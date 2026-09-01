„Anul acesta, fără «idioata de mate»! Înjurați-ne în absența copiilor!” Cele 15 sfaturi virale ale unei profesoare pentru părinți

Mesajul unei profesoare care îi îndeamnă pe părinți să nu mai critice școala și cadrele didactice în fața copiilor a devenit viral. „Anul acesta, fără «idioata de mate»! Înjurați-ne în absența copiilor!”, le transmite aceasta părinților, într-o listă de 15 sfaturi pentru un an școlar mai bun.

Părinții sunt sfătuiți de un dascăl să fie mai puțin critici față de profesori. Foto: Magnific.com

Primul și cel mai important sfat notat de Daniela Olivera este ca părinții să evite să vorbească urât despre școală și despre profesori în fața copiilor.

Ea susține că, atunci când cadrele didactice sunt ironizate sau insultate acasă („tâmpita de mate”, „idioata de română”, „prostul de geografie”), efectul poate fi toxic pentru relația elevilor cu școala și pentru respectul pe care aceștia îl acordă profesorilor.

În mesajul său, Daniela Olivera îi îndeamnă pe părinți să aibă mai multă încredere în deciziile profesorilor și să îi obișnuiască pe elevi cu un program clar, cu teme, odihnă și alimentație sănătoasă.

Ea recomandă, de asemenea, limitarea banilor de buzunar și a timpului petrecut pe telefon, susține că elevii nu au nevoie de telefoane la școală și îi avertizează pe părinți în privința folosirii ChatGPT pentru teme sau chiar pentru copiat. Totodată, vorbește despre autonomie, punctualitate, activități extrașcolare și responsabilități în familie.

„Înjurați-ne în absența copiilor!”

Iată mesajul integral al profesoarei:

Anul acesta, fără „idioata de mate”! Înjurați-ne în absența copiilor! Sfaturi pentru un an școlar mult mai bun:

1. Cred că acesta este cel mai important sfat: nu mai vorbiți urât despre școală și despre cadrele didactice în casă, de față cu copiii. „Tâmpita de mate”, „idioata de română”, „prostul de geografie” etc. — este foarte toxic pentru relația lor cu școala și pentru respectul față de aceasta.

2. Nu mai comentați toate deciziile didactice, crezând că voi știți mai bine decât un cadru didactic specializat. Voi aveți meseria voastră, noi o avem pe a noastră. Noi nu venim la voi la muncă să vă facem planul zilei; nu este cazul nici ca voi să o faceți. Știm ce avem de făcut.

3. Dacă profesorul dă teme, înseamnă că este nevoie; dacă nu dă, înseamnă că nu este. Cazurile extreme nu infirmă cadrul general.

4. Învățați-vă copiii să aibă un program clar structurat și nu renunțați, chiar dacă ei protestează. Rutina dimineții: spălatul, făcutul patului, micul dejun, chiar dacă este frugal — creierul are nevoie de combustibil. Rutina de după-amiază poate fi stabilită de fiecare familie în funcție de programul copilului, dar trebuie să existe.

Fără bani de buzunar și telefoane

5. Nu mai neglijați alimentația sănătoasă, nu le mai deschideți apetitul pentru junk food și nu le mai susțineți obiceiurile alimentare de acest fel. Le face rău, iar ei devin un exemplu prost și pentru copiii ai căror părinți încearcă să-i hrănească sănătos. Dați-le mâncare la școală; există destule variante sănătoase. Nu le dați bani ca să se descurce singuri: pufuleții, croissantele și batoanele cu ciocolată, napolitanele și alte produse de acest gen nu sunt mâncare, ci mizerii pline de chimicale. La fel și băuturile artificiale, pline de coloranți și zahăr. Dați-le mâncare adevărată.

6. Nu le mai dați bani mulți de buzunar; sumele mari îi pot expune multor pericole, de la agresiuni până la consumul de droguri și alte situații riscante.

7. Întâi temele, apoi distracția. Asta ar trebui să facă parte din programul clar structurat despre care spuneam: școală, casă, masă, odihnă, lecții, apoi restul activităților, inclusiv joaca. Nu lăsați lecțiile pe ultima sută de metri a zilei, când sunt morți de oboseală. Ce calitate are studiul când copilul doarme pe el? Să nu uităm de ora de culcare: minimum opt ore de somn sau chiar mai mult, în funcție de vârstă.

8. Nu-i încărcați aiurea cu activități nenumărate: zece instrumente, șase sporturi și multe altele. Păstrați o limită rezonabilă, astfel încât activitățile să le fie utile și plăcute, dar prioritizați mereu ceea ce este de făcut pentru școală, alimentația regulată și sănătoasă, odihna și, desigur, ceva timp în care să poată face ce dorește. Dacă un copil vine la opt seara de la sport, când își mai face lecțiile, când mai mănâncă, când mai doarme?

Copii verificați de părinți, dar învățați să fie autonomi

9. Nu uitați că un copil merge la școală, în primul rând, ca să învețe. Apoi socializează și își face prieteni. Dar școala nu este un podium de modă și nici un loc de segregare pe baza investițiilor făcute de părinți în gadgeturi și haine scumpe, ci trebuie să se transforme, pentru că încă nu este, într-un mediu prietenos și încurajator pentru fiecare copil, indiferent de situația materială. Încurajez mult folosirea uniformelor; ar rezolva multe probleme.

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10. Copiii nu au nevoie de telefoane la școală. Deloc. Dacă aveți vreo urgență, sunați la școală și veți intra în contact cu copilul. În rest, telefonul ar trebui folosit după ore.

