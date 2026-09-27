 Ianis Hagi împarte foștii internaționali după eșecul cu Suedia. Prunea sare în apărarea lui | adevarul.ro
search
Duminică, 27 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Ianis Hagi împarte foștii internaționali după eșecul cu Suedia. Prunea sare în apărarea lui

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Eșecul (1-2) suferit de echipa de fotbal a României a stârnit numeroase comentarii, iar criticile la adresa tricolorilor, dar și a antrenorului Gheorghe Hagi n-au lipsit. Printre învinuirile ce i-au fost aduse „Regelui” se numără faptul că l-a titularizat pe fiul său.

Ianis Hagi a fost căpitan al echipei României în meciul cu Suedia
Ianis Hagi a fost căpitan al echipei României în meciul cu Suedia Foto: Sportpictures

Basarab Panduru, de pildă, l-a considerat pe Ianis Hagi ca fiind printre cei mai slabi jucători de pe teren în Suedia. Acesta criticase titularizarea dinaintea meciului. „„Atâta timp cât suntem sub nişte adversari, nu cred că trebuie să băgăm nişte oameni care nu au minute în picioare. Îţi sare Ianis în ochi. Pentru că Ianis, în 2026, are foarte puţine minute jucate. Mă duc la Man, mă uit şi la Man, care are mari probleme. Nu a mai jucat din 23 august. Jucătorii ăştia, având în vedere că avem patru meciuri, pot fi crescuţi, ca la ultimele două meciuri să îi ai în mare formă”, a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

După meci, acesta a răbufnit: „Nu trebuie să ne gândim că nu trebuie supărăm pe cineva atunci când ne dăm cu părerea. Toată lumea respectă pe toată lumea, și pe Ianis, și pe Răzvan Marin. Dar una-i una, alta-i alta. Trebuie să ne uităm la meci și să vedem dacă a ajutat sau a încurcat. El nu a ajutat deloc echipa. Te aștepți de la el să facă ceva, nu poți doar să te aștepți că joacă și atât. Poate și la noi e problema, că avem așteptări prea mari. Nu intră Gică Hagi, intră Ianis Hagi. Așteptările erau mari, dar îl trecem printre cei mai slabi doi jucători”.

Un punct de vedere asemănător a avut și Emil Grădinescu: „Eu sunt un admirator al lui Ianis pentru felul în care gândeşte fotbalul, pentru implicarea sa, pentru dorinţa sa de a se implica, pentru modul în care este educat. Eu sunt un mare admirator. Astăzi, în afară de faza golului, aproape că nu a contat. Cred că nu trebuia să joace. Cred că superioritatea Suediei în axul terenului, unde e «motorul» echipei, a fost cauzată de lipsa de volum de joc al lui Ianis. S-a văzut că nu are jocuri în picioare. Nu e jucătorul pe care îl ştiam înainte. Cu tot respectul pe care îl am pentru el, pentru tatăl său, Ianis nu trebuia să joace”, a spus comentatorul TV.

Și Cornel Dinu s-a referit la această titularizare, însă a fost ceva mai blând: „Se vede că Ianis nu joacă la echipa de club. Nu se poate discuta de subiectivism aici. Se mizează pe calitățile pe care le-a demonstrat în trecut, nu în prezent”.

Florin Prunea l-a apărat, Marian Iancu l-a pus la zid

În apărarea lui Ianis Hagi a sărit Florin Prunea, care a spus la Digi Sport: „Cred că e un jucător de care echipa națională are nevoie. Nu avem mulți jucători care pot să facă diferența, care pot decide o fază. Sigur, a avut o evoluție mai slabă, dar asta nu înseamnă că trebuie să-l înmormântăm acum. Eu cred că Ianis este un jucător care are multe de oferit în fotbalul românesc”.

Titularizarea lui Hagi junior a fost criticată și pentru că nu puțini au acuzat neincluderea în lot a lui Ianis Stoica. Fost finanțator al echipei din Timișoara, Marian Iancu a făcut următoarea postare pe rețelele sociale: „România joacă bine de fiecare dată și pierde ca întotdeauna. Așa se întâmplă când tratezi echipa națională ca pe o afacere de familie. Trafic de influență. Joacă cine vrea Hagi și rămân în afara lotului și pe banca de rezerve cei mai buni. Nu Ianis Hagi trebuia să fie convocat, ci Ianis Stoica. Nu Ianis Hagi trebuia să joace în primul 11, ci Stanciu sau Cicâldău”.

Echipa de fotbal a României a pierdut (1-2) pe terenul Suediei, vineri seara, la debutul său în Grupa B4 a Ligii Națiunilor. Vedetele Alexander Isak (min. 20) și Viktor Gyokeres (min. 43) au marcat golurile scandinavilor, în timp ce pentru România a înscris Dennis Man (min. 29).

În celălalt meci al grupei, Polonia și Bosnia-Herțegovina au terminat la egalitate, 0-0.

Selecționata României va mai juca trei partide în Liga Națiunilor în această „fereastră” internațională, cu Bosnia-Herțegovina, în 28 septembrie (pe Arena Națională, fără spectatori), cu Polonia, în 2 octombrie (Stadion Narodowy - Varșovia) și din nou cu Suedia, în 5 octombrie (Arena Națională).

