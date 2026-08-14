În ce condiții poate conduce o persoană cu epilepsie. Ce prevede legea în cazul accidentului din Brașov

Accidentul grav produs la Brașov, în urma căruia doi oameni au murit după ce o mașină a pătruns pe trotuar, readuce în discuție condițiile în care persoanele diagnosticate cu epilepsie pot conduce. Potrivit informațiilor apărute în cadrul anchetei, șoferul în vârstă de 50 de ani suferea de epilepsie, dar și-ar fi întrerupt tratamentul în urmă cu trei ani. Bărbatul își preschimbase permisul de conducere în 2020, după ce fusese declarat apt medical.

Cazul ridică o întrebare importantă. În ce condiții poate conduce o persoană care suferă de epilepsie și ce se întâmplă dacă aceasta întrerupe tratamentul sau are o nouă criză? Regulile sunt prevăzute în normele medicale aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.162/2010, modificat ulterior, inclusiv prin Ordinul nr. 1.255/2015.

Ce spune legea despre epilepsie și șofat

Normele pornesc de la riscul pe care îl presupune apariția unei crize în timp ce o persoană se află la volan. La punctul 6.3.1 se arată că „crizele de epilepsie sau alte tulburări subite ale stării de conștiență constituie un pericol real și grav pentru siguranța rutieră dacă apar la o persoană în timp ce conduce un autovehicul”.

Epilepsia este definită în aceste norme ca situația în care au avut loc cel puțin două crize de epilepsie într-un interval mai mic de 5 ani. Normele fac însă diferența între epilepsie și o criză provocată de un factor recognoscibil și evitabil.

În cazul unei prime crize sau al unei crize izolate, persoana trebuie sfătuită să nu conducă. Medicul neurolog trebuie să întocmească un raport în care să precizeze perioada în care conducerea este interzisă și ce monitorizare este necesară ulterior. Normele prevăd și că identificarea tipului de epilepsie și a tipului de criză trebuie făcută de un neurolog. Evaluarea trebuie să țină cont inclusiv de riscul producerii unor noi crize.

Când poate conduce un bolnav de epilepsie

Pentru șoferii din Grupa 1, categorie în care intră și permisul pentru autoturisme, regula generală este că o persoană care suferă de epilepsie poate fi declarată aptă pentru conducere după ce a trecut cel puțin un an fără să mai aibă crize.

Norma este formulată clar la punctul 6.3.5.5. „Conducătorii auto sau solicitanții pot fi declarați apți pentru condus după trecerea unui an în care nu au mai avut loc crize.”

Există reguli diferite pentru o primă criză neprovocată. În această situație, persoana poate fi declarată aptă după 6 luni fără o nouă criză, dacă a fost făcută o evaluare medicală corespunzătoare.

Situația este diferită și atunci când criza a fost provocată de un factor identificabil, despre care medicul consideră că este puțin probabil să apară în timpul conducerii. În acest caz, aptitudinea poate fi stabilită de la caz la caz, pe baza avizului neurologului.

Ce se întâmplă cu permisul unei persoane care are epilepsie

Faptul că un pacient cu epilepsie este declarat apt pentru a conduce după o perioadă fără crize nu înseamnă că situația medicală nu mai trebuie urmărită. Normele prevăd că șoferilor cu epilepsie din Grupa 1 trebuie să li se monitorizeze capacitatea de a conduce până când trec cel puțin cinci ani fără nicio criză.

Mai mult, aceeași prevedere spune că, în cazul unei persoane care suferă de epilepsie, „criteriile pentru acordarea/reînnoirea necondiționată a permisului nu sunt întrunite”. În această situație, autoritatea responsabilă de eliberarea permiselor trebuie notificată.

Cu alte cuvinte, un pacient cu epilepsie poate primi dreptul de a conduce dacă îndeplinește condițiile medicale, însă permisul său nu intră în aceeași situație cu cel al unui șofer fără această afecțiune. Capacitatea de a conduce rămâne supusă monitorizării medicale.

Este nevoie de controale medicale periodice

Normele prevăd că șoferilor cu epilepsie trebuie să li se monitorizeze capacitatea de a conduce până când trec cel puțin 5 ani fără nicio criză. Ele nu stabilesc însă un interval unic la care fiecare pacient trebuie să facă un control neurologic, cum ar fi 6 luni sau un an. Monitorizarea și evaluarea medicală se fac în funcție de situația fiecărui pacient.

Dacă apare o nouă criză, situația trebuie reevaluată. În cazul epilepsiei, persoana poate fi declarată din nou aptă pentru condus după ce trece un an fără alte crize.

Sunt prevăzute reguli distincte pentru persoanele care au crize exclusiv în timpul somnului și pentru cele ale căror crize nu afectează starea de conștiență sau capacitatea de reacție. Dacă apare ulterior o criză de alt tip, trebuie să treacă din nou un an fără crize înainte ca permisul să poată fi acordat sau reînnoit.

