 Cine îi lasă pe șoferii cu boli grave să conducă? Un medic legist explică fisurile din examinarea conducătorilor auto | adevarul.ro
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Cine îi lasă pe șoferii cu boli grave să conducă? Un medic legist explică fisurile din examinarea conducătorilor auto

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Accidentul mortal din 11 august, de la Brașov, scoate la iveală o fisură gravă în sistemul de examinare a șoferilor. Medicul legist Cristian Păpărău avertizează că un conducător auto poate fi declarat apt de medicul specialist, deși o evaluare medico-legală ar arăta clar că afecțiunile de care suferă îi pun în pericol pe ceilalți participanți la trafic.

Momentul în care un șofer lovește în plin 3 oameni aflați pe trotuar
Accidentul din Brașov a fost provocat de un șofer care avea o boală neurologică. Foto arhivă

Accidentul rutier produs marți, 11 august, la Brașov, în care două persoane au murit, a readus în atenție și problema evaluării medicale a șoferilor.

Medicul legist Cristian Păpărău cataloghează nefericitul eveniment  drept un „buboi” al sistemului: calitatea controalelor medicale de specialitate efectuate pentru dobândirea, redobândirea sau reînnoirea permisului de conducere.

Păpărău explică faptul că legislația prevede situații în care persoanele pentru care există probleme privind aptitudinea medicală de a conduce pot ajunge la medicina legală. În același timp, legea permite redobândirea permisului atunci când persoana este declarată aptă din punct de vedere medical.

Ce se întâmplă după internarea într-o secție de psihiatrie

Pentru a explica modul în care funcționează procedura, medicul legist oferă un exemplu concret.

„Pacientului Popescu (nume ales aleator) i se suspendă permisul de conducere după ce a fost internat într-o secție de psihiatrie, de exemplu pentru tulburare afectivă bipolară. Medicul psihiatru de pe secție transmite către Poliție o adresă prin care semnalează situația medicală ce poate determina retragerea permisului de conducere.

După externare, pacientul are posibilitatea de a se prezenta în fața unei comisii medicale, pentru a se stabili dacă este apt, din punct de vedere medical, să conducă. Dacă nu parcurge această procedură în intervalul prevăzut, poate ajunge în situația în care redobândirea permisului să necesite o expertiză medico-legală.

În cadrul expertizei medico-legale, medicul legist va trimite obligatoriu persoana la un consult de specialitate - în exemplul nostru, la psihiatrie - pentru ca medicul specialist să stabilească dacă aceasta este sau nu aptă, din punct de vedere psihiatric, să conducă un autovehicul”, scrie specialistul.

Procedura presupune, așadar, implicarea medicului din specialitatea relevantă pentru afecțiunea pacientului.

Avizul „APT”, în centrul problemei

Păpărău spune că problema apare în situațiile în care evaluarea specialistului nu este suficient de riguroasă.

„În practică, există uneori o indulgență prea mare în acordarea avizului de aptitudine”, afirmă medicul legist.

Potrivit acestuia, se întâmplă ca persoane cu afecțiuni importante, uneori cu elemente care ridică serioase semne de întrebare asupra capacității de a conduce în siguranță, să primească totuși avizul de APT din partea medicului specialist.

Într-o asemenea situație, medicul legist ajunge într-o poziție extrem de delicată.

Pe de o parte, în urma evaluării medico-legale și a documentelor medicale, poate considera că există motive serioase pentru ca persoana să fie declarată inaptă să conducă. Pe de altă parte, are în față un aviz emis de medicul din specialitatea respectivă, care o declară APTĂ.

Ce poate face medicul legist când are o altă opinie

Potrivit lui Cristian Păpărău, situația devine problematică și din perspectiva responsabilității medicului legist.

Dacă acesta ignoră avizul medicului specialist și concluzionează că persoana este inaptă să conducă, se poate trezi, la rândul său, cu reclamații și acuzații de abuz, pe motiv că a nesocotit concluzia medicului specialist.

Astfel, medicul legist poate avea în față o persoană despre care, pe baza evaluării medico-legale și a documentelor medicale, consideră că nu ar trebui să conducă, dar pentru care există, în același timp, un aviz de aptitudine emis de specialist.

Problema semnalată de Păpărău nu este, prin urmare, doar existența unei proceduri medicale, ci și modul în care sunt realizate evaluările de specialitate în urma cărora este emis avizul de aptitudine.

Întrebarea ridicată de medicul legist

În cazul accidentului de la Brașov, ancheta autorităților trebuie să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia și dacă problemele medicale ale șoferului au avut vreo legătură cu accidentul.

Separat de acest caz, medicul legist ridică problema modului în care sunt evaluate persoanele care, din cauza unor afecțiuni medicale, ajung să fie verificate pentru a putea conduce din nou.

„Și astfel ajungem la întrebarea care contează cu adevărat: cât de riguroase sunt, în realitate, evaluările medicale în urma cărora unui om i se spune că este apt să se întoarcă la volan?”, scrie medicul legist pe pagina sa de socializare.

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