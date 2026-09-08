Momentul în care angajatul unui magazin salvează o fetiță din fața unei mașini, în ultima clipă. Critici la adresa tatălui

Un angajat al unui supermarket din Mexic a salvat o fetiță care a ajuns în mijlocul străzii, trăgând-o din fața unei mașini cu doar câteva clipe înainte ca aceasta să ajungă la copil. Imaginile au devenit virale.

Imaginile cu salvarea la limită a copilul au început să circule masiv pe rețelele sociale și au fost preluate apoi de presa internațională. Înregistrarea surprinde momentul în care fetița fuge din parcarea supermarketului spre o șosea aglomerată din Puebla, iar un angajat observă ce se întâmplă și pornește după ea. Câteva secunde mai târziu, bărbatul ajunge la copil și o trage din traiectoria unei mașini care se apropia.

Incidentul s-a produs pe 6 septembrie, în apropierea magazinului „El Rey del Ahorro” din zona San Isidro Castillotla din Puebla. Fetița se afla împreună cu părinții în zona magazinului când a pornit brusc spre carosabil.

Mama a început să alerge după ea, însă s-a împiedicat și a căzut înainte să o ajungă, iar copila și-a continuat drumul spre mijlocul străzii. Din fericire, un angajat care se ocupa de marfă a văzut-o, a lăsat imediat ce făcea şi a fugit după ea.

În înregistrare se vede cum bărbatul ajunge lângă fetiță în timp ce o mașină se apropie. O prinde și o trage spre marginea drumului, dar se prăbuşesc amândoi, în timp ce bărbatul protejează copilul cu propriul trup. La scurt timp, părinții ajung la fetiță și o iau de lângă șosea.

Bărbatul, care a fost identificat ulterior drept Luis Enrique Cruz, în vârstă de 34 de ani, a povestit că a reacționat instinctiv atunci când a văzut fetița alergând spre stradă. El a explicat faptul că în acel moment nu a stat să analizeze situația și a pornit după copil. Bărbatul, care este la rândul său tată, a realizat cumva riscul pe care și l-a asumat în timp ce încerca să ajungă la fetiță, dar în acel moment nu părea ceva important.

După incident, magazinul i-a oferit lui Luis Enrique Cruz un premiu de 20.000 de pesos mexicani (aproximativ 1.000 de euro). Înregistrarea a continuat să fie distribuită pe rețelele sociale, iar cazul a ajuns în presa internaţională.

Critici la adresa reacției părinților

Intervenția rapidă a stârnit un val uriaș de reacții în mediul online. În timp ce unii internauți l-au numit pe salvator un adevărat erou, mulți au remarcat reacția întârziată și blocajul tatălui copilei, precum și lipsa unei mulțumiri imediate:

„Îmi place cum părinții s-au oprit la jumătatea drumului și au lăsat un străin să-și pună viața în pericol!”

„Nici măcar nu s-au oprit să vadă dacă el este bine!”

„Se pare că tatăl s-a oprit la jumătatea drumului”, sunt câteva dintre comentarii.