11. Nu le permiteți să instaleze ChatGPT. Își vor face temele cu el, vor copia la teste (știu de la ei asta și exact cum fac). Va fi un dezastru.

12. Și aveți grijă să verificați mereu ce fac pe telefon. Nu cred în povestea cu intimitatea copilului decât până la un punct. Cât este mic, are nevoie de protecție. Trebuie să știți cu cine vorbește pe internet, ce prieteni are online și cu cine se întâlnește în viața reală. Nu știu cum — găsiți-vă propriile metode. Eu le-am găsit pe ale mele când a fost cazul.

13. Nu-i lăsați să sară peste ore pentru că n-au chef, ci doar în caz de reală nevoie, adică dacă sunt bolnavi sau există alte probleme familiale importante. Învățați-i, de asemenea, să fie punctuali. Este o deprindere esențială pentru întreaga lor existență.

14. Insistați asupra dezvoltării autonomiei copilului. Acest lucru îi va ajuta pe toți cei din casă, dar mai ales pe el. Poate îndeplini câteva sarcini casnice zilnic. Nu leșină dragul de el dacă duce gunoiul, își pune lucrurile la loc, îi pune mâncare pisicii, își face patul și își spală farfuria.

15. Învățați-i să-și facă ghiozdanul seara, nu în grabă, dimineața. Verificați împreună orarul și ajutați-l să-și pună doar ce îi trebuie pentru ziua următoare. Ulterior, trebuie să poată face singur asta. Și hainele pentru a doua zi, tot seara, iar pachețelul de mâncare la fel. Astfel, toată lumea va avea mai mult timp, dimineața va fi mai relaxată și veți începe ziua cu toții cu o energie mai pozitivă.

Lista de recomandări a profesoarei, completată de români

Mesajul profesoarei a devenit viral pe rețelele de socializare. Mulți români au apreciat recomandările acesteia, în timp ce alții le-au tratat cu ironie ori le-au contestat.

O româncă a completat lista cu recomandarea ca părinții să nu le ureze copiilor „distracție plăcută” atunci când îi lasă la școală.

„Și nu le mai urați «distracție plăcută» când coboară din mașină, în fața școlii. Copilul nu vine la școală să se distreze, ci să învețe! Spuneți-le copiilor «spor la învățat»!”, a scris aceasta.

Mesajul său a stârnit controverse, mai mulți părinți afirmând că nu văd nimic neobișnuit în faptul ca elevii să se distreze la școală și, în același timp, să învețe.

„Învățătura nu poate fi distractivă și plăcută? Trebuie să fie neapărat ceva neplăcut și școala un loc unde merg copiii cu groază?”, a comentat altcineva.

Un român a pus la îndoială și sfatul dat de profesoară părinților de a nu contesta deciziile cadrelor didactice.

„Școala românească este cea mai retrogradă instituție de stat a noastră. Profesorii au impresia că ceea ce au învățat ei în mileniul trecut este suficient, iar cu ce apare nou nu sunt familiarizați. Profesorii sunt persoanele care, în general, nu admit că pot greși și, chiar dacă este evident, nu vor recunoaște asta și pentru orice vor da vina pe elevi și pe părinții acestora. Ei ar trebui să admită că există părinți care sunt mai bine pregătiți ca ei în domeniul lor și i-ar putea corecta oricând”, a adăugat internautul.

Un român a ironizat mesajul și pe autoarea acestuia, adăugând propriile sale sfaturi

„Cu așa profesoară, nu mai ai nevoie de dușmani. Dacă vă doriți niște elevi care vor ajunge să se ascundă de voi, care nu primesc înțelegere și empatie și care nu vă vor mai căuta și suna la maturitate, ascultați de profesoara aceasta. A fi profesor nu înseamnă doar să dictezi și să scoți la tablă (asta pot să fac și eu), înseamnă să fii un mentor, nu un dictator și inamicul lor nr. 1. Sunt conștient că îmi voi lua multă ură pentru ceea ce am scris mai sus, dar nu-mi pasă”, a notat acesta.

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Reacții împărțite din partea părinților

Printre reacții s-au numărat și numeroase mesaje de susținere.

„Foarte utile și adevărate sfaturi, denigrarea profesorilor și a școlii pornește din familie!”, a scris o internaută.

„Excelent scris. Totul începe acasă. Dar părinții nu vor să înțeleagă”, a comentat o altă româncă.

Alți părinți au reproșat însă profesoarei că le cere acestora să nu intervină în activitatea cadrelor didactice, deși ea însăși le spune cum să își crească copiii.

„Îmi place că începeți prin a pune niște limite clare între dumneavoastră și părinți care se bagă peste profesori, în timp ce dumneavoastră ați umplut pagina cu ce trebuie să facem noi acasă și cum să-i creștem!”, a comentat un părinte.

Altcineva a cerut mai multă asumare și din partea profesorilor.

„Aveți și sfaturi pentru profesorii slabi, dezinteresați, chiulangii? (Oare sunt total nevinovați pentru nivelul educațional? Oare vinovații sunt oriunde, dar nu în casta educatorilor?”, a scris un internaut.

Alt român a contestat ideea că responsabilitatea pentru problemele din educație ar reveni în principal familiilor.

„Și totuși, aveți vreo vină pentru rezultatele jalnice de la evaluări și examene? Sau numai părinții sunt vinovați?”, a întrebat acesta.

Altcineva a reclamat chiar primul sfat al profesoarei, îndreptându-l către cadrele didactice.

„Același sfat se potrivește și profesorilor care comentează despre elevi în cancelarie, la o bârfă cu colegul care nu e dirigintele clasei”, a scris acesta.