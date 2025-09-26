Breaking Cinci copii morți la Iași, după ce au fost infectați cu o bacterie ucigașă în secția ATI a Spitalului „Sf. Maria”. Autoritățile medicale, în alertă

Cinci copii internați la secția de Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași au decedat în ultimele zile, după ce au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens, potrivit informațiilor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași. Alți pacienți diagnosticați cu aceeași bacterie se află în continuare sub supraveghere medicală.

UPDATE: 12: 40 Direcția de Sănătate Publică Iași a precizat că sunt nouă cazuri de infecție nozocomială cu bacteria Serratia marcescens. Cinci dintre copiii infectați au murit.

Directorul adjunct al Direcției de Sănătate Publică, Liviu Stafie, spune că, deocamdată, nu se poate spune care este sursa îmbolnăvirilor. „Poate fi de la mâini nespălate, de la aer condiționat, practic de oriunde. Au fost luate toate măsurile de izolare, au rămas în secția respectivă doar persoanele internate până acum”, a spus Liviu Stafie.

Copiii decedați erau nou-născuți sau aveau vârste de până la opt ani și sufereau de afecțiuni grave asociate, printre care meningită fulminantă, sindrom convulsiv, sindrom Edwards, tetrapareză sau epilepsie.

Potrivit Ziarul de Iași, deși primele cazuri au apărut în urmă cu mai bine de o săptămână, secția ATI a rămas funcțională, iar internările au continuat până pe 24 septembrie, când conducerea spitalului a decis suspendarea temporară a admiterii pacienților.

Anchetă epidemiologică în desfășurare

DSP Iași a confirmat că, în urma notificării primite de la spital, a fost demarată o anchetă epidemiologică privind focarul de infecții asociate asistenței medicale.

Potrivit sursei citate, o echipă mixtă de specialiști din cadrul DSP și al Centrului Regional de Sănătate Publică Iași a evaluat situația, a analizat documentele medicale și a recoltat probe biologice, care sunt în curs de prelucrare.

„Unitatea sanitară a inițiat măsuri de limitare a răspândirii infecției, conform procedurilor în vigoare. Ancheta este în desfășurare, iar concluziile vor fi comunicate instituțiilor competente la finalizarea investigației”, au transmis reprezentanții DSP Iași.

Serratia marcescens este o bacterie gram-negativă oportunistă, răspândită în mediul înconjurător – sol, apă și pe suprafețe umede – și poate provoca infecții nosocomiale în special la pacienții cu sistem imunitar slăbit.