Centrul de politraumă Sibiu, Centrul de politraumă Craiova și Spitalul Marius Nasta din București”, a adăugat el.

Ministrul a explicat și planul pentru dotarea spitalelor: „La Craiova va începe în această vară licitația pentru echipamente. Licitația se va derula pe măsură ce construcția avansează, astfel încât, când construcția este aproape finalizată, să poată fi livrate și echipamentele. La fel este gândit și la Iași și la Cluj”.

El a subliniat că întârzierile nu afectează termenul final de execuție.

„La Craiova, graficul de execuție îi dă termen finalul anului 2028. La Iași se păstrează același termen, chiar dacă a existat o întârziere de o lună, iar la Cluj am ținut cont și de contestația care poate dura un an, astfel încât nu ies din termen”, a adăugat ministrul.