Ancheta privind cazul lui Emil Gânj, principalul suspect în dosarul crimei din Mureș care, în vara anului 2025, a șocat opinia publică, scoate la iveală noi detalii despre rețeaua de sprijin pe care acesta ar fi avut-o de când este urmărit de Poliție.

Foto: Emil Gânj e de negăsit FOTO Poliția Română / captură video

Doi frați din județul Cluj au fost trimiși în judecată pentru favorizarea făptuitorului, procurorii acuzându-i că l-au ajutat pe Emil Gânj să se ascundă de autorități, deși știau că este urmărit de poliție, potrivit Digi24.

Potrivit anchetatorilor, cei doi i-ar fi asigurat fugarului adăpost, hrană și mijloace de transport, facilitându-i astfel evitarea capturării.

Unul dintre bărbați, în vârstă de 47 de ani, este acuzat că l-a găzduit pe Emil Gânj într-o locuință situată în apropierea satului Oaș, din județul Cluj. Conform anchetatorilor, acesta i-ar fi oferit adăpost pe o perioadă îndelungată, între aprilie 2024 și februarie 2025.

Cel de-al doilea frate este suspectat că l-a ascuns pe fugar timp de aproximativ două luni într-o casă izolată aflată la marginea localității Poiana Frății, tot în județul Cluj.

Investigația relevă și legături constante între unul dintre suspecți și Emil Gânj. Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi purtat nu mai puțin de 239 de convorbiri telefonice cu acesta în perioada în care era căutat la nivel național.

Procurorii afirmă că ambii inculpați cunoșteau situația juridică a lui Gânj și faptul că acesta era urmărit de poliție, însă, cu toate acestea, l-ar fi ajutat să se sustragă autorităților.

Cei doi au negat acuzațiile formulate împotriva lor, însă au fost trimiși în judecată pentru favorizarea făptuitorului. Judecătoria Turda urmează să analizeze dosarul, iar prima decizie este așteptată la începutul anului viitor.

Emil Gânj este căutat de autorități din iulie 2025. Acesta este acuzat că și-ar fi ucis fosta iubită în localitatea Miheșu de Câmpie, județul Mureș, după care ar fi incendiat locuința în care se afla victima și ar fi dispărut.

Individul fost arestat si judecat în lipsă, iar apoi condamnat definitiv la închisoare pe viață, după ce sentința pronunțată în primă instanță nu a fost contestată în termenul legal și a rămas definitivă prin neapelare. Oamenii legii nu l-au găsit nici până în prezent.

Cazul care a șocat România. Cum au ratat autoritățile mai multe șanse de a preveni tragedia

Crima care a șocat România în vara anului 2025 a scos la iveală un lung șir de semnale de alarmă care, potrivit investigațiilor Recorder și acuzațiilor familiei victimei, nu au fost gestionate eficient de instituțiile statului.

Victima lui Emil Gânj, Anda Ghiurga, era o tânără mamă din județul Mureș care a trăit timp de aproape doi ani sub amenințarea individului cu un trecut infracțional grav și condamnat anterior pentru omor.

Un condamnat pentru omor, eliberat înainte de termen

Înainte de relația cu Anda Ghiurga, Emil Gânj avea deja un istoric penal semnificativ. Fusese condamnat pentru infracțiuni sexuale, iar ulterior a primit o pedeapsă de peste 15 ani de închisoare pentru omor calificat. Cu toate acestea, în 2020 a fost eliberat condiționat, cu aproximativ cinci ani înainte de executarea integrală a pedepsei.

După eliberare, Gânj a început o relație cu Anda Ghiurga, mamă a unui copil, din județul Mureș. Potrivit apropiaților victimei, comportamentul acestuia a devenit rapid agresiv și posesiv, iar episoadele de violență s-au repetat tot mai des.

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Primul semnal major: agresiunea din februarie 2024

Familia susține că primul episod grav a avut loc în februarie 2024, când Anda Ghiurga a fost agresată fizic și a fost nevoie de apelarea serviciului de urgență 112.

Deși situația era una extrem de sensibilă, rudele victimei au acuzat ulterior că intervenția autorităților nu a fost pe măsura pericolului reprezentat de agresor. Chiar dacă a fost emis un ordin de protecție, implementarea efectivă a acestuia ar fi întâmpinat întârzieri semnificative.

Un an de amenințări și hărțuire

Pe parcursul anilor 2024 și 2025, Anda Ghiurga a reclamat în repetate rânduri că este urmărită, amenințată și intimidată de fostul partener.

Potrivit mărturiilor făcute publice înainte de crimă, femeia se temea constant pentru viața sa și considera că măsurile dispuse de autorități nu sunt suficiente pentru a o proteja. Familia a susținut ulterior că, deși existau numeroase semnale privind pericolul iminent, reacția instituțiilor a rămas limitată.

Răpirea care ar fi trebuit să schimbe totul

Un moment de cotitură a avut loc pe 26 februarie 2025. Conform datelor făcute publice ulterior, Emil Gânj ar fi răpit-o pe Anda Ghiurga și ar fi incendiat locuința acesteia.

Victima a reușit să scape după două zile, însă rudele sale au criticat modul în care a fost gestionată ancheta. Familia a reclamat presiuni asupra victimei și o tendință a anchetatorilor de a minimiza gravitatea situației, acuzații respinse de autorități.

Pentru apropiații tinerei, acest episod ar fi trebuit să reprezinte dovada clară că Emil Gânj reprezenta un risc extrem.

Retragerea protecției

În lunile următoare, măsurile de protecție au fost diminuate. Potrivit familiei, paza permanentă instituită în jurul victimei a fost retrasă în aprilie 2025, fără explicații suficiente.

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Decizia a stârnit nemulțumirea rudelor, care susțin că amenințările nu încetaseră și că agresorul continua să încerce să ia legătura cu Anda Ghiurga.

Chiar și după reducerea măsurilor de protecție, victima ar fi continuat să le spună apropiaților că se teme pentru viața sa.

Ziua crimei

Pe 8 iulie 2025, temerile s-au adeverit. Emil Gânj ar fi pătruns în locuința tinerei din Miheșu de Câmpie și ar fi ucis-o, după care a incendiat casa.

Crima a provocat un val de indignare la nivel național și a readus în discuție modul în care statul gestionează cazurile de violență domestică și protecția victimelor amenințate de persoane cu antecedente grave.

Acuzații privind erorile instituționale

După tragedie, cazul a devenit un simbol al eșecului mecanismelor de protecție a victimelor violenței domestice.

Familia Andei Ghiurga a susținut că statul a avut multiple oportunități de a preveni deznodământul și că instituțiile implicate au reacționat lent în momente-cheie: de la monitorizarea agresorului și aplicarea măsurilor de protecție, până la gestionarea plângerilor și a episoadelor de violență anterioare.

Pe fondul acestor controverse, mai mulți avocați și specialiști au ridicat problema răspunderii autorităților pentru modul în care au fost gestionate avertismentele repetate venite din partea victimei și a familiei sale.