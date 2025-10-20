search
Luni, 20 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Circulația mai multor trenuri CFR Călători se suspendă începând de marți. Ce rute sunt afectate

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Compania Naţională de Căi Ferate a anunțat, luni, că se suspendă temporar circulaţia unui număr de trenuri operate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.).

Mai multe rute sunt afectate FOTO Arhivă
Mai multe rute sunt afectate FOTO Arhivă

”Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA, în calitate de manager al infrastructurii feroviare naţionale, informează publicul că, începând cu data de 21 octombrie 2025, ora 00:01, se suspendă temporar circulaţia unui număr de trenuri operate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante aferente achitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), conform obligaţiilor contractuale”, a transmis compania printr-un comunicat.

Potrivit CFR, la această dată sumele restante aferente achitării T.U.I.-ului se ridică la 100.203.237,65 lei .

Ce rute sunt afectate

A. Trenuri Regio suspendate începând cu 21.10.2025, ora 00:01

• R 5431, R 5432: Bacău – Suceava Nord și retur;

• R 5539, R 5540: Pașcani – Suceava Nord și retur;

• R 5568, R 5570: Botoșani – Suceava Nord și retur;

• R 7035, R 7038 (din 25.10.2025): București Nord – Urziceni și retur;

• R 8003: București Obor – Fetești;

• R 8005: București Obor – Constanța;

• R 5106, R 5107: Mărășești – Buzău și retur;

• R 5071, R 5072: Brazi – Buzău și retur;

• R 3030: Brașov – București Nord;

• R 3029: București Nord Gr. B – Brașov;

• R 3115, R 3116, R 3117, R 3118: Timișoara Nord – Oradea și retur;

• R 3126, R 3129: Gurahonț – Arad și retur;

• R 3127, R 3128: Arad – Brad și retur;

• R 4105, R 4106: Bistrița Nord – Cluj Napoca și retur;

• R 5002, R 5003, R 5016, R 5017: Buzău – București Nord și retur;

• R 4331, R 4338: Oradea – Halmeu și retur;

• R 4332: Satu Mare – Oradea;

• R 4401, R 4402, R 4405, R 4406: Satu Mare – Halmeu și retur;

• R 4502: Siculeni – Brașov;

• R 4533, R 4536: Târgu Mureș – Războieni și retur;

• R 2441, R 2443: Târgu Mureș – Sibiu și retur;

• R 2445, R 2447: Teiuș – Târgu Mureș și retur;

• R 2560, R 2561: Mediaș – Sibiu și retur;

• R 2563: Sibiu – Sighișoara;

• R 2564: Beia Hm – Sibiu;

• R 2567, R 2568: Sibiu – Sighișoara și retur.

B. Trenuri InterRegio (IR) suspendate începând cu 07.11.2025, până la noi dispoziții

• IR 1634 și IR 1633: Brașov – București Nord și retur;

• IR 1661 și IR 1662: București Nord – Iași și retur;

• IR 1571 și IR 1574: București Nord – Galați și retur;

• IR 1599 și IR 1590: București Nord – Drobeta Turnu Severin și retur;

• IR 1531: Timișoara Nord – Baia Mare;

• IR 1530: Baia Mare – Timișoara Nord (anulat din 08.11.2025);

• IR 1532: Satu Mare – Timișoara Nord;

• IR 1533: Timișoara Nord – Satu Mare (anulat din 10.11.2025);

• IR 1537 și IR 1539: Timișoara Nord – Oradea și retur;

• IR 1743 și IR 1744: Arad – Oradea și retur;

• IR 1745 și IR 1746: Târgu Mureș – Cluj Napoca și retur.

CFR SA subliniază că aceste măsuri au caracter temporar, urmând ca circulația trenurilor să fie reluată imediat ce restanțele vor fi achitate integral.

Pentru a evita eventualele neplăceri cauzate de aceste suspendări, CFR SA recomandă publicului călător să consulte, înainte de efectuarea călătoriei: site-ul oficial www.mersultrenurilor.infofer.ro; site-urile operatorilor de transport feroviar și informaţiile afişate în staţiile de cale ferată şi la casele de bilete.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
BREAKING NEWS. CCR a picat reforma pensiilor magistraților
digi24.ro
image
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament
stirileprotv.ro
image
Șoferiță amendată de polițiști, fiind acuzată că ar fi condus sub influența DROGURILOR. Ce făcuse, de fapt, femeia
gandul.ro
image
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
mediafax.ro
image
Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre Charalambous și Pintilii la FCSB: “Asta am decis!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Memoriile Virginiei Giuffre dezvăluie orgii cu prințul Andrew: „Mi-am pierdut copilul la câteva zile după o petrecere cu el și alte 8 fete”
libertatea.ro
image
Diana Șoșoacă a ajuns „vedetă” în presa de la Kiev după ce a declarat că „îi va rupe picioarele lui Volodimir Zelenski”
digi24.ro
image
Scandal imens între fani și jucătorii FCSB! Imagini incredibile: s-au înjurat pe teren
gsp.ro
image
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
CFR suspendă zeci de trenuri din cauza datoriilor. Ce rute sunt afectate
observatornews.ro
image
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de tragedie
cancan.ro
image
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
prosport.ro
image
Grupa I de muncă: cum pierzi anii de vechime dacă nu ai aceste documente
playtech.ro
image
Bombă! Dan Şucu, candidat la Primăria Capitalei!? Dezvăluire şoc a lui Dumitru Dragomir
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A vrut să fugă din România prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din șofer a ajuns milionar
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Incredibil cum și-a prevestit o femeie sfârșitul, înainte de explozia din Rahova. Ultima postare a avocatei Vasilica Enache i-a lăsat pe toți mască
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
wowbiz.ro
image
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
romaniatv.net
image
Se decide soarta salariilor în România! Cât ar putea ajunge veniturile lunare în 2026
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Pană globală la Amazon Web Services: Mii de site-uri și aplicații au fost afectate
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Cum a ajuns Cornel Pasat din stripper, agent imobiliar? De la ce a pornit de fapt „râca” între el și soția Bianca ? „Mi s-a aprins scânteia! Are un succes fantastic ea!”
click.ro
image
Dan Ciotoi iubește din nou, la 69 de ani, după un divorț dureros și lupta cu o boală grea: „E povestea noastră, de suflet”. Dieta solistului piesei „Banii n-aduc fericirea”
click.ro
image
Au fost descoperite „orașele păcatului”, Sodoma și Gomora? Arheologii prezintă argumentele unei descoperiri uriașe
click.ro
Printul Andrew (9) jpg
Orgiile și destrăbălările l-au ruinat pe Prinț! Ce comportament nedemn de Casa Regală a avut!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița (© Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud)
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Cum a ajuns Cornel Pasat din stripper, agent imobiliar? De la ce a pornit de fapt „râca” între el și soția Bianca ? „Mi s-a aprins scânteia! Are un succes fantastic ea!”

OK! Magazine

image
Pur și simplu, nu s-a putut abține! La dineul regal, Donald Trump i-a cerut Reginei Camilla... ultima bârfă despre Meghan Markle

Click! Pentru femei

image
Chiar și-a dorit moartea copiilor ei?! Fostul soț al lui Britney Spears face acuzații grave despre cântăreață

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze