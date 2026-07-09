Răsturnare de situație. Sora victimei lui Emil Gânj, din victimă protejată de Poliție, în agresor cu brățară electronică: „O soluție incredibilă”

Tiberia Pușa Gyurca, sora Andei Gyurca, femeia ucisă de Emil Gânj, a ajuns vizată de un ordin de protecție. Femeia trebuie să păstreze o distanță de 50 de metri față de concubinul ei și să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere.

Tiberia Pușa Gyurca se află sub protecția Poliției, după crima din Miheșu de Câmpie, unde sora ei, Anda, a fost ucisă de Emil Gânj.

Miercuri, Judecătoria Luduș a admis în parte cererea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduș și a emis un ordin de protecție pentru o perioadă de șase luni împotriva femeii, obligând-o să păstreze o distanță de 50 de metri față de concubinul ei și față de locuința acestuia.

Femeia trebuie să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere și instanța i-a interzis să ia legătura telefonic cu concubinul ei. Ea e acuzată de violență domestică.

Hotărârea este executorie

”Raportat la cele anterior expuse, instanța apreciază că probele administrate în cauză dovedesc comportamentul pârâtei constând în acte de agresiune fizică respectiv acțiunea de lovire și acte de agresiune verbală comportament care se circumscrie întocmai noțiunii de violență domestică, astfel cum aceasta este reglementată de prevederile art. 4 lit. 1, a și c din Legea nr. 217/2003. Instanța constată îndeplinită și cea de-a doua condiție, respectiv actele de violență exercitate să provină de la un membru de familie. În formarea acestei concluzii instanța are în vedere că agresorul și victima sunt concubini. Întrucât actele de violență domestică exercitate de pârât au creat o stare de pericol pentru viața, integritatea fizică și psihică a victimei, se impune luarea de urgență a unor măsuri care să conducă atât la combaterea acestor violențe, cât și la protecția victimei violențelor. Instanța reține din actele dosarului că pârâta reprezintă o amenințare imediată pentru integritatea fizică și psihică a victimei întrucât prin acțiunile sale pârâta provoacă stări de tensiune și suferință fizică și psihică acestuia”, se arată în hotărârea instanței.

Avocatul susține că femeia ar fi fost cea agresată

Avocatul Adrian Cuculis, care reprezintă familia victimei lui Gânj, susține că femeia vizată de ordinul de protecție este, de fapt, cea agresată.

„O soluție incredibilă într-un caz de emitere a unui ordin de protecție. De menționat este că sora victimei lui Gânj se află în continuare în protecția Poliției, adică în timp ce ea era, de fapt, agresată, Poliția era din nou la ușa ei din Miheșu de Câmpie. Deși concubinul se afla în casa ei, cu antecedente la adresa ei extrem de violente, instanța stabilește că tot aceasta trebuie să fie pusă sub ordin de protecție”, a transmis avocatul Adrian Cuculis.

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Familia acuză că trăiește în continuare cu frică

Familia victimei susține că trăiește în continuare sub amenințări. Potrivit unei investigații publicate de Snoop, mătușa tinerei a obținut un ordin de protecție împotriva lui Iacob Gânj, fratele lui Emil Gânj, bărbatul condamnat definitiv la închisoare pe viață pentru crimă.

În urma plângerii depuse de mătușa victimei din cauza amenințărilor, Judecătoria Luduș a emis, la 30 iunie 2026, un ordin de protecție.

Mama Andei Gyurca, Pușa Jimba, aflată într-un program de protecție a martorilor împreună cu nepotul și copilul victimei, afirmă că familia trăiește permanent cu teama că Emil Gânj ar putea reapărea.

În motivarea hotărârii, Tribunalul Mureș a apreciat că fapta a produs o „traumă psihologică majoră”, atât asupra familiei victimei, cât și asupra comunității, subliniind că Anda Gyurca încercase anterior să se protejeze prin intermediul instituțiilor statului.

Mama tinerei consideră că polițiștii care au gestionat cazul poartă o parte din responsabilitatea pentru tragedie și susține că familia continuă să suporte consecințele crimei, în timp ce autorul condamnat nu a fost încă prins.

Emil Gânj rămâne de negăsit

Emil Gânj a fost condamnat definitiv la închisoare pe viață pentru uciderea Andei Gyurca și obligat să plătească familiei despăgubiri morale în valoare totală de 510.000 de euro. Cu toate acestea, autoritățile nu au reușit să îl găsească până în prezent.

Instanța a stabilit despăgubiri de 200.000 de euro pentru fiul minor al victimei, câte 100.000 de euro pentru părinții acesteia, câte 50.000 de euro pentru cele două surori și 10.000 de euro pentru partenerul de viață al Andei Gyurca.

Potrivit investigației, șansele ca familia să recupereze aceste sume sunt reduse, deoarece în timpul anchetei nu au fost identificate bunuri pe numele condamnatului care să poată fi executate silit. Tribunalul Mureș a menținut însă măsurile asigurătorii pentru eventualitatea în care vor fi descoperite bunuri în viitor.

Crima comisă de Emil Gânj rămâne unul dintre cele mai grave cazuri din ultimii ani. Bărbatul este acuzat că, în iulie anul trecut, a mers înarmat cu un topor la locuința fostei partenere, a distrus ușa și geamurile, apoi a lovit-o mortal în zona capului. Ulterior, ar fi stropit cadavrul cu benzină și i-ar fi dat foc, incendiu care a cuprins și locuința. Emil Gânj, care a mai condamnat anterior pentru o altă crimă, este dat în urmărire generală.