Bărbat condamnat la închisoare cu executare după ce a maltratat un cățeluș în Sectorul 5 al Capitalei

Bărbatul în vârstă de 71 de ani, care în luna iulie a agresat un câine de talie mică în Sectorul 5 al Capitalei, a fost condamnat definitiv la închisoare cu executare. Instanța a dispus o pedeapsă de doi ani de detenție, precum și interzicerea dreptului de a deține animale pentru o perioadă de cinci ani.

Cățelul avea doar trei luni și a fost salvat la momentul respectiv de polițiștii Secției 18 și de reprezentanții Serviciului pentru Protecția Animalelor.

Animalul a fost transportat de urgență la o clinică veterinară, unde a primit îngrijiri medicale pentru contuzii severe.

În urma incidentului, polițiștii l-au identificat și reținut pe agresor, acesta fiind ulterior trimis în judecată. Instanța s-a pronunțat asupra cazului, stabilind o pedeapsă privativă de libertate, una dintre cele mai dure sancțiuni aplicate în astfel de cazuri.

Poliția Capitalei a salutat decizia instanței, subliniind că aceasta transmite un mesaj clar privind protecția animalelor.

„Această decizie a instanței reamintește tuturor că animalele trebuie respectate și protejate. Orice act de cruzime sau neglijență față de animale este ilegal și se pedepsește conform legii”, au transmis reprezentanții instituției.

Autoritățile îi încurajează pe cetățeni să sesizeze orice act de cruzime sau neglijență față de animale prin apel la numărul unic de urgență 112.

„Grija pentru animale este responsabilitatea fiecăruia dintre noi”, a mai precizat Poliția Capitalei, reamintind că persoanele care dețin animale au obligația legală și morală de a le asigura hrană, adăpost, îngrijire medicală și protecție împotriva violenței.