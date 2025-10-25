Alexandru Rogobete denunță transferurile nejustificate de pacienților din spitalele publice la privat. „În mentalul colectiv s-a creat această idee”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, critică transferurile nejustificate de pacienţi din spitalele publice către cabinetele private. El consideră că în mentalul colectiv s-a creat ideea că la spitalul public te duci să mori, iar la spitalul privat totul este roz, ”dacă ai bani”.

Alexandru Rogobete a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic, care este cel mai scandalos fenomen pe care l-a întâlnit în sistem. Acesta a răspuns că, din punctul lui de vedere, cel mai scandalos este transferul nejustificat al pacienţilor de la spitalul public la privat şi a explicat că peste 90% dintre pacienţi nu sunt trimişi la spitalele private, ci la cabinetele personale.

”Aici trebuie făcută diferenţa foarte clar. Pentru că atunci când spunem în privat, în sistemul privat, vorbim de cabinete individuale private, vorbim de cabinetele unor medici şi vorbim de spitale private. Ori, e nedrept şi pentru zona privată să spun că pacienţii sunt transferaţi nejustificaţi de la public la privat. Pentru că, de fapt proporţia cea mai mare, peste 90 şi ceva la sută, nu sunt transferaţi la spitalele private. Sunt transferaţi la cabinetele personale”, a explicat Alexandru Rogobete.

Creșterea programului de lucru în ambulatoriu

El a precizat de ce a decis să crească programul de lucru în ambulatoriul de specialitate până la ora 20.

”Nu este o ambiţie sau o încăpăţânare a mea. Nu e mai multă muncă, de fapt. Nu înseamnă că medicul va lucra dublu. Înseamnă că în spitalele publice unde se poate - şi din calculele noastre în peste 60% din ele se poate - pentru specialităţile medicale care pentru care se poate şi pentru care există adresabilitate, şi există pentru multe, spitalul să îşi prelungească programul în ambulatoriul de specialitate până la ora 20. Asta înseamnă că anumiţi medici vor face ambulatoriul de specialitate în ture. Nu înseamnă că vine la 8 dimineaţa şi pleacă la 8 seara. Înseamnă că un medic vine luni, marţi, miercuri de la 8 dimineaţa şi alt medic vine de la ora 2 până la ora 8 seara. Deci practic se creează două ture în ambulatoriul de specialitate”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

El a subliniat că există spitale unde deja se întâmplă acest lucru, ceea ce arată că se poate. Rogobete a mai explicat şi motivaţia acestei decizii.

”Câţi dintre noi putem merge la cardiolog în ambulatoriul de specialitate la un spital public la ora 10 dimineaţa? Foarte puţini. Doar dacă ne luăm o zi liberă sau dacă lipsim. Ori acest program ţinut intenţionat doar dimineaţa de fapt ce favorizează? Favorizează transferul pacientului din mediul public către cabinetele individuale private. Ori nu este corect acest lucru”, a transmis Alexandru Rogobete.

Preconcepția privind spitalele de stat

Ministrul Sănătății a mai afirmat, totodată, că, în mentalul colectiv s-a creat ideea că la spitalul public te duci să mori, iar la spitalul privat totul este roz, ”dacă ai bani”. El a fost întrebat dacă această dispută mai poate înceta.

”Da, cred că da. Cred cu tărie că da şi lucrez în direcţia asta. Ani la rând s-a vorbit despre spitalul public versus spitalul privat. Acest versus a făcut foarte mult rău sistemului, de fapt. Pentru că a modificat mentalul colectiv. În mentalul colectiv s-a creat această idee, că la spitalul public te duci să mori, iar la spitalul privat totul este roz. Dacă ai bani. Ori eu cred că a sosit momentul să vorbim despre sistemul de sănătate, punct, care este format dintr-o componentă publică sau din anumite servicii oferite în regim public şi despre o componentă privată sau despre servicii medicale oferite în regim privat”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

Rogobete a precizat că suntem în punctul în care foarte multe servicii sunt egale din punct de vedere public-privat.

”Şi vă dau un exemplu, serviciile de radioterapie. În sistemul public, în perioada 2023-2024, Ministerul Sănătăţii a construit şi dat în folosinţă 12 centre de radioterapie publice, în toată ţara, şi sigur că există şi centre de radioterapie private. Ele sunt decontate identic. Pacientul nu plăteşte nimic, nici suplimentar, nici la public, nici la privat, iar regimul este, din punct de vedere medical, unitar. Eu cred că dacă reuşim să depăşim acest versus care ne-a făcut mult rău şi ajungem să stabilim un parteneriat corect, transparent şi de bună credinţă între cele două sisteme, doar aşa putem dezvolta, de fapt un sistem unic de sănătate”, a mai declarat Alexandru Rogobete.