Bolojan și șefa CCR, chemați la audieri în Senat după întâlnirea neanunțată din august

Premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale a României, Simina Tănăsescu, au fost convocați marți la audieri în Senat, unde parlamentarii vor să afle mai multe despre întâlnirea neanunțată dintre cei doi, desfășurată în luna august în biroul președintelui Senatului.

Premierul Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, au fost convocați marți la audieri în Senat. Foto: Inquam Photos

Comisia pentru constituționalitate din Senat a primit atribuții de comisie de anchetă în urma unui vot susținut de PSD, AUR și PACE – Întâi România. Parlamentarii intenționează să clarifice motivele întâlnirii și dacă aceasta a avut legătură cu decizii aflate atunci în atenția Curții Constituționale.

Audierile au început de la ora 11:00. Atât premierul Ilie Bolojan, cât și șefa CCR, Simina Tănăsescu, au fost invitați să ofere explicații. Potrivit informațiilor disponibile, Tănăsescu nu va participa personal, urmând ca instituția să trimită un reprezentant, potrivit Digi24.

Senatorii vor să afle de ce discuția dintre premier și președinta Curții a avut loc cu doar câteva zile înainte ca CCR să se pronunțe asupra Legii integrității. Parlamentarii care au solicitat ancheta susțin că actul normativ era de interes direct pentru premierul Ilie Bolojan.

La momentul în care informația despre întâlnire a devenit publică, atât Ilie Bolojan, cât și Simina Tănăsescu au confirmat că discuția a avut loc, însă au susținut că aceasta a avut un caracter administrativ.

Potrivit explicațiilor oferite atunci, subiectul principal ar fi fost identificarea unor spații suplimentare pentru Curtea Constituțională.

Premierul a considerat că importanța acordată întâlnirii a fost exagerată și a susținut că „se face din țânțar armăsar”.

Unul dintre cei chemați să ofere explicații este și președintele Senatului, Mircea Abrudean, al cărui birou a fost locul în care a avut loc întâlnirea dintre Bolojan și Tănăsescu.

Abrudean a comentat anterior situația, afirmând: „Nu e treaba mea să verific agenda premierului”.

Senatorii vor să stabilească în cadrul anchetei circumstanțele exacte în care a fost organizată întâlnirea, cine a solicitat-o și care au fost subiectele discutate.

Rămâne de văzut dacă premierul Ilie Bolojan se va prezenta personal la comisie sau dacă va transmite explicații printr-un reprezentant.