Cine era tânăra însărcinată ucisă în explozia din Rahova. A fost găsită sub dărâmături

0
0
Publicat:

Explozia care a zguduit un bloc din cartierul Rahova, București, a curmat vieți și a lăsat în urmă o durere de neimaginat. Printre victime se numără Mirela Stanciu, o tânără de 24 de ani însărcinată în luna a șaptea, care și-a pierdut viața alături de fetița ei nenăscută. Familia sa a rămas fără locuință, fără bunuri și fără speranță, iar un apel umanitar a fost lansat pentru a le veni în ajutor.

Mirela, tânăra însărcinată ucisă în explozie FOTO: Facebook / Andreea Mihalache
Mirela, tânăra însărcinată ucisă în explozie FOTO: Facebook / Andreea Mihalache

În dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, o explozie puternică a distrus un bloc din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația a fost atât de intensă, încât s-a auzit până la 10 kilometri distanță, în Popești-Leordeni, județul Ilfov.

Două etaje ale blocului au fost complet distruse. Trei oameni au murit, iar alți 15 au fost răniți, mulți dintre ei cu arsuri grave. Anchetatorii au terminat identificarea tuturor victimelor găsite fără viață. Printre acestea s-au numărat o fostă avocată care locuia singură la etajul 5, o femeie al cărei soț, grav rănit, a fost transferat în Austria, și Mirela Stanciu, tânăra însărcinată în șapte luni.

Trupul Mirelei a fost descoperit de echipele de intervenție sub o placă de beton, după ore întregi de căutări. Mama ei, Ionica Stanciu, era la muncă în momentul deflagrației și a venit disperată la fața locului, rugându-se să-și găsească fiica în viață. Din nefericire, speranțele s-au năruit.

În apartament se afla și Răzvan, fratele Mirelei, un adolescent de 17 ani. Acesta a fost rănit de bucățile de moloz desprinse din pereți, fiind lovit la cap și transportat de urgență la spital. După câteva zile, băiatul a fost externat.

Pe 1 august, cei doi își sărbătoriseră împreună ultima aniversare. Acum, tânărul își plânge sora în timp ce privește ruinele fostului lor cămin.

„Și-au pierdut sora, fiica, viitoarea nepoțică și casa”

Mama Mirelei, devastată de durere, a rămas fără fiică, fără viitoarea nepoțică și fără locuință. Într-o clipă, întreaga familie și-a pierdut tot ce avea.

„A lăsat în urmă o familie distrusă de durere și complet lipsită de sprijin: și-au pierdut sora/fiica, viitoarea nepoțică și casa în același timp. Nu mai au nimic. Nici locuință, nici bunuri, doar o durere sfâșietoare și un gol imens”, a scris o apropiată a familiei într-un mesaj publicat pe Facebook.

Apel umanitar pentru familia Stanciu

Prietenii și cunoscuții tinerilor au inițiat o strângere de fonduri pentru a ajuta familia să își refacă viața. Mesajul a devenit rapid viral și a adunat numeroase reacții de solidaritate.

„Ajutor pentru familia Stanciu – Victimele exploziei din Rahova. Dragi prieteni, cu inima grea, vă scriem despre o tragedie care a lovit crunt familia celui mai bun prieten al meu, Stanciu Răzvan. În urma exploziei devastatoare din blocul din Rahova, prietenul meu a supraviețuit, însă sora lui – Mirela, în vârstă de doar 24 de ani și însărcinată în 7 luni – și-a pierdut viața. Pentru a-i ajuta să se ridice măcar puțin din această tragedie, am deschis o strângere de fonduri. Orice ajutor, oricât de mic, este un pas spre a-i sprijini să o ia de la capăt. Acum au nevoie de sprijinul nostru”, se arată în mesajul publicat online.

Comunitatea din Rahova, dar și oameni din alte colțuri ale țării, s-au mobilizat pentru a le oferi sprijin material și moral. Donațiile se pot face direct în contul deschis pe numele mamei îndurerate, Ionica Stanciu.

Ancheta continuă

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei. Primele indicii arată că o acumulare de gaze ar fi provocat explozia, însă specialiștii analizează toate ipotezele.

Indiferent de rezultatul anchetei, rămâne o realitate dureroasă: într-o clipă, o familie a fost distrusă, iar o tânără mamă și-a pierdut viața înainte de a-și putea ține copilul în brațe.

