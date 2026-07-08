La un an de la crima șocantă din Mureș, familia victimei este din nou amenințată. Fratele lui Emil Gânj, vizat de un ordin de protecție

La un an de la uciderea cu brutalitate a Andei Gyurca, tânăra de 23 de ani omorâtă pe 8 iulie 2025 în locuința sa din Miheșu de Câmpie, județul Mureș, familia victimei susține că trăiește în continuare sub amenințări. Potrivit unei investigații publicate de Snoop, mătușa tinerei a obținut un ordin de protecție împotriva lui Iacob Gânj, fratele lui Emil Gânj, bărbatul condamnat definitiv la închisoare pe viață pentru crimă. Poliția nu a găsit ucigașul nici acum, la un an de la crimă.

Conform relatării, femeia a reclamat că a fost amenințată de două ori de Iacob Gânj. Înaintea unui termen de judecată din dosarul în care e martoră, acesta i-ar fi spus să „aibă grijă ce vorbește la Tribunalul Mureș, că ajunge mai rău ca Anda”. Ulterior, la sfârșitul lunii iunie, bărbatul ar fi trecut prin fața locuinței și ar fi strigat: „Vine fratele meu acasă și zburăm toți”.

În urma plângerii depuse de mătușa victimei din cauza amenințărilor, Judecătoria Luduș a emis, la 30 iunie 2026, un ordin de protecție.

Potrivit documentului citat de Snoop, lui Iacob Gânj i-a fost interzis orice contact cu femeia și este obligat să poarte o brățară electronică timp de șase luni. Victima a primit un dispozitiv de alertă, iar familia beneficiază în continuare de protecția Poliției.

Familia acuză că trăiește în continuare cu frică

Mama Andei Gyurca, Pușa Jimba, aflată într-un program de protecție a martorilor împreună cu nepotul și copilul victimei, afirmă că familia trăiește permanent cu teama că Emil Gânj ar putea reapărea.

În motivarea hotărârii, Tribunalul Mureș a apreciat că fapta a produs o „traumă psihologică majoră”, atât asupra familiei victimei, cât și asupra comunității, subliniind că Anda Gyurca încercase anterior să se protejeze prin intermediul instituțiilor statului.

Mama tinerei consideră că polițiștii care au gestionat cazul poartă o parte din responsabilitatea pentru tragedie și susține că familia continuă să suporte consecințele crimei, în timp ce autorul condamnat nu a fost încă prins.

Emil Gânj rămâne de negăsit

Emil Gânj a fost condamnat definitiv la închisoare pe viață pentru uciderea Andei Gyurca și obligat să plătească familiei despăgubiri morale în valoare totală de 510.000 de euro. Cu toate acestea, autoritățile nu au reușit să îl găsească până în prezent.

Instanța a stabilit despăgubiri de 200.000 de euro pentru fiul minor al victimei, câte 100.000 de euro pentru părinții acesteia, câte 50.000 de euro pentru cele două surori și 10.000 de euro pentru partenerul de viață al Andei Gyurca.

Potrivit investigației, șansele ca familia să recupereze aceste sume sunt reduse, deoarece în timpul anchetei nu au fost identificate bunuri pe numele condamnatului care să poată fi executate silit. Tribunalul Mureș a menținut însă măsurile asigurătorii pentru eventualitatea în care vor fi descoperite bunuri în viitor.

Crima comisă de Emil Gânj rămâne unul dintre cele mai grave cazuri din ultimii ani. Bărbatul este acuzat că, în iulie anul trecut, a mers înarmat cu un topor la locuința fostei partenere, a distrus ușa și geamurile, apoi a lovit-o mortal în zona capului. Ulterior, ar fi stropit cadavrul cu benzină și i-ar fi dat foc, incendiu care a cuprins și locuința. Emil Gânj, care a mai condamnat anterior pentru o altă crimă, este dat în urmărire generală.