Delapidare la o sală de jocuri din Argeș: o angajată ar fi ajutat clienți să câștige ilegal aproape 500.000 de lei

O tânără de 26 de ani, angajată ca supraveghetor într-o sală de jocuri de noroc din județul Argeș, este cercetată pentru delapidare, fiind suspectată că ar fi ajutat doi clienți să obțină câștiguri ilegale în valoare de aproape o jumătate de milion de lei.

Potrivit unui comunicat transmis marți de Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, ancheta este instrumentată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, relatează Agerpres.

Cum ar fi acționat angajata

Tânăra, care avea în gestiune aparatele de joc, „ar fi pus la dispoziția a doi bărbați cheia de creditare a aparatelor de joc tip ruletă, bun aflat în gestiunea sa în temeiul atribuțiilor de serviciu”, conform IPJ Argeș.

Anchetatorii susțin că, la cererea celor doi bărbați, aceasta le-ar fi permis folosirea cheii pentru a credita aparatele cu impulsuri electronice, astfel încât să poată paria sume mari de bani, deși „aceștia nu dețineau în fapt sumele respective”.

„În urma utilizării frauduloase a aparatelor de joc, cei doi ar fi obținut câștiguri pe care le-au revendicat, iar tânăra ar fi scos bani din casieria societății și le-ar fi remis acestora”, se arată în comunicatul poliției.

Prejudiciu de peste 460.000 de lei

Prejudiciul total cauzat societății comerciale care deține sala de jocuri se ridică la 464.400 de lei, potrivit IPJ Argeș.

Pentru a garanta recuperarea sumei, pe durata urmăririi penale a fost instituit sechestru asigurător asupra bunurilor tinerei și ale celor doi bărbați implicați, în vârstă de 40, respectiv 34 de ani.

Dosarul penal a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, cu propunere de trimitere în judecată a tuturor celor trei persoane.