Agențiile de rating, cu ochii pe România. Alexandru Nazare: Riscăm „cartonașul roșu” pentru orice greșeală

Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, atrage atenţia asupra faptului că agenţiile de rating au acordat deja „cartonaşe galbene” României şi pot, fără niciun preaviz, să scadă ratingul de ţară.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor Foto: Inquam Photos

Menţinerea ratingului pe care agenţiile de profil îl acordă României este „o curea de siguranţă extrem de importantă” pentru România, afirmă Alexandru Nazare.

„Ne menţinem pe ultima clasă de rating şi suntem în orice moment în pericolul de a pierde acest calificativ în lipsa unor măsuri concrete. În această vară am avut trei evaluări, cartonaşele galbene s-au dat. Orice greşeală, orice abatere de la acest traseu este pasibilă şi orice moment de acest gen poate genera un cartonaş roşu care vine neanunţat, pentru că agenţiile de rating pot oricând să declanşeze un comitet ad-hoc şi să-şi schimbe deciziile, de aceea trebuie să fim extrem de consecvenţi în ceea ce facem”, atrage atenţia, vineri, ministrul Finaţelor Publice, Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a declarat vineri că raportul privind situația bugetară a României, solicitat de PSD, este în lucru la Ministerul Finanțelor și va fi prezentat în cel mai scurt timp. El a spus că documentul va completa execuția bugetară publicată lunar și va cuprinde un inventar al obligațiilor structurale ale țării.

„Nu e absolut nicio problemă să pregătim acest raport. Este în lucru în acest moment la Ministerul Finanțelor. În cel mai scurt timp va fi prezentat”, a afirmat Nazare.

Ministrul a catalogat solicitarea PSD drept legitimă, argumentând că un guvern nou investit trebuie să aibă o imagine clară asupra tuturor obligațiilor României, indiferent dacă acestea provin din perioade mai vechi sau sunt recente.

Ministrul Finanțelor a mai anunțat vineri, la finalul ședinței de Guvern, că aprobarea primei rectificări bugetare din 2026 este esențială pentru menținerea credibilității României pe piețele financiare internaționale și pentru protejarea ratingului de țară.