search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Breaking Cinci copii morți la Iași, după ce au fost infectați cu o bacterie ucigașă în secția ATI a Spitalului „Sf. Maria”. Autoritățile medicale, în alertă

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Cinci copii internați la secția de Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași au decedat în ultimele zile, după ce au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens, potrivit informațiilor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași. Alți pacienți diagnosticați cu aceeași bacterie se află în continuare sub supraveghere medicală.

Spitalului Clinic de Copii Sf. Maria FOTO: FB
Spitalului Clinic de Copii Sf. Maria FOTO: FB

UPDATE: 12: 40 Direcția de Sănătate Publică Iași a precizat că sunt nouă cazuri de infecție nozocomială cu bacteria Serratia marcescens. Cinci dintre copiii infectați au murit.

Directorul adjunct al Direcției de Sănătate Publică, Liviu Stafie, spune că, deocamdată, nu se poate spune care este sursa îmbolnăvirilor. „Poate fi de la mâini nespălate, de la aer condiționat, practic de oriunde. Au fost luate toate măsurile de izolare, au rămas în secția respectivă doar persoanele internate până acum”, a spus Liviu Stafie.

Copiii decedați erau nou-născuți sau aveau vârste de până la opt ani și sufereau de afecțiuni grave asociate, printre care meningită fulminantă, sindrom convulsiv, sindrom Edwards, tetrapareză sau epilepsie.

Potrivit Ziarul de Iași, deși primele cazuri au apărut în urmă cu mai bine de o săptămână, secția ATI a rămas funcțională, iar internările au continuat până pe 24 septembrie, când conducerea spitalului a decis suspendarea temporară a admiterii pacienților.

Anchetă epidemiologică în desfășurare

DSP Iași a confirmat că, în urma notificării primite de la spital, a fost demarată o anchetă epidemiologică privind focarul de infecții asociate asistenței medicale.

Potrivit sursei citate, o echipă mixtă de specialiști din cadrul DSP și al Centrului Regional de Sănătate Publică Iași a evaluat situația, a analizat documentele medicale și a recoltat probe biologice, care sunt în curs de prelucrare.

„Unitatea sanitară a inițiat măsuri de limitare a răspândirii infecției, conform procedurilor în vigoare. Ancheta este în desfășurare, iar concluziile vor fi comunicate instituțiilor competente la finalizarea investigației”, au transmis reprezentanții DSP Iași.

Serratia marcescens este o bacterie gram-negativă oportunistă, răspândită în mediul înconjurător – sol, apă și pe suprafețe umede – și poate provoca infecții nosocomiale în special la pacienții cu sistem imunitar slăbit.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
digi24.ro
image
Ucraina își vinde armele. Ce va exporta și cine le va cumpăra. Zelenski: „Ne bazăm pe contracte solide”
stirileprotv.ro
image
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan
gandul.ro
image
Ștefan Călin Dumitrașcu, fostul arhitect-șef al Capitalei, pus sub acuzare de DNA pentru PUZ Primăverii 1
mediafax.ro
image
Giovanni Becali surprinde după victoria FCSB: “Mi-a fost frică de un dezastru!”. Îl cere titular pe Târnovanu la națională: “Obligatoriu cu Austria!”
fanatik.ro
image
Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre
libertatea.ro
image
VIDEO Donald și Melania Trump, surprinși în timp ce aveau o discuție aprinsă la bordul Marine One după vizita la ONU
digi24.ro
image
Stadion nou pentru echipa din Superliga » Ultimele informații: lucrările ar putea începe în această toamnă
gsp.ro
image
Reacția presei din Ungaria, după ce FCSB a câștigat în Europa League. ”Durează de peste 40 de ani”
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Vremea 29 septembrie - 27 octombrie 2025. Scad temperaturile, la munte sunt anunţate lapoviță și ninsori
observatornews.ro
image
AMENDĂ de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
prosport.ro
image
Sporul de weekend: când ești plătit dublu și când primești doar zile libere. Ce prevede Codul Muncii
playtech.ro
image
România, salt în clasamentul coeficienților! Ce impact a avut victoria FCSB-ului în Olanda
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nu s-a ferit deloc! Femeia de 30 de ani surprinsă alături de Yamal a vorbit despre noua relație a lui Lamine
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Un român a fost găsit mort într-un depozit, în Italia. Bărbatul a fost împușcat
kanald.ro
image
De la 1 octombrie, spitalele publice sunt obligate să devină cu adevărat publice și...
playtech.ro
image
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
wowbiz.ro
image
Alertă meteo, Romica Jurca anunţă lapoviţă şi ninsoare de la noapte
romaniatv.net
image
Cifre alarmante! Ce se întâmplă cu jumătate de milion de tineri români
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Asasinatul lui Charlie Kirk și prostia lui Dan Tănasă
actualitate.net
image
Coșmarul prin care trece un bărbat ce și-a cumpărat un apartament nou: „Mi-e puțin frică că nu o să pot viețui acolo”
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
image
Raluca Bădulescu, prima reacție după ce a părăsit Asia Express. A făcut echipă cu Florin Stamin, fostul ei soț
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
4 moduri de a gati legumele toamna jpg
Bogăția toamnei în farfurie: 4 moduri creative de a găti cu legumele de sezon
clickpentrufemei.ro
VIzita la Topkapi GettyImages 164077126 jpg
Cum se desfășura ceremonialul întronării unui sultan?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
image
Coșmarul prin care trece un bărbat ce și-a cumpărat un apartament nou: „Mi-e puțin frică că nu o să pot viețui acolo”

OK! Magazine

image
Familia regală a României a făcut anunțul dureros: ”Am aflat cu mare tristețe vestea trecerii la Domnul...”

Click! Pentru femei

image
S-a supărat și-a aruncat inelul de logodnă în ocean! Cât de valoroasă era bijuteria cu diamant?

Click! Sănătate

image
Nu ignora aceste posibile semne ale sclerozei multiple, boala de care suferă Cristina Applegate!