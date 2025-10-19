search
Duminică, 19 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Sprijin pentru șoferii afectați de explozia de pe Calea Rahovei: punct mobil pentru autorizații de reparație

0
0
Publicat:

Poliția Capitalei a deschis un punct mobil pentru eliberarea autorizațiilor de reparație destinate persoanelor ale căror vehicule au fost avariate în urma exploziei de pe Calea Rahovei.

Punct mobil pentru eliberarea autorizațiilor de reparație a autovehiculelor FOTO: Poliția Capitalei
Punct mobil pentru eliberarea autorizațiilor de reparație a autovehiculelor FOTO: Poliția Capitalei

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor afectați de explozia recentă de pe Calea Rahovei, Poliția Capitalei, prin Brigada Rutieră, a operaționalizat un punct mobil special pentru eliberarea autorizațiilor de reparație. Aceste documente sunt necesare pentru prezentarea vehiculelor în unitățile service, în vederea reparațiilor.

Până în acest moment, au fost eliberate 38 de autorizații de reparație, iar activitatea punctului mobil continuă, în funcție de solicitările cetățenilor afectați”, a transmis Poliția Capitalei.

Cetățenii care au nevoie de informații suplimentare privind procedura de constatare a avariilor sau emiterea autorizațiilor pot contacta Brigada Rutieră la numărul de telefon 021.9544, linie dedicată informării publicului.

Poliția Capitalei asigură sprijinul operativ necesar și rămâne alături de comunitate în gestionarea efectelor acestui eveniment.

Trei morți și 15 răniți

Deflagrația s-a produs vineri dimineață, pe strada Petre Ispirescu, lângă Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, în Sectorul 5 al Capitalei. Explozia a fost urmată de un incendiu puternic, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție, fiind raportate multiple victime.

Bilanțul indică trei femei decedate și 15 rănite, printre care o fată de 17 ani aflată în stare gravă. Trei dintre victime au suferit arsuri severe. Dintre răniți, 7 au fost deja externați din spital, iar un bărbat a fost transferat la un spital în Austria. 

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile verifică toate circumstanțele care au dus la producerea tragediei.

București

Top articole

Partenerii noștri

image
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
digi24.ro
image
În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”
stirileprotv.ro
image
Orașul cu cea mai ieftină chirie din România: 500 lei/lună acum, în octombrie 2025
gandul.ro
image
Prefectul Capitalei avertizează că au apărut informații false despre blocul din Rahova
mediafax.ro
image
Ion Țiriac, gest superb pentru familiile din blocul din Rahova, devastat de explozie. ”Rămânem implicați”
fanatik.ro
image
FOTO. Preț halucinant pe tarabele din Piața Obor: 700 de lei. „E scump, dom’le, dar ne facem și noi pofta”
libertatea.ro
image
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri
digi24.ro
image
Scandal imens între fani și jucătorii FCSB! Imagini incredibile: s-au înjurat pe teren
gsp.ro
image
Cristi Chivu i-a lăsat ”mască” pe italieni! Ce le-a spus la microfon, după marea victorie din Italia
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
antena3.ro
image
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
observatornews.ro
image
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
cancan.ro
image
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă îți parchezi mașina 'un pic' pe trotuar. Când ți-o ridică Poliția
playtech.ro
image
Dezvăluiri uluitoare! Antrenorul român și-a prins fotbaliștii jucând poker și i-a pedepsit într-un mod genial
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”M-a apucat de gât și m-a ridicat de la pământ”. A agresat o asistentă medicală: ”Mi-a fost frică! Câștigă 4.000.000 €”
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Ți se rupe sufletul! Mirela a murit în explozia tragică din Rahova... Era însărcinată în 7 luni și urma să aibă o fetiță. Familia este devastată și apropiații cer ajutor după ce au rămas fără locuință: „O familie distrusă de durere și complet lipsită de s
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
wowbiz.ro
image
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
romaniatv.net
image
Sondaj CURS. Cine câștigă fotoliul de primar general al Capitalei. Surprize la Consiliul General
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Orașul din România unde o casă costă cât o mașină second-hand. Ce dotări are locuința
click.ro
image
Mărturisirea cutremurătoare a Iustinei Loghin: „Tatăl meu și bunica paternă nu m-au dorit. Au vrut să mă avorteze”
click.ro
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița (© Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud)
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Orașul din România unde o casă costă cât o mașină second-hand. Ce dotări are locuința

OK! Magazine

image
Ea este adevărată rebelă de la Palatul Buckingham. Puțini știu cum arată, deși e verișoara lui William și-a lui Harry

Click! Pentru femei

image
Tu ai petrece 9 ore pe săptămână la cosmetică? Așa își menține această vedetă obrazul fin!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze