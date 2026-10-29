Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a confirmat că ministerele au solicitat suplimentarea bugetelor cu 60 de miliarde de lei, însă a avertizat că România nu își permite să aloce fonduri de o asemenea amploare. Oficialul a anunțat că va prezenta vineri, 30 octombrie, proiectul rectificării bugetare de urgență, care trebuie să acopere nevoile imediate ale instituțiilor publice, cu respectarea țintelor de deficit stabilite pentru finalul anului.

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„În adâncul sufletului lor, toți ordonatorii știu că acea sumă este un pic exagerată”, a declarat Alexandru Nazare într-o conferință de presă.

Ministrul a precizat că pregătirile pentru o a doua rectificare bugetară au fost prevăzute încă de la audierea sa, însă solicitările ministerelor trebuie analizate în raport cu resursele disponibile și cu angajamentele bugetare ale României.

„Noi am planificat și suntem pregătiți și pentru a doua rectificare. Așa am discutat încă de la audiere și am făcut acest anunț. Într-adevăr, ministerele au cerut această sumă de 60 de miliarde. Este o sumă foarte mare. Nu cred că România își permite să aloce sume de o asemenea magnitudine. Cred că trebuie să fim responsabili. În adâncul sufletului lor, toți ordonatorii știu că acea sumă este un pic exagerată”, a afirmat ministrul Finanțelor, la întrebarea adresată la minutul 8.52.

Ce spune Nazare despre cele 11 miliarde de lei cerute pentru Sănătate

Întrebat dacă prima rectificare va include și cele 11 miliarde de lei despre care ministrul Sănătății a spus că sunt necesare, Alexandru Nazare a evitat să avanseze o sumă exactă. El a explicat că alocările vor fi stabilite în funcție de nevoile actuale și de obiectivele bugetare asumate pentru sfârșitul anului.

„O să avem la rectificare banii pentru acoperirea nevoilor curente din acest moment, cu încadrarea în țintele de deficit pentru finalul anului. Nu putem vorbi despre cât permite o rectificare. Avem un plan stabilit până la finalul anului, care prevede două rectificări. Operațiunile prevăzute pentru prima rectificare și acoperirea sumelor necesare vor apărea în textul rectificării, care va fi publicat și pe care îl voi prezenta mâine”, a declarat oficialul.

Premierul Luca Niculescu a anunțat că Guvernul urmează să adopte vineri rectificarea bugetară de urgență. Măsura este necesară pentru deblocarea finanțărilor din domeniile prioritare, în special pentru asigurarea funcționării sistemului de sănătate.

Alexandru Nazare a răspuns și solicitării președintelui PSD, Sorin Grindeanu, privind prezentarea unei situații detaliate a bugetului de stat. Ministrul a susținut că instituția publică deja periodic date despre execuția bugetară, dar a admis că sunt necesare clarificări suplimentare asupra unor aspecte.

„Noi, Ministerul Finanțelor, publicăm foarte multe raportări în mod curent. Tocmai am publicat raportul privind execuția bugetară din luna septembrie. Toate detaliile legate de execuția bugetului cash, așa cum le publicăm, le găsiți în execuția bugetară deja publicată. De asemenea, publicăm rapoartele cu arieratele. Publicăm în curând raportul asupra economiei în semestrul I”, a explicat Nazare.

Ministrul a adăugat că informațiile deja disponibile pe site-ul instituției acoperă datele privind execuția bugetară, însă Ministerul Finanțelor va pregăti un document separat pentru a răspunde solicitărilor suplimentare.

„Nu avem lucruri de adăugat peste ceea ce am prezentat deja în raportul de pe site-ul Ministerului Finanțelor legat de execuția bugetară. Dar este legitimă și normală solicitarea de a veni cu clarificări legate de alte aspecte ale bugetului de stat. Vom pregăti un raport pe această temă. Este în lucru acest raport, în paralel cu munca pe care am depus-o pentru realizarea rectificării”, a precizat oficialul.

PSD așteaptă datele bugetare înaintea celei de-a doua rectificări

Potrivit surselor Antena 3 CNN, social-democrații nu mai condiționează prima rectificare bugetară, ci solicită clarificări înaintea celei de-a doua. PSD i-ar fi acordat ministrului Finanțelor un termen suplimentar de două săptămâni pentru centralizarea datelor și prezentarea situației bugetului atât pe metodologia cash, cât și conform standardului european ESA.