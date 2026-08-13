 Noi imagini de la accidentul din Brașov în care doi oameni au murit. Momentul impactului, surprins de camere | adevarul.ro
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Video Noi imagini de la accidentul din Brașov în care doi oameni au murit. Momentul impactului, surprins de camere

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Noi imagini surprind momentul în care mașina condusă de șoferul de 50 de ani intră pe trotuar și lovește trei pietoni, în centrul Brașovului. Accidentul s-a produs marți seară, pe strada Mureșenilor, iar două dintre victime au murit.

Accident Brașov

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum autoturismul se apropie cu viteză de sensul giratoriu, urcă pe spațiul verde, apoi ajunge pe trotuar și îi lovește în plin pe cei trei pietoni. Impactul este extrem de violent, iar mașina își continuă deplasarea după ce lovește victimele.

Cei trei pietoni erau doi turiști din Germania și un bărbat din Piatra Neamț. Două dintre victime au murit, în timp ce a treia a fost grav rănită și se află în stare critică.

Șoferul, în vârstă de 50 de ani, a fost transportat la spital după accident. Potrivit unor surse medicale citate de Europa FM, bărbatul ar fi suferit o criză epileptică la volan. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.

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