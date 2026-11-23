„Reforma trebuie făcută. Și sunt hotărât să o facem”, a transmis Sorin Grindeanu în ședința PSD de luni, în care liderii partidului au discutat despre reorganizarea administrativă. Președintele social-democraților a respins criticile la adresa proiectului și l-a acuzat pe liderul PNL, Ilie Bolojan, că încearcă să își asume acum rolul de reformator.

Sorin Grindeanu, liderul PSD Foto: Inuquam Photos

Liderul PSD a afirmat că nu este impresionat de vocile care contestă reforma administrativă și că partidul va continua demersul. „Nu mă impresionează deloc acele voci care critică proiectul reformei administrative. Vom merge până la capăt. Ei vor să batem pasul pe loc și să stăm în polemici. Nu este cazul. PSD este singurul partid care își poate asuma astfel de reforme, restul fac balet”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a susținut că principala miză a reorganizării trebuie să fie cetățenii și că susținerea pentru proiect poate crește dacă argumentele sunt explicate mai clar.

„Eu vă spun că aici cheia este legată de oameni, de cetățeni. Cu cât explicăm mai mult, cu cât prezentăm mai clar argumentele, cu atât cred că susținerea pentru acest demers, care este deja mare, va crește și mai mult. Nu va fi toată lumea mulțumită. Este normal să fie așa. Evident că trebuie să discutăm foarte mult cu primarii și cu președinții de CJ-uri, dar reforma trebuie făcută. Și sunt hotărât să o facem”, a transmis liderul social-democrat.

Grindeanu, atac la Bolojan: „Când a fost la guvernare, numai reforme n-a făcut!”

Potrivit surselor „Adevărul”, în cadrul aceleiași ședințe, Sorin Grindeanu l-a criticat pe fostul premier Ilie Bolojan, reproșându-i că încearcă să se prezinte drept un susținător al reformei administrative. „Unii vor să bage capul în poză pentru că nu mai au narativ. Noi venim cu proiecte importante pentru români și vine și domnul Bolojan să ne dea lecții. Un an și jumătate, cât a fost la guvernare, ne-a spus doar cum dă afară niște femei de serviciu, care între timp s-au angajat în altă parte”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a făcut referire și la anunțul lui Bolojan privind pregătirea unui alt proiect de reorganizare administrativă în luna decembrie, susținând că poziția acestuia s-a schimbat între timp.

„Ați văzut, prima dată a zis că nu e bine cu reorganizarea administrativă, acum ne spune că vine el în decembrie cu un alt proiect. Când și-a dat seama că toată lumea vrea reorganizare, că este singurul lucru pe care România trebuie să-l facă. Vrea să fie mare reformator, dar când a fost la guvernare numai reforme n-a făcut!”, a mai afirmat președintele PSD.

Dragoș Benea: „Noi nu desenăm hărți în Kiseleff!”

Despre reforma administrativă a vorbit și Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru al PSD pentru reorganizarea administrativă.

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„Noi nu desenăm hărți în Kiseleff! Ci suntem preocupați de principii și criterii! Cetățeanul este în mijlocul viziunii noastre și asigurarea unor servicii publice de calitate”, a transmis Dragoș Benea.

Totodată, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a susținut că dezbaterea despre reforma administrativă trebuie extinsă și la nivelul orașelor, municipiilor și județelor, nu să se limiteze la comune.

„Trebuie să vorbim mai apăsat și despre orașe, municipii și județe, nu doar despre comune. Suntem pe un trend bun”, a declarat Claudiu Manda.

România ar putea avea doar 8-15 județe din 2028

Numărul județelor din România ar putea fi redus la 8-15, în cadrul unei reforme administrative care ar urma să intre în vigoare din 2028. Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru al PSD pentru reorganizarea administrativă, susține că nu vor dispărea județele, ci unele consilii județene, împreună cu funcțiile de președinți, vicepreședinți și consilieri județeni. DETALII AICI

Europarlamentarul a făcut declarațiile luni, 23 noiembrie, la o dezbatere organizată în Comisia pentru administrație publică din Camera Deputaților.

„Mie mi se pare puțin cam mult, 8, dar undeva între 8 și 15, introducând acest criteriu al demografiei, aproximativ un milion de locuitori, de județ, cred că e important. Poate o să devenim, peste 6-7 luni, de fapt din 2028, că atunci ar avea aplicabilitate, o țară din Uniunea Europeană care să nu mai avem județe sub un milion”, a spus europarlamentarul.

Reorganizarea ar putea afecta aproape 1.700 de primari și 25 de președinți de consilii județene.

„Nu dispar județe, ci dispar eventual consilii județene, președinți de consilii județene, vicepreședinți, consilieri județeni”, a precizat europarlamentarul.

Cele șase criterii pentru comasarea comunelor

Tot luni, Dragoș Benea a prezentat în Parlament cele șase criterii după care ar urma să fie analizată comasarea comunelor: