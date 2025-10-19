Apar imagini cu persoane care intră într-un bloc afectat de explozie. Prefectul Capitalei: „Nu sunt de la incidentul din Rahova”

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a lansat un avertisment după ce, pe rețelele de socializare, au apărut filmări cu persoane care intră într-un bloc afectat de suflul unei explozii. Acesta a declarat că sunt de la un eveniment mai vechi.

„Au început să apară pe internet filmări cu persoane care intră într-un bloc afectat de suflul unei explozii. Din datele pe care le avem, aceste imagini NU sunt de la incidentul din Rahova, ci de la un alt eveniment, mai vechi”, a transmis prefectul.

Pe această cale, Andrei Nistor reamintește bucureștenilor să nu intre în blocul afectat de explozie, întrucât își pot pune viața în pericol, dar și pe cea a salvatorilor.

„Rugăminte și pentru jurnaliști și cei care distribuie astfel de informații: Verificați sursele înainte de a posta! Acum nu este momentul pentru senzațional, ci pentru responsabilitate.

Oamenii au nevoie de informații reale, nu de zvonuri. Informația corectă poate salva vieți!”, transmite acesta.

În urma exploziei devastatoare de vineri dimineață, 17 octombrie, dintr-un bloc din cartierul Rahova, din Capitală, trei femei au murit, iar alte 15 persoane au fost rănite. Dintre acestea, 7 au fost externate, iar un bărbat a fost transferat la un spital din Austria.