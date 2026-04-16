Fugarul Emil Gânj, căutat de zeci de polițiști și jandarmi după ce un localnic susține că l-a văzut în județul Mureș și a sunat la 112

Emil Gânj, bărbatul acuzat că și-a ucis și incendiat iubita, este căutat în județul Mureș, după ce un localnic a sunat la numărul de urgență 112 și a susținut că l-ar fi văzut pe acesta în zonă.

Zeci de polițiști și jandarmi participă la operațiunea amplă de căutare, care are loc în localitatea Senereuș, situată la aproximativ 30 de km de Târgu Mureș.

Potrivit surselor, căutările au fost demarate după ce o persoană din localitate ar fi sunat la 112 și ar fi alertat autoritățile că a văzut un bărbat despre care crede că ar putea fi Emil Gânj.

Amintim că, în octombrie anul trecut, un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș a dispus trimiterea în judecată, în lipsă și în stare de arest preventiv, a lui Emil Gânj, acuzat de omor calificat (cu premeditare și recidivă), dar și de distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea ordinului de protecție.

Potrivit anchetatorilor, pe 8 iulie, bărbatul a încălcat ordinul emis în favoarea victimei, s-a înarmat cu un topor și a mers la locuința acesteia. Acolo, a distrus mai multe geamuri şi uşa de la intrare, a intrat fără drept în casă şi a lovit-o pe victimă cu toporul în cap, de mai multe ori, provocându-i moartea. Ulterior, bărbatul a stropit cadavrul victimei cu o substanță inflamabilă şi i-a dat foc. Incendiul s-a propagat şi la alte bunuri din incinta imobilului cu risc de propagare la alte bunuri din curtea respectivă şi la imobilul învecinat, precizează sursa citată.

Poliția îl caută din iulie 2025

Emil Gânj este căutat de poliție de peste nouă luni, iar de-a lungul timpului au existat mi multe apeluri de la persoane care au susținut că l-au văzut. Cu toate acestea, Gânj rămâne dispărut până în momentul de față.

Există de asemenea informații conform cărora acesta și-ar fi amenajat ascunzători, ar fi făcut provizii de alimente și ar fi achiziționat mai multe telefoane mobile de unică folosință. A fost luată în calcul și posibilitatea ca acesta să se ascundă în pivnițe părăsite sau chiar în rețele de tuneluri din Al Doilea Război Mondial.

În luna octombrie, Gânj a fost adăugat pe lista celor mai căutați criminali din Europa, publicată de Europol. Pe site-ul Europol au fost publicate mai multe fotografii ale bărbatului, împreună cu detalii pentru identificare și o avertizare conform căreia Gânj este este considerat extrem de periculos.

Ulterior, în ianuarie anul acesta, presa maghiară a scris că autoritățile române au cerut sprijinul FBI pentru a-l localiza pe Gânj.