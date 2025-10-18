Peste 60 de persoane rămase fără locuință după explozia din Rahova au dormit la hotel. Ce soluţii are Primăria Capitalei

După explozia devastatoare din cartierul Rahova, Primăria Capitalei a găsit soluții temporare pentru zecile de persoane rămase fără locuință, oferindu-le cazare, hrană și consiliere psihologică.

Explozia violentă produsă vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc din Rahova, în sectorul 5 al Capitalei, a lăsat zeci de familii fără locuință, după ce locatarii au fost evacuaţi, iar viitorul clădirii este încă incert.

Printr-un comunicat transmis sâmbătă, 18 octombrie, pe Facebook, Primăria Capitalei anunţă că, în primele 24 de ore de la incident, echipele sale au acționat neîntrerupt pentru a sprijini persoanele afectate, făcând un bilanţ a ceea ce s-a reuşit până în prezent.

„Până în acest moment:

• 286 de persoane au fost evaluate și consiliate.

• 62 de persoane sunt cazate în 4 unități hoteliere partenere.

• Dintre acestea, 3 sunt minori și 11 sunt vârstnici.

• În total, avem disponibile 411 locuri de cazare pentru cei care au nevoie.

Pe lângă cazare, echipele de intervenție și asistență socială au oferit:

• 200 de ședințe de consiliere psihologică

• Sprijin pentru 3 familii în obținerea actelor și documentelor necesare

• 118 apeluri gestionate la linia de urgență, majoritatea pentru solicitarea de informații

• Toate persoanele care s-au prezentat la punctul de comandă de la fața locului au primit hrană, apă și ajutor imediat, în funcție de nevoile fiecăruia”, potrivit sursei citate.

Unde se poate solicita ajutor

Dat fiind faptul că mai multe apartamente au fost distruse de explozia devastatoare, Primăria Municipiului București, împreună cu Primăria Sectorului 5, va asigura locuințe din fondul disponibil pentru persoanele ale căror apartamente nu mai pot fi locuite. De asemenea, Primăria Capitalei va acoperi costurile chiriei pe perioadă nedeterminată pentru cei care vor avea nevoie de sprijin suplimentar.

Autoritățile au mulțumit tuturor celor care au donat haine și alimente neperisabile, precum și voluntarilor implicați în sprijinirea celor afectați.

Persoanele care necesită ajutor sunt rugate să contacteze numărul 0219524 și să se prezinte la punctul de comandă, unde vor primi asistență direct din partea echipelor în teren.

„Suntem alături de toți cei care trec prin aceste momente dificile și vom continua să intervenim cât timp va fi necesar pentru protecția și siguranța locatarilor”, a mai scris Primăria Capitalei pe Facebook.

Aşa cum „Adevărul” a informat deja, o mare parte din peretele exterior al clădirii s-a prăbușit şi toţi locatarii au fost evacuaţi, deoarece există riscul ca blocul să se prăbuşească, fiindu-i afectată structura de rezistenţă.

Din păcate, trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma exploziei, care a fost atât de puternică încât a fost înregistrată de stațiile seismice ale Institutului Național pentru Fizica Pământului.