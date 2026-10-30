 Ministerul Economiei a cheltuit doar 23,7% din bugetul pentru programele destinate firmelor. Daniel Zamfir: „Execuția este absolut rușinoasă” | adevarul.ro
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Ministerul Economiei a cheltuit doar 23,7% din bugetul pentru programele destinate firmelor. Daniel Zamfir: „Execuția este absolut rușinoasă”

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Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a cheltuit mai puțin de un sfert din bugetul alocat în 2026 pentru programele cu impact major în economie, potrivit datelor prezentate vineri de ministrul Daniel Zamfir. Dintr-un buget de aproape 3,7 miliarde de lei, execuția ajunsese la 877 de milioane de lei până la 21 octombrie, respectiv 23,73%. Situația este și mai slabă în cazul unor programe destinate întreprinderilor mici și mijlocii, unde cheltuielile au rămas sub 3% din fondurile prevăzute.

Daniel Zamfir
Daniel Zamfir spune că Ministerul Economiei a chetuit mai puținm de un sfert din banii alocați Foto: arhivă

Execuția bugetară la Ministerul Economiei este una absolut rușinoasă, pentru că era alocat un buget de 3,6 miliarde de lei și se ajunge, în final, undeva la 23%. Este extrem de puțin, având în vedere că sunt programe extrem de importante care ar fi trebuit să finanțeze micii antreprenori”, a declarat Daniel Zamfir, într-o conferință de presă.

Ministrul a criticat în special nivelul redus al cheltuielilor pentru programele finanțate prin PNRR, dar și lipsa investițiilor în industria de apărare. Potrivit situației prezentate, din cele 1,544 miliarde de lei prevăzute pentru programele PNRR au fost cheltuite 433,57 milioane de lei, adică 28,06%. În cazul investițiilor în industria de apărare, nu fusese utilizat niciun leu din cele 311 milioane de lei alocate.

Start-Up Nation: doar 2,12% din buget a fost cheltuit

Unul dintre cele mai slabe rezultate se înregistrează la Start-Up Nation, program destinat sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii. Din cele 898,36 milioane de lei alocate prin fonduri externe nerambursabile, au fost cheltuite numai 19,056 milioane de lei, ceea ce reprezintă 2,12%.

Nici programul de accelerare a dezvoltării IMM-urilor nu a avut o execuție mai bună. Dintr-un buget de 123,507 milioane de lei, au fost utilizate doar 2,272 milioane de lei, respectiv 1,84%.

În cazul programului Femeia Manager, din cele 112,597 milioane de lei alocate au fost cheltuite 4,411 milioane de lei, adică 3,92%.

Există și programe cu o execuție mult mai bună. Schema de ajutor de stat pentru granturi destinate investițiilor în industria prelucrătoare a avut cheltuieli de 109,851 milioane de lei dintr-un buget de 125,072 milioane de lei, ceea ce înseamnă o execuție de 87,83%.

Pentru programele de conservare sau închidere a minelor au fost cheltuite 41,289 milioane de lei din cele 85 de milioane de lei alocate, respectiv 48,58%.

În turism, execuția a fost de 16,16% pentru programul național de marketing și promovare turistică, unde au fost utilizate 3,863 milioane de lei dintr-un buget de 23,9 milioane de lei. Programul multianual de dezvoltare a destinațiilor și produselor turistice a avut o execuție de 45,01%, cu cheltuieli de 9,047 milioane de lei din cele 20,1 milioane de lei prevăzute.

Zamfir acuză întârzieri la finanțarea companiilor din industria de apărare

Ministrul Economiei a criticat și modul în care au fost administrate companiile de stat din industria de apărare. El a susținut că două societăți au primit cu întârziere aprobarea bugetelor pentru anul 2026, deși acestea ar fi trebuit să fie aprobate cu mai multe luni în urmă.

„La două societăți din industria de apărare, ieri am semnat bugetul care trebuia alocat în anul 2026. Așadar, iată, la sfârșitul lunii octombrie, abia acum, pentru că timp de cinci luni nu li s-a aprobat bugetul. Este absolut inexplicabil”, a declarat Daniel Zamfir.

Ministrul a făcut și o comparație între sumele plătite pentru indemnizațiile membrilor consiliilor de administrație și cele cheltuite pentru sprijinirea antreprenorilor.

„Au avut grijă de indemnizațiile din consiliile de administrație. Cei care au fost în Consiliul de administrație, o majoritate covârșitoare era formată din membrii USR. Ei bine, acolo s-au plătit peste trei milioane de lei anual pentru aceste sinecuri. Pentru antreprenorii români s-au plătit doar 2,12 milioane”, a afirmat ministrul.

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Zamfir a susținut că 37 de firme au ajuns în faliment în timp ce indemnizațiile administratorilor au fost plătite. Afirmațiile privind responsabilitatea conducerilor anterioare și legătura dintre aceste plăți și falimente au fost prezentate de ministru, fără ca în declarațiile citate să fie oferite detalii individuale despre societățile respective.

Corpul de control, trimis la Radiocom. Schimbări anunțate la IOR și ROMAERO

Daniel Zamfir a anunțat că a trimis corpul de control la Radiocom, companie pe care a descris-o drept una de interes strategic pentru statul român. Ministrul a declarat că are informații potrivit cărora în Consiliul de Administrație ar fi discutată înstrăinarea unor active strategice către firme private.

„Vreau să văd ce va constata acolo corpul de control și vă asigur că tot ceea ce va scrie acolo voi face public”, a afirmat acesta.

În cazul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică IOR, ministrul a anunțat schimbarea administratorului special și anularea unui ordin prin care ar fi fost majorate indemnizațiile membrilor consiliului de administrație.

Potrivit lui Zamfir, ordinul de majorare a fost emis pe 19 octombrie, iar anularea acestuia a fost semnată vineri dimineață.

Pe 19 octombrie, în ziua în care erau audieri la Parlament pentru instalarea noului Guvern, au decis, printr-un ordin, să majoreze indemnizațiile consiliului de administrație... În această dimineață am semnat anularea acestui ordin de majorare a indemnizațiilor”, a declarat ministrul.

Schimbări sunt pregătite și la ROMAERO, unde Zamfir a anunțat că va convoca adunarea generală a creditorilor pentru înlocuirea administratorului special. Ministrul a criticat rezultatele financiare ale societății, susținând că pierderile au crescut de la 12 milioane de lei la 38 de milioane de lei sub actuala administrare.

Totodată, el a afirmat că ar fi existat intenții de înstrăinare a unor active ale companiei, pe care le consideră inacceptabile.

Poșta Română și Romfilatelia ar urma să fuzioneze

Ministrul Economiei a anunțat că săptămâna viitoare va convoca adunările generale ale acționarilor la Poșta Română și Romfilatelia pentru a începe procedurile de fuziune a celor două companii.

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Alte două operațiuni de reorganizare vizează societățile Telegondola Mamaia și Mamaia SA Constanța, precum și Plafar SA și Societatea Națională a Sării – Salrom. Zamfir a anunțat că vor fi demarate procedurile de fuziune sau comasare și în aceste cazuri.

În paralel, Ministerul Economiei pregătește reorganizarea ROMARM, compania națională care coordonează industria de apărare.

„În programul de guvernare este stipulat ca ROMARM să devină o companie care să gestioneze toate filialele din teritoriu, să facem o companie «mamă» care să gestioneze programele SAFE”, a explicat ministrul.

Reorganizarea ar urma să concentreze coordonarea filialelor ROMARM și gestionarea proiectelor legate de programul european SAFE, destinat consolidării capacităților de apărare.

Datele prezentate de Daniel Zamfir arată că, până la 21 octombrie, Ministerul Economiei utilizase mai puțin de un sfert din bugetul programelor cu impact major în economie. Rămâne de văzut în ce măsură măsurile de reorganizare anunțate și accelerarea plăților vor putea îmbunătăți execuția bugetară până la sfârșitul anului.

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