Țara considerată „veriga cea mai slabă” a Europei în fața Rusiei lui Putin

Irlanda a fost descrisă drept cea mai vulnerabilă țară din Europa în ceea ce privește securitatea și apărarea, pe fondul îngrijorărilor legate de capacitatea continentului de a face față Rusiei, relatează The Telegraph.

Alarma a fost amplificată de un incident petrecut la începutul lunii decembrie, când avionul care îl transporta pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a aterizat la Dublin puțin înainte de ora programată. La scurt timp după sosire, cinci drone militare au fost detectate pe ruta de zbor, autoritățile irlandeze precizând ulterior că acestea păreau să aibă rolul de a crea interferențe.

Pentru susținătorii unei politici de apărare mai ferme, episodul a confirmat temerile vechi că tradiționala orientare pacifistă a Irlandei ar fi transformat țara într-o țintă ușoară. Senatorul irlandez Tom Clonan, fost căpitan al armatei, a declarat pentru The Telegraph că Irlanda este „veriga cea mai slabă a Europei în materie de securitate, apărare și informații”.

Statul nu dispune nici de senzori moderni pentru detectarea amenințărilor

El a avertizat că statul nu dispune nici de senzori moderni pentru detectarea amenințărilor, nici de mijloacele necesare pentru a le contracara, ceea ce face țara „aproape complet lipsită de apărare”.

Deși scenariile extreme — precum atacuri cu rachete lansate de submarine sau debarcări de trupe — sunt considerate improbabile, analiștii subliniază că riscul real vizează infrastructura critică din apele din jurul Irlandei. Aproximativ trei sferturi dintre cele mai importante cabluri transatlantice de comunicații trec prin sau în apropierea apelor irlandeze.

În noiembrie 2024, o navă de informații rusească a fost observată în apropierea unor cabluri utilizate de companii americane precum Microsoft și Google, care au sedii importante în Irlanda.

În lipsa unor sisteme moderne de supraveghere aeriană și subacvatică, Dublinul află adesea despre activitățile Rusiei doar prin intermediul aliaților, în special al Marii Britanii. În decembrie 2023, un submarin rusesc depistat lângă portul Cork a fost îndepărtat de forțe britanice.

Ziarul notează că tocmai tranziția avionului lui Zelenski din spațiul aerian britanic în cel irlandez, fără o coordonare comună clară, ar fi creat un risc suplimentar. Cu toate acestea, autoritățile de la Dublin nu au oferit explicații publice după incident și nu au anunțat vreo revizuire a politicii de apărare.

Incidentul cu avionul președintelui Zelenski

Presa irlandeză a fost cea care a scos la iveală detaliile, arătând că responsabilitatea pentru securitatea vizitei a revenit poliției naționale, An Garda Síochána, care îndeplinește și rolul principal de serviciu de informații. Serviciile de aviație civilă nu ar fi fost avertizate, iar traficul aerian a continuat normal, spre deosebire de alte capitale europene unde aeroporturile au fost închise în situații similare.

Cheltuielile militare ale Irlandei se ridică la aproximativ 1,35 miliarde de euro, echivalentul a doar 0,24% din PIB — cel mai scăzut nivel din Europa raportat la mărimea economiei. Fostul ofițer de elită Cathal Berry spune că, în societatea irlandeză, discuțiile despre consolidarea apărării sunt adesea privite ca nepotrivite.

Deși Irlanda a înregistrat recent excedente bugetare consistente, analiștii afirmă că problema principală nu este lipsa fondurilor, ci absența voinței politice.

Incidentul cu dronele din apropierea avionului prezidențial ucrainean este văzut de unii oficiali irlandezi și europeni drept un posibil element al războiului hibrid purtat de Rusia împotriva Ucrainei și a Uniunii Europene.