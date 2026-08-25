 „Sunteți circumcis?” Momentul în care un candidat democrat l-a lăsat fără replică pe prezentatorul Fox News. Schimbul de replici a devenit viral | adevarul.ro
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Video „Sunteți circumcis?” Momentul în care un candidat democrat l-a lăsat fără replică pe prezentatorul Fox News. Schimbul de replici a devenit viral

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Un interviu tensionat între candidatul democrat la Senatul SUA din Michigan, Abdul El-Sayed, și prezentatorul Fox News, Jesse Watters, a luat o turnură neașteptată după ce politicianul i-a adresat jurnalistului o întrebare extrem de personală: „Sunteți circumcis?”. Momentul a avut loc în timpul unei discuții despre intervențiile medicale de afirmare a genului în cazul minorilor.

Watters l-a întrebat pe candidatul democrat dacă susține „schimbarea de sex” pentru minori.

„Operații de schimbare de sex pentru minori. Susțineți asta?”, l-a întrebat prezentatorul, potrivit Independent.

El-Sayed a răspuns că guvernul nu ar trebui să decidă ce tip de servicii medicale poate primi un pacient și a susținut că astfel de decizii ar trebui luate de pacient, părinți și medici.

Watters a continuat într-o manieră provocatoare: „Deci credeți că este în regulă ca un părinte să-i taie copilului organul genital?”

Candidatul democrat la Senatul SUA din Michigan, Abdul El-Sayed
Candidatul democrat la Senatul SUA din Michigan, Abdul El-Sayed Foto: sursa: FB/Abdul El-Sayed

„Sunteți circumcis?”

Replica lui El-Sayed a schimbat brusc direcția discuției. „Chiar vreți să purtăm această discuție? Sunteți circumcis?”, l-a întrebat candidatul democrat pe prezentator.

Watters a rămas vizibil surprins și a răspuns: „Da, dar aceasta este o întrebare personală, doctore.”

Prezentatorul a încercat apoi să facă diferența între circumcizie și intervențiile despre care discutau, spunând că „circumcizia este diferită de castrare”.

El-Sayed a insistat însă asupra argumentului său. „Spun doar că da, circumcizia este o intervenție chirurgicală asupra organului genital al unui copil”, a afirmat politicianul.

Discuția s-a mutat și la sporturile pentru transgenderi

Confruntarea nu s-a limitat la subiectul intervențiilor medicale pentru minori. Watters l-a întrebat ulterior pe El-Sayed dacă băieții și bărbații biologici ar trebui să poată participa la competiții sportive feminine.

Candidatul democrat a reproșat că prezentatorul insistă asupra subiectelor de „război cultural”, în timp ce alegătorii din Michigan sunt preocupați de prețurile alimentelor, benzină și serviciile medicale.

„Nu m-ai întrebat nici măcar o dată despre problemele de care oamenilor le pasă cu adevărat în Michigan”, a spus El-Sayed, potrivit relatărilor despre interviu.

Cei doi au dezbătut și imigrația, taxarea averilor, sistemul medical, războiul din Iran, energia și alte teme politice.

El-Sayed este candidatul democrat pentru Senatul SUA în Michigan și se va confrunta la alegerile generale cu republicanul Mike Rogers, fost congresman și fost agent FBI. Cursa este considerată importantă pentru controlul Senatului american.

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