Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Adevărul
Avocata Vasilica Enache a murit în explozia din Rahova. Rudă: „Deflagrația s-a produs în apartamentul ei”

Noi detalii ies la iveală despre explozia devastatoare din cartierul Rahova, în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost grav rănite. Potrivit unei rude, deflagrația s-ar fi produs chiar în apartamentul avocatei pensionate a Baroului București, una dintre victimele tragediei. 

Avocata Vasilica Enache, una dintre victimele exploziei din Rahova FOTO: tiktok
Avocata Vasilica Enache, una dintre victimele exploziei din Rahova FOTO: tiktok

Avocata, o femeie cu peste 25 de ani de experiență, își transformase apartamentul din Sectorul 5 într-un birou de avocatură, continuând să lucreze chiar și după pensionare. Locuința, aflată la etajul 5 al blocului, a fost complet distrusă de explozie.

O rudă apropiată a scris un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care a povestit că explozia a avut loc chiar în apartamentul avocatei.

„Am stat mult pe gânduri dacă să scriu această postare, dar simt că trebuie, din respect pentru un om bun, un om care a fost mereu alături de noi. Explozia din blocul din Rahova a avut loc chiar în apartamentul ei, și asta spune tot. Nimeni nu merită un asemenea sfârșit. O tragedie care a lăsat în urmă oameni pierduți, oameni răniți, oameni fără casă... totul din cauza nepăsării. Enache Vasilica, pentru unii Vivi, pentru mine nașa, o femeie puternică, pe care viața a încercat-o de nenumărate ori, dar care de fiecare dată a găsit puterea să se ridice”, a scris femeia.

„Un exemplu de curaj, de bunătate și de echilibru, mereu cu zâmbetul pe buze. Vocea ei caldă, care te întâmpina mereu cu «pupă mama ochii tăi», nu mai este... Iar acum, în urma ei, a rămas doar amintirea și durerea unei tragedii. A fost mai mult decât o nașă – a fost un om bun, un sprijin pentru familia mea, asemenea unei mame.. (...) Am un nod în gât și în suflet, pentru că viața ei s-a stins brusc, într-o explozie, fără un rămas bun. Avocat, mamă, bunică, soră, prietenă, și pentru mine, nașa mea... Vei rămâne mereu în amintirea noastră ca o femeie puternică, cu suflet bun și zâmbetul mereu pe chip”, a adăugat ruda victimei. 

În urma exploziei devastatoare de vineri dimineață, 17 octombrie, dintr-un bloc din cartierul Rahova, din Capitală, trei femei au murit, iar alte 15 persoane au fost rănite. Dintre acestea, 7 au fost externate, iar un bărbat a fost transferat la un spital din Austria.