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum se spală fructele și legumele pentru a elimina pesticidele. Ce produse se păstrează în frigider și care la temperatura camerei
digi24.ro
image
Meteorologii au emis cod galben de vânt în șapte județe. Rafalele ajung la 70 km/h, iar vremea se răcește treptat
stirileprotv.ro
image
Scandal în familia judecătoarei propuse ministru al Justiției. Fina ei, tot judecător, o acuză că „s-a băgat în reportajul Recorder pentru că aștepta un post înalt”. „La nunta mea, când era singura nașă, am stat toți ca proștii. După ce am divorțat, ieșea cu finul”
gandul.ro
image
Doliu pentru Victor Ponta. Mama fostului premier a murit la 84 de ani
mediafax.ro
image
Final Four EHF Euro Cup: România cucerește bronzul după 33-30 cu Ungaria
fanatik.ro
image
Mozaicul comunist de provincie care i-a adus României o mențiune în The Guardian. Casa Tineretului din Câmpina, inclusă într-o selecție a arhitecturii brutalist socialiste din Europa de Est
libertatea.ro
image
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise nurci și şinşile pentru blană, la un pas de adoptare
digi24.ro
image
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
gsp.ro
image
Gică Hagi a anunțat decizia în cazul lui Ianis Hagi, după ”valul” de critici
digisport.ro
image
6 metri cubi de lemne gratis pentru iarna 2026-2027. Cine poate primi ajutorul
click.ro
image
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări”
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Reacția unor turiști olandezi după ce au descoperit tradițiile din Bucovina: "E minunat, e autentic"
observatornews.ro
image
Unde s-ar afla acum Vlad Bălțățeanu, după ce a fugit din România. O nouă pistă descoperită de anchetatori
cancan.ro
image
Recalcularea pensiilor militare, după soldă și condițiile de muncă. Crește vârsta de pensionare PROIECT
newsweek.ro
image
Sharon Stone, mesaj direct pentru Sydney Sweeney după ce sportivele s-au revoltat pentru că a pozat goală: „Asumă-ți responsabilitatea”
prosport.ro
image
Cât valorează un an în plus de muncă la pensie. Diferența dintre 35 și 40 de ani lucrați
playtech.ro
image
Ion Țiriac conduce un Mercedes-Benz 600 Pullman de 3,3 tone: top 10 mașini din colecția de 400 de modele
fanatik.ro
image
O țară aflată în război se află în top 10 cele mai fericite țări din lume
ziare.com
image
A murit la doar 26 de ani. Ultimele sale secunde în ring. ATENȚIE Imagini cu puternic impact emoțional
digisport.ro
image
Vacanță transformată în tragedie! Cei patru turiști americani morți în clădirea prăbușită din Atena aveau zborul spre casă chiar în acea zi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Fratele criminalului a rupt tăcerea despre moartea Valentinei. Detaliul oferit în tragedia care a șocat România
romaniatv.net
image
Vaccinul antigripal a ajuns în farmacii. Interviu cu medicul Daniela Ștefănescu, vicepreședinte Asociația Medicilor de Familie București
mediaflux.ro
image
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Adrian Veștea și George Scripcaru, la inaugurarea unei clinici private de 5,8 milioane de euro. La câțiva kilometri, pavilioanele Spitalului Județean Brașov așteaptă investiții majore
actualitate.net
image
Confirmarea că Tom Holland și Zendaya s-au căsătorit. Cum s-a dat de gol actorul
click.ro
image
Sfârșitul lor a îngrozit România! Mihaela Runceanu și Ioan Luchian Mihalea și-au presimțit moartea? Ce scrie pe mormintele lor, îți dă fiori!
click.ro
image
De ce s-ar fi destrămat căsnicia lui Tom Brady cu Gisele Bündchen. „Nu poate să mănânce în oraș sau să iasă fără să provoace o scenă”
click.ro
Wilhelm al II lea, profimedia 0147426088 jpg
Orgia de la cabana imperială de vânătoare a generat un scandal monstru la Palat! Viața EXPLOZIVĂ a Prințesei Charlotte, sora Kaiserului
okmagazine.ro
Prințul William, Kate Middleton, Meghan Markle, Prințul Harry foto GettyImages jpg
Coroana, în pericol? Planul nemilos al Ducilor de Sussex și de ce le stau ca un ghimpe în coaste Prinților de Wales
okmagazine.ro
king louis xiii of france and anne of austria 1964 8 548 jpg
Strania căsătorie a lui Ludovic al XIII-lea. Regele care a trebuit dus cu forța în patul reginei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cât de fericită e Elena Udrea că s-a mutat la țară. Imagini cu fiica ei, Eva. „Nu m-aș muta înapoi la oraș!”
image
Confirmarea că Tom Holland și Zendaya s-au căsătorit. Cum s-a dat de gol actorul

OK! Magazine

image
Orgia de la cabana imperială de vânătoare a generat un scandal monstru la Palat! Viața EXPLOZIVĂ