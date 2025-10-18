search
Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Peste 60 de persoane rămase fără locuință după explozia din Rahova au dormit la hotel. Ce soluţii are Primăria Capitalei

0
0
Publicat:

După explozia devastatoare din cartierul Rahova, Primăria Capitalei a găsit soluții temporare pentru zecile de persoane rămase fără locuință, oferindu-le cazare, hrană și consiliere psihologică.

Zeci de familii, unele cu copii minori, au rămas fără o casă a lor. FOTO: Inquam/Tudor Pană
Zeci de familii, unele cu copii minori, au rămas fără o casă a lor. FOTO: Inquam/Tudor Pană

Explozia violentă produsă vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc din Rahova, în sectorul 5 al Capitalei, a lăsat zeci de familii fără locuință, după ce locatarii au fost evacuaţi, iar viitorul clădirii este încă incert.

Printr-un comunicat transmis sâmbătă, 18 octombrie, pe Facebook, Primăria Capitalei anunţă că, în primele 24 de ore de la incident, echipele sale au acționat neîntrerupt pentru a sprijini persoanele afectate, făcând un bilanţ a ceea ce s-a reuşit până în prezent.

„Până în acest moment:

 • 286 de persoane au fost evaluate și consiliate.

 • 62 de persoane sunt cazate în 4 unități hoteliere partenere.

 • Dintre acestea, 3 sunt minori și 11 sunt vârstnici.

 • În total, avem disponibile 411 locuri de cazare pentru cei care au nevoie.

Pe lângă cazare, echipele de intervenție și asistență socială au oferit:

 • 200 de ședințe de consiliere psihologică

 • Sprijin pentru 3 familii în obținerea actelor și documentelor necesare

 • 118 apeluri gestionate la linia de urgență, majoritatea pentru solicitarea de informații

 • Toate persoanele care s-au prezentat la punctul de comandă de la fața locului au primit hrană, apă și ajutor imediat, în funcție de nevoile fiecăruia”, potrivit sursei citate.

Unde se poate solicita ajutor

Dat fiind faptul că mai multe apartamente au fost distruse de explozia devastatoare, Primăria Municipiului București, împreună cu Primăria Sectorului 5, va asigura locuințe din fondul disponibil pentru persoanele ale căror apartamente nu mai pot fi locuite. De asemenea, Primăria Capitalei va acoperi costurile chiriei pe perioadă nedeterminată pentru cei care vor avea nevoie de sprijin suplimentar.

Autoritățile au mulțumit tuturor celor care au donat haine și alimente neperisabile, precum și voluntarilor implicați în sprijinirea celor afectați.

Persoanele care necesită ajutor sunt rugate să contacteze numărul 0219524 și să se prezinte la punctul de comandă, unde vor primi asistență direct din partea echipelor în teren.

„Suntem alături de toți cei care trec prin aceste momente dificile și vom continua să intervenim cât timp va fi necesar pentru protecția și siguranța locatarilor”, a mai scris Primăria Capitalei pe Facebook.

Aşa cum „Adevărul” a informat deja, o mare parte din peretele exterior al clădirii s-a prăbușit şi toţi locatarii au fost evacuaţi, deoarece există riscul ca blocul să se prăbuşească, fiindu-i afectată structura de rezistenţă.

Din păcate, trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma exploziei, care a fost atât de puternică încât a fost înregistrată de stațiile seismice ale Institutului Național pentru Fizica Pământului.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Ipotezele pe care merg anchetatorii în cazul exploziei din Rahova. Audieri la Poliția Capitalei
digi24.ro
image
Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5”
stirileprotv.ro
image
TABEL PENSII | Ce pensii medii vor primi pensionarii români în următorii 20 de ani: din 2026 până în 2044
gandul.ro
image
UNSAR: Peste 170 de apartamente din 5 blocuri afectate de explozie aveau o asigurare care acoperă și acest risc. Doar 30% din locuințele din București – Ilfov au o poliția facultativă
mediafax.ro
image
”Locul din altă lume” pe care Sorana Cîrstea l-a vizitat. Turiștii din toate țările vin aici pentru vietățile considerate sacre
fanatik.ro
image
Clădirile unde rectorul Daniel David și primarul Emil Boc s-au înțeles să trimită studenții la Mate-Info din Cluj nu au autorizație ISU ca unități de învățământ: „Ne-au spus că suntem generație de sacrificiu!”
libertatea.ro
image
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri
digi24.ro
image
Tatăl lui Costel Gâlcă locuiește imediat lângă blocul care a explodat în Rahova! Antrenorul a copilărit în acel imobil
gsp.ro
image
Câte intervenții estetice are și cum arată acum milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
antena3.ro
image
Reacţia lui Călin Georgescu, după explozia din Rahova: "Răul nu vine doar din întâmplare"
observatornews.ro
image
Prima prognoză meteo Accuweather pentru iarna asta. Cum va fi vremea în București în decembrie 2025 și în ianuarie 2026
cancan.ro
image
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
prosport.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Se construiește un nou stadion în România. Costă 10 milioane de euro și, deși este micuț, cu doar 5000 de locuri, poate să găzduiască meciuri din preliminariile cupelor europene
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în fața blocului distrus din Rahova! Momentul în care mama femeii însărcinate, moarte în explozie, a fost îmbrățișată de un psiholog ISU
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat vineri seara. Se taie salariile, indemnizaţiile, sporurile, IMEDIAT ce apare legea în Monitor
romaniatv.net
image
Vine o nouă criză? Acțiunile băncilor globale scad din cauza îngrijorărilor legate de credite
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 17-23 octombrie. Berbecii au o săptămână complicată, schimbări importante în carieră pentru Gemeni, șanse de creștere financiară pentru Raci
click.ro
image
Orașul din România unde o casă costă cât o mașină second-hand. Ce dotări are locuința
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
Tom Cruise, Ana de Armas foto Profimedia jpg
Tom Cruise s-a despărțit de iubita cu aproape 30 de ani mai tânără! Ce defect i-a găsit?
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice în centrul Capitalei (© Facebook / Muzeul Curtea Veche)
Descoperiri arheologice în centrul Bucureștiului / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?

OK! Magazine

image
Ea este adevărată rebelă de la Palatul Buckingham. Puțini știu cum arată, deși e verișoara lui William și-a lui Harry

Click! Pentru femei

image
Ele sunt cele mai sexy mămici! Gigi Hadid, Adriana Lima și Emily Ratajkowski au făcut furori în lenjerie intimă!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze