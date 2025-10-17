search
Vineri, 17 Octombrie 2025
Adevărul
Allianz-Ţiriac, după explozia din Rahova: „Dacă autoritățile vor decide demolarea blocului, vom achita integral despăgubiri tuturor clienţilor cu polițe active"

Publicat:

Allianz-Țiriac i-a contactat proactiv pe toți clienții din zona afectată de explozia din Rahova, pentru a evalua situația acestora și a facilita deschiderea rapidă a dosarelor de daună, a anunțat vineri asigurătorul.

FOTO Meteoplus
FOTO Meteoplus

„Allianz-Ţiriac, una dintre cele mai mari companii de asigurări din România, este alături de familiile afectate de explozia de vineri, 17 octombrie, din blocul 32 situat în cartierul bucureştean Rahova. În urma exploziei, echipa de call center a Allianz-Ţiriac i-a contactat proactiv pe toţi clienţii din zonă pentru a evalua situaţia acestora şi a facilita deschiderea rapidă a dosarelor de daună", se arată într-un comunicat al companiei, citat de Agerpres.

Compania confirmă existenţa a 9 locuinţe asigurate facultativ în imobilul afectat şi 27 în total în zona vizată.

Compania anunță că va achita integral despăgubirile aferente tuturor clienţilor cu poliţe active

Potrivit comunicatului, clienţii care deţin poliţa My Home pot beneficia de acoperirea costurilor pentru cazare temporară, pentru o perioadă de până la 90 de zile, în limita a 500 de euro pe lună, pe baza documentelor justificative, se mai precizează în comunicat.

Valoarea totală asigurată a locuinţelor din zonă acoperite de poliţe facultative Allianz-Ţiriac este de aproximativ 2 milioane de euro, mai precizează compania.

În cazul în care autorităţile vor decide demolarea blocului, Allianz-Ţiriac va achita integral despăgubirile aferente tuturor clienţilor cu poliţe active.

„Gestionăm procesele de constatare atât online, cât şi în teren”

Constatările pentru daunele minore pot fi realizate online, prin intermediul formularului de notificare, unde pot fi încărcate poze de către cei afectaţi. Pentru daunele complexe, evaluările vor fi efectuate imediat ce autorităţile vor permite accesul în siguranţă, precizează compania.

„Prioritatea noastră acum este să fim alături de oamenii afectaţi, cu soluţii rapide şi sprijin concret în aceste momente dificile. Echipele noastre au acţionat imediat pentru a contacta toţi clienţii din zonă, a evalua pagubele şi a facilita accesul la despăgubiri, inclusiv la cazare temporară acolo unde este nevoie. În paralel, gestionăm procesele de constatare atât online, cât şi în teren, imediat ce condiţiile o vor permite. Rămânem implicaţi până la soluţionarea completă a tuturor dosarelor de daună", a afirmat Daniela Covăcescu, Director de Operaţiuni al Allianz-Ţiriac Asigurări.

Potrivit sursei citate, protejarea eficientă a locuinţei în faţa evenimentelor de acest tip presupune o acoperire completă, printr-o poliţă facultativă complementară asigurării obligatorii PAD.

O astfel de asigurare oferă protecţie la valoarea reală a casei, nu doar împotriva exploziilor, dar şi a dezastrelor naturale - precum inundaţii, furtuni, vijelii sau cutremure - sau situaţii precum incendii, accidente, furturi ori daune provocate neintenţionat altor persoane. În acest fel, proprietarii beneficiază de o siguranţă financiară reală, indiferent de tipul incidentului care le-ar putea afecta locuinţa", se arată în comunicat.

Asigurările facultative de la Allianz-Ţiriac oferă o protecţie completă pentru locuinţe şi suplimentează astfel asigurarea obligatorie PAD, care acoperă doar riscurile de cutremur, inundaţii şi alunecări de teren.

Aproximativ 300.000 de locuinţe din România sunt protejate prin asigurările facultative de la Allianz-Ţiriac, menţionează asigurătorul.

București