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Ce spune legea despre întreruperea tratamentului

Un alt aspect important este legat de întreruperea tratamentului antiepileptic. Normele prevăd o situație distinctă pentru pacienții cărora tratamentul le este redus sau întrerupt la recomandarea medicului. Aceștia pot fi sfătuiți să nu conducă timp de șase luni de la încetarea tratamentului. Dacă apar crize în timpul reducerii sau întreruperii tratamentului, iar pacientul reia tratamentul anterior, perioada în care nu poate conduce este de trei luni.

În cazul șoferului implicat în accidentul de la Brașov, informațiile prezentate până acum indică faptul că acesta și-ar fi întrerupt tratamentul din proprie inițiativă. Dacă acest lucru va fi confirmat în anchetă, situația este diferită de cea prevăzută de normă pentru schimbarea sau întreruperea tratamentului la recomandarea medicului.

Ancheta trebuie să stabilească astfel când a fost întrerupt tratamentul, ce indicații medicale primise șoferul și dacă, după apariția unor eventuale crize sau după modificarea stării sale, mai îndeplinea condițiile medicale pentru a conduce.

Ce se întâmplă dacă medicul constată că pacientul nu mai poate conduce

Există și o procedură prin care un șofer poate ajunge să fie reevaluat medical după ce are deja permis. OUG 195/2002 prevede că, atunci când un medic constată că un conducător auto aflat în evidența sau îngrijirea sa are una dintre afecțiunile prevăzute în normele medicale, acesta îl trimite la o unitate medicală autorizată pentru o examinare de specialitate.

Șoferul trebuie să se prezinte la examinare în termen de trei zile lucrătoare de la comunicarea biletului de trimitere. Dacă unitatea medicală constată că persoana este inaptă medical pentru a conduce, rezultatul este transmis Poliției Rutiere în termen de o zi.

Cu alte cuvinte, faptul că un om a primit permisul în trecut nu înseamnă că situația medicală rămâne neschimbată pe toată durata valabilității acestuia. Dacă ulterior apare sau este constatată o afecțiune care îi poate afecta capacitatea de a conduce, există o procedură prin care acesta poate fi trimis la o nouă evaluare, iar un verdict de inaptitudine poate ajunge la Poliția Rutieră.

Ce se întâmplă după o nouă criză

O nouă criză schimbă situația medicală a șoferului și impune reevaluarea sa. În cazul unei persoane diagnosticate cu epilepsie, aceasta poate fi declarată din nou aptă pentru condus după o perioadă de cel puțin un an fără alte crize.

Normele prevăd reguli speciale pentru cei care au avut până atunci doar crize în timpul somnului sau crize despre care s-a stabilit că nu afectează starea de conștiență și capacitatea de reacție. Dacă apare ulterior o criză în stare de veghe sau o criză de alt tip, începe o nouă perioadă de un an fără crize înainte ca persoana să poată primi din nou aviz favorabil pentru conducere.

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Reguli mai stricte pentru șoferii profesioniști

Pentru șoferii din Grupa 2, care au permise pentru categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E, regulile sunt mult mai stricte.

După o primă criză neprovocată, o persoană poate fi declarată aptă pentru conducere după cinci ani fără crize și fără tratament antiepileptic, dacă a trecut printr-un examen neurologic corespunzător.

În cazul epilepsiei, perioada prevăzută de norme este de 10 ani fără crize și fără tratament antiepileptic.

Normele permit însă, în anumite situații, ca șoferii cu un prognostic medical favorabil să fie declarați apți înainte de expirarea acestor perioade. Decizia se ia în funcție de evaluarea medicală și de condițiile prevăzute de lege.

Cum poate fi retras permisul din motive medicale

Faptul că un șofer are deja permis nu înseamnă că acesta rămâne valabil indiferent de evoluția stării sale de sănătate. Legea prevede o procedură prin care permisul poate fi retras atunci când o persoană este declarată inaptă medical pentru a conduce.

Medicul care constată o afecțiune ce poate afecta capacitatea de a conduce trebuie să trimită pacientul la o unitate medicală autorizată pentru examinare. Dacă în urma evaluării acesta este declarat inapt medical, rezultatul este transmis Poliției Rutiere.

Din acel moment, poliția retrage permisul, iar persoana nu mai are dreptul să conducă. Titularul trebuie să predea permisul în cel mult trei zile lucrătoare, iar documentul rămâne retras până când încetează cauza pentru care a fost luată măsura.

Decizia medicală poate fi contestată, însă legea prevede că avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat pe baza unei expertize efectuate de instituțiile medico-legale, la solicitarea și pe cheltuiala persoanei interesate.