 De ce nu semnalizăm la intrarea în sensul giratoriu? Explicația virală a unui polițist: „Acest lucru poate mai mult să încurce” | adevarul.ro
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Video De ce nu semnalizăm la intrarea în sensul giratoriu? Explicația virală a unui polițist: „Acest lucru poate mai mult să încurce”

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Un mesaj al Poliției Române despre semnalizarea în sensul giratoriu a devenit viral și a strâns mii de comentarii. În imagini, un polițist le explică, pe scurt, șoferilor ce trebuie să facă atunci când circulă într-un sens giratoriu.

Explicația oferită de un polițist a devenit virală. Foto: Poliția Română / ADEVĂRUL
Un polițist explică de ce nu trebuie semnalizat la intrarea în giratoriu. Poliția Română / ADEVĂRUL

Un mesaj publicat de Poliția Română pe pagina de Facebook, în care un polițist vorbește despre regulile de semnalizare în sensul giratoriu a devenit viral pe rețelele sociale și a stârnit numeroase reacții în rândul șoferilor.

Explicația polițistului a ajuns virală

Polițistul explică în mai puțin de un minut de ce semnalizarea la intrarea în sensul giratoriu nu este obligatorie și când trebuie folosită în astfel de intersecții.

„De ce nu semnalizăm la intrarea în sensul giratoriu? Conform articolului 54 din Codul Rutier, suntem obligați să semnalizăm orice schimbare a direcției de mers. La intrarea în sensul giratoriu nu schimbăm direcția de mers. Direcția de mers o schimbăm doar la ieșirea din sensul giratoriu”, a spus acesta.

Polițistul a amintit că foarte mulți șoferi semnalizează stânga la intrare și în interiorul sensului giratoriu și consideră că, astfel, îi ajută pe ceilalți participanți la trafic.

„Din contră, acest lucru poate mai mult să îi încurce, deoarece semnalizatorul poate reveni pe poziția neutră în momentul în care vrem să semnalizăm dreapta. În interiorul sensului giratoriu semnalizăm schimbarea benzii și ieșirea din acesta. Din timp, ne vom asigura, vom semnaliza dreapta și ne vom încadra pe banda 1, între penultima ieșire și cea dorită. Este de înțeles că, dacă semnalizăm dreapta, vom ieși la următoarea ieșire. Dacă nu semnalizăm, ne continuăm deplasarea până la următoarea ieșire”, a transmis ofițerul de poliție.

Pe pagina oficială a Poliției Române, mii de oameni au comentat lecția de semnalizare transmisă de polițist. Explicația nu a mulțumit pe toată lumea. Unii au apreciat mesajul Poliției Române și i-au dat dreptate polițistului, reamintind că semnalizarea stânga la intrarea în sensul giratoriu îi poate deruta pe ceilalți participanți la trafic. Alții au afirmat că au fost învățați exact contrariul la școala de șoferi și au cerut clarificarea legislației.

Mai mulți români au susținut că semnalizarea stânga poate fi utilă, în special în sensurile giratorii aglomerate sau cu mai multe benzi, pentru că le arată altor șoferi că mașina își continuă deplasarea în intersecție. Alți șoferi au dat vina pe instructorii auto, pe modificările repetate ale regulilor ori pe neclaritățile din Codul Rutier.

Cum au reacționat românii la mesajul polițistului

„Informați și școlile de șoferi, pentru că, încă de la început, îi învață greșit pe cursanți”, a comentat un șofer.

Alt român a întrebat dacă există vreo lege care interzice semnalizarea la intrarea în sensul giratoriu sau alta care spune explicit că trebuie semnalizată.

„Aici sunt doar interpretări. Dacă legiuitorul ar face legea mai clară în acest sens – nu giratoriu –, ar fi foarte bine. Până atunci, interpretăm, nu concretizăm”, a transmis acesta.

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„Eu nu așa am învățat la școala de șoferi”, s-a plâns un alt șofer.

„Din această cauză, unii nu mai semnalizează deloc, nici la intrare, nici la ieșire, pentru că ei înțeleg că merg înainte și nu trebuie să semnalizeze”, a remarcat un comentator.

„Foarte bine că veniți cu astfel de precizări. Acestea trebuie făcute mai des, pentru a ajunge la cât mai mulți oameni”, a fost un alt mesaj.

Unii români cred că este necesară semnalizare la intrare în sensul giratoriu. 

„Nu este obligatoriu să semnalizăm intrarea în sensul giratoriu, dar, pentru fluidizarea traficului, ar fi indicat”, a susținut un șofer.

„Sper să ajungă la cât mai mulți șoferi. De ani de zile mă cert cu oamenii pe acest subiect”, a scris unul dintre cei care au fost de acord cu polițistul.

„În sfârșit, văd o informație corectă”, a transmis un alt utilizator.

Alți români au declarat că nu sunt familiarizați cu această regulă.

„Ați schimbat în 15 ani de șapte ori regulile în sensul giratoriu. Hotărâți-vă odată!”, a reclamat un șofer.

„De multe ori ajută să semnalizezi și la intrare, pentru că sunt unii care se bagă în fața ta, crezând că mergi înainte sau că faci dreapta”, a afirmat alt comentator.

Românii, nehotărâți în privința semnalizării

Unii au descris situația ca fiind mai complicată.

„Oarecum aveți dreptate, dar să vedeți distracție în sensurile giratorii care au trei benzi”, a remarcat un conducător auto.

„O prostie spune polițistul. Semnalizarea la intrare ajută, nu încurcă”, a fost una dintre reacțiile critice.

„Corect! În sensul giratoriu se circulă înainte, pe benzi, și se iese spre dreapta, după ce ne asigurăm și semnalizăm”, a comentat un șofer.

„Explicați acest lucru și școlilor de șoferi, care îi învață greșit pe cursanți”, a cerut un altul.

„Nicăieri prin Europa nu se semnalizează intrarea în sens”, a susținut un comentator.

„În sfârșit! Este scandalos modul în care participanții la trafic au înțeles aceste sensuri giratorii și rostul lor”, a fost o altă reacție favorabilă.

„Deci românii primesc o explicație oficială de la Poliția Română, iar ei o țin tot pe a lor”, a observat un comentator.

„Nu semnalizezi intrarea în sensul giratoriu. Semnalizezi schimbarea benzii de circulație, lucru care este obligatoriu”, a concluzionat altcineva.

Mesajul polițistului a stârnit dezbateri aprinse și pe alte rețele de socializare. Pe Reddit, numeroși români au susținut că semnalizarea ieșirii din sensul giratoriu este cea care le oferă celorlalți șoferi informația cu adevărat utilă. Alții au afirmat însă că semnalizarea stânga îi ajută pe cei care așteaptă să intre în intersecție să înțeleagă că mașina își va continua deplasarea în sens.

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Unii șoferi au reclamat că adevărata problemă este schimbarea benzilor fără acordarea priorității și ieșirea directă de pe benzile interioare. Alții au cerut reguli mai clare privind încadrarea înainte de intrarea în sens și marcaje care să îi ghideze pe șoferi spre ieșirea dorită. Unii comentatori au susținut că multe sensuri giratorii din România sunt prea mici, prost proiectate ori amenajate într-un mod care face dificilă semnalizarea din timp.

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