Marți, 23 Decembrie 2025
ANAF a început executarea silită a acțiunilor Gabriel Resources la Roșia Montană. Creanțele se apropie de 47 milioane de lei

Publicat:

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat măsurile de executare silită a acțiunilor deținute de compania canadiană Gabriel Resources Limited la SC Roșia Montană Gold Corporation SA, în vederea recuperării unor creanțe bugetare în valoare de aproape 47 de milioane de lei.

Tribunalul a decis că România nu a încălcat tratatele internaționale. FOTO: Adevărul/Daniel Guță
Tribunalul a decis că România nu a încălcat tratatele internaționale. FOTO: Adevărul/Daniel Guță

Creanțele bugetare se ridică la 46.779.769 de lei, iar pentru recuperarea acestora au fost inițiate procedurile de executare silită prevăzute de legislația în vigoare, care vizează direct pachetul de acțiuni deținut de Gabriel Resources la societatea Roșia Montană Gold Corporation, potrivit unui comunicat al ANAF.

ANAF a precizat că va urmări menținerea valorii acțiunilor și conservarea patrimoniului companiei, iar în cazul în care vor fi identificate transferuri de bunuri, vor fi verificate oportunitatea și legalitatea acestor tranzacții.

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv, la începutul lunii noiembrie, instituirea sechestrului asigurător asupra acțiunilor Gabriel Resources, ca garanție pentru recuperarea cheltuielilor efectuate de statul român în cadrul arbitrajului internațional. Judecătorii au stabilit că, în situația în care compania nu achită suma datorată în termenele legale, acțiunile sechestrate pot fi executate silit și trecute în patrimoniul statului.

În martie 2024, România a câștigat procesul arbitral împotriva Gabriel Resources la Curtea de Arbitraj de la Washington (ICSID), unde compania canadiană solicita despăgubiri de peste 6 miliarde de dolari.

Tribunalul a decis că România nu a încălcat tratatele internaționale și că responsabilitatea pentru eșecul proiectului minier de la Roșia Montană nu poate fi atribuită unei singure părți. Totodată, Gabriel Resources a fost obligată să plătească statului român 10 milioane de dolari cheltuieli de judecată.

În iunie 2024, Agenția Națională pentru Resurse Minerale a hotărât să nu prelungească licența de concesiune pentru exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roșia Montană, în urma evaluării documentațiilor depuse de Roșia Montană Gold Corporation.

