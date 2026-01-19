Alexandru Nazare anunță că bugetul pe 2026 a întrat „în linie dreaptă”: „Am agreat un calendar clar şi realist”. Când va intra în dezbatere şi la vot

Ministrul Finanţelor a anunțat luni, 19 ianuarie, agrearea unui calendar „clar şi realist” pentru aprobarea bugetului de stat pe 2026. Alexandru Nazare a precizat că, în câteva zile, vor fi aprobate plafoanele bugetare, urmând apoi consultări cu toate ministerele. Publicarea proiectului de buget şi aprobarea în Guvern sunt estimate pentru mijlocul lunii februarie.

Calendarul a fost agreat luni de toate partidele din coaliție. „o aliniere importantă, ce asigură înțelegerea comună a ritmului și etapelor de aprobare a bugetului”, a explicat ministrul, într-o postare pe Facebook.

„Bugetul pe 2026, în linie dreaptă. Am agreat azi, alături de colegii din coaliția de guvernare, un calendar clar și realist pentru aprobarea bugetului de stat pe 2026. În câteva zile vom aproba plafoanele bugetare, urmând apoi consultări cu toate ministerele. Tot în această perioadă definitivăm strategia fiscal-bugetară pentru anul în curs și raportul macroeconomic. La mijlocul lunii februarie urmează publicarea proiectului de buget și aprobarea în Guvern, iar în a doua parte a lunii februarie bugetul va intra în dezbatere și la vot în Parlament”, a scris Alexandru Nazare

Pachetul de măsuri pentru administrație, „esențial pentru construcția bugetului”

Ministrul a mai precizat că a fost discutat, de asemenea, pachetul de măsuri pentru administrație, „esențial pentru construcția bugetului”, precum și continuarea măsurilor de relansare economică:

„Acestea vor fi reflectate atât în bugetul pe 2026, cât și prin pachete distincte de politici publice, construite echilibrat, pe baza propunerilor tuturor membrilor coaliției”.



Execuția bugetară pe 2025, „bună - cu peste 90% grad de implementare”

Tot luni, a fost discutată și situația execuției bugetare pe 2025, la nivelul fiecărui minister, a amintit ministrul:

„Închidem anul cu o execuție în ansamblu, bună - cu peste 90% grad de implementare pentru majoritatea ministerelor. Un buget credibil pornește de la o analiză riguroasă a execuției anului anterior, pentru a corecta ceea ce nu a funcționat și a consolida ceea ce a dat rezultate.

Pornind de la această analiză dar şi de la experiența anilor anteriori, bugetul pentru 2026 trebuie să fie, înainte de toate, un buget corect: să reflecte nivelul real al cheltuielilor, fără a supraevalua venituri. Doar pe premise de corectitudine şi responsabilitate putem proiecta creştere reală şi rezultate concrete, pentru toți”.

Prioritatea centrală a acestui an „rămâne în continuare relansarea economică - prin absorbția cât mai bună a fondurilor europene disponibile, completată de programe finanțate din bugetul de stat şi soluții sustenabile de relansare şi accelerare a investițiilor”, a încheiat Alexandru Nazare.