Vicepreședintele ASF: Adoptarea de către Parlament a legii plății pensiilor private aduce stabilitate și predictibilitate

Publicat:

Parlamentul României a adoptat Legea privind plata pensiilor private, act normativ care urmează să fie transmis spre promulgare. Potrivit vicepreședintelui Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.), Dan Armeanu, decizia legislativului reprezintă „un moment istoric” pentru sistemul de pensii private din România, prin finalizarea arhitecturii acestuia cu un mecanism de plată clar, robust și predictibil.

Dan Armeanu, vicepreședintele ASF/FOTO:Arhiva
Dan Armeanu, vicepreședintele ASF/FOTO:Arhiva

„Adoptarea acestei legi consolidează complet sistemul de pensii private, oferind un mecanism de plată validat, care protejează interesele participanților și transformă economiile acumulate într-o pensie sigură și sustenabilă”, a declarat Dan Armeanu, într-un comunicat. Oficialul A.S.F. a subliniat că noul cadru legislativ contribuie atât la stabilitatea financiară pe termen lung, cât și la dezvoltarea economiei naționale, poziționând pensiile private drept un pilon strategic al economiei.

Legea adoptată respectă principiile Uniunii Europene, bunele practici internaționale și standardele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (O.C.D.E.), aspect esențial în contextul demersurilor României de aderare la această organizație. Potrivit A.S.F., mecanismul de plată a fost prezentat și evaluat la nivelul O.C.D.D.E., fiind apreciat pentru echilibrul dintre protecția participanților și sustenabilitatea sistemului.

Adoptarea legii coincide cu un alt reper major pentru sistemul de pensii private: depășirea pragului de 200 de miliarde de lei în active administrate, echivalentul a peste 11% din Produsul Intern Brut. Cele două evoluții sunt considerate de A.S.F. drept dovezi ale maturității și stabilității sistemului, precum și ale rolului său tot mai important în economia românească.

În elaborarea proiectului de lege, A.S.F. a avut în vedere respectarea standardelor internaționale, protejarea drepturilor participanților, aplicarea principiului proporționalității și garantarea dreptului de proprietate, a dreptului de moștenire și a dreptului de garanție. De asemenea, Curtea Constituțională a României a validat în integralitate forma inițială a legii propusă de A.S.F., singura prevedere declarată neconstituțională fiind un amendament introdus ulterior în procesul parlamentar.

„România dispune astăzi de una dintre cele mai echilibrate reglementări din regiune, care poate deveni un model de bune practici pentru statele membre O.C.D.E.”, a mai precizat Dan Armeanu. Acesta și-a exprimat speranța că noua lege va aduce mai multă claritate privind funcționarea sistemului de pensii private și va contribui la creșterea încrederii participanților, precum și la consolidarea educației financiare.

