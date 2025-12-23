Unul dintre cei mai importanți propagandiști ruși a fost lichidat pe frontul din Ucraina

Propagandistul rus Nikolai Cihasov, fost jurnalist care s-a înrolat voluntar să lupte împotriva Ucrainei, a fost ucis în Donbas, ca urmare a unui atac al unei drone ucrainene.

Despre moartea sa au anunțat chiar resursele propagandistice rusești, scrie Dialog.ua. Cihasov a murit toamna trecută, însă informația a devenit publică abia acum.

Potrivit publicației citate, Nikolai Cihasov a murit în urma unui atac cu drona FVP ucraineană. El se afla în zona de conflict și se ocupa de sarcini legate de contracararea UAV-urilor. Acesta a plecat pe front în 2022, aderând voluntar la război împotriva Ucrainei.

Anterior, lucrase ca jurnalist la Lenta.ru, publicație care promovează propaganda Kremlinului. Pe front, a servit într-o unitate numită „Surikatele” și, potrivit canalelor rusești, a participat la dezvoltarea și operarea sistemelor de contracarare a dronelor ucrainene.

Toamna anului 2024, Cihasov a fost grav rănit, dar a reușit să se trateze și s-a întors din nou pe front.

În mai 2025, fondatorul canalului de propagandă rusesc „Sviatoșa Broadcasts”, Dmytro „Sviatoșa”, a fost ucis pe front. Conform informațiilor preliminare, „Sviatoșa” era asociat cu PMC-ul Wagner.