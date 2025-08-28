Zeci de trenuri anulate pe rute importante: CFR Călători nu a reușit să-și achite la timp facturile

CFR Călători a anunțat anularea a zeci de curse feroviare pe rute din întreaga țară, după ce compania nu a reușit să-și achite la timp facturile către administratorul rețelei feroviare.

La începutul săptămânii, CFR Călători promitea că va găsi o soluție la problemele financiare. Însă compania a recunoscut oficial că se află în imposibilitatea de a achita facturile scadente către CFR SA, administratorul rețelei feroviare, în valoare de peste 40 de milioane de lei.

CFR Călători susține că are de încasat de la Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF) peste 139 de milioane de lei, însă până acum a primit doar 7,8 milioane, sumă insuficientă pentru stingerea datoriilor. În paralel, compania a achitat 13 milioane către CFR SA, dar acest lucru nu a fost suficient pentru a evita anulările.

Anunțul companiei

Într-un comunicat oficial, CFR Călători a confirmat problemele financiare și imposibilitatea de a-și respecta obligațiile contractuale: „CFR Călători se află în imposibilitatea de a achita la termenul scadent contravaloarea facturilor pentru tariful de utilizare a infrastructurii, în valoare de 41,4 milioane de lei, având în vedere că deși avea de încasat de la Autoritatea de Reformă Feroviară peste 139 milioane lei, a fost achitată doar suma de 7,8 milioane de lei, intrată în conturile CFR Călători la data de 26.08.2025.

Cu toate acestea, CFR Călători a achitat către CFR SA din valoarea scadentă, până în prezent, 13 milioane lei și întreprinde în continuare demersurile necesare pentru încasarea sumelor datorate de ARF, precum și pentru plata datoriilor către CFR SA și alți furnizori de servicii.

Menționăm că, dacă pe lângă subcompensarea sistemului de transport feroviar de călători se înregistrează și întârzieri în plata facilităților de călătorie acordate diferitelor categorii sociale și a compensației, suntem practic în imposibilitatea respectării angajamentelor contractuale în termenele scadente. CFR Călători cere scuze publicului călător pentru inconvenientele care pot apărea și face tot ce este posibil pentru a limita impactul acestora”, se arată în comunicatul companiei.

Lista trenurilor anulate

Potrivit CFR Călători, anulările vor intra în vigoare începând cu 1 septembrie 2025 și 1 octombrie 2025, afectând atât rute regionale, cât și legături esențiale între orașe mari.

Printre trenurile suspendate se numără cursele Bacău – Suceava Nord, Pașcani – Suceava Nord, Botoșani – Suceava Nord, dar și trenuri importante pe relațiile București – Iași, București – Galați, Brașov – București Nord, București – Constanța, Timișoara – Oradea, Arad – Oradea, Cluj Napoca – Bistrița Nord sau Satu Mare – Timișoara Nord.

Lista completă a trenurilor anulate a fost publicată de companie și prevede suspendarea a peste 30 de curse, cu posibilitatea extinderii măsurii „până la noi dispoziții”.