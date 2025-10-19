Sprijin pentru șoferii afectați de explozia de pe Calea Rahovei: punct mobil pentru autorizații de reparație

Poliția Capitalei a deschis un punct mobil pentru eliberarea autorizațiilor de reparație destinate persoanelor ale căror vehicule au fost avariate în urma exploziei de pe Calea Rahovei.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor afectați de explozia recentă de pe Calea Rahovei, Poliția Capitalei, prin Brigada Rutieră, a operaționalizat un punct mobil special pentru eliberarea autorizațiilor de reparație. Aceste documente sunt necesare pentru prezentarea vehiculelor în unitățile service, în vederea reparațiilor.

„Până în acest moment, au fost eliberate 38 de autorizații de reparație, iar activitatea punctului mobil continuă, în funcție de solicitările cetățenilor afectați”, a transmis Poliția Capitalei.

Cetățenii care au nevoie de informații suplimentare privind procedura de constatare a avariilor sau emiterea autorizațiilor pot contacta Brigada Rutieră la numărul de telefon 021.9544, linie dedicată informării publicului.

Poliția Capitalei asigură sprijinul operativ necesar și rămâne alături de comunitate în gestionarea efectelor acestui eveniment.

Trei morți și 15 răniți

Deflagrația s-a produs vineri dimineață, pe strada Petre Ispirescu, lângă Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, în Sectorul 5 al Capitalei. Explozia a fost urmată de un incendiu puternic, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție, fiind raportate multiple victime.

Bilanțul indică trei femei decedate și 15 rănite, printre care o fată de 17 ani aflată în stare gravă. Trei dintre victime au suferit arsuri severe. Dintre răniți, 7 au fost deja externați din spital, iar un bărbat a fost transferat la un spital în Austria.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile verifică toate circumstanțele care au dus la producerea tragediei.