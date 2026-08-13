Explicația șoferului care a provocat tragedia din Brașov: ce le-a spus anchetatorilor

Șoferul de 50 de ani care a provocat accidentul grav din centrul istoric al Brașovului, soldat cu moartea a doi pietoni și rănirea gravă a unei a treia persoane, a fost supus unei evaluări medicale de specialitate.

Bărbatul a fost examinat de o comisie medicală, urmând să fie întocmit un raport care să clarifice dacă a suferit un episod medical ce ar putea explica pierderea controlului asupra autoturismului, potrivit Digi 24.

Conducătorul auto este cercetat în libertate pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

În fața anchetatorilor, bărbatul a declarat că i s-a făcut rău la volan și că nu își amintește circumstanțele în care a pierdut controlul mașinii, potrivit Știrilor ProTV.

A susținut că nu își amintește nici momentul în care a traversat sensul giratoriu, nici impactul cu pietonii aflați pe trotuar și că și-ar fi revenit abia la spital.

Anchetatorii așteaptă rezultatele expertizei medicale care va stabili dacă șoferul a suferit un episod medical ce i-ar fi putut afecta capacitatea de a conduce.

Până în prezent, bărbatul nu ar fi prezentat documente care să ateste existența unei afecțiuni precum epilepsia sau a altor probleme de sănătate care ar putea provoca pierderea bruscă a cunoștinței.

Potrivit informațiilor disponibile, șoferul are permis de conducere de peste trei decenii și a avut o singură abatere rutieră în trecut. Deși a suferit mai multe răni în accident, inclusiv fracturi costale și leziuni la nivelul feței, bărbatul a refuzat internarea.

Între timp, rudele tânărului de 26 de ani care și-a pierdut viața în accident au ajuns la Brașov pentru a ridica trupul neînsuflețit și a-l duce acasă pentru înmormântare.

În același accident a murit și un turist german, în vârstă de 34 de ani. Cel de-al treilea pieton accidentat, un cetățean german în vârstă de 31 de ani, a fost transportat la spital după ce a fost grav rănit. Potrivit informațiilor apărute după accident, acesta se află în stare critică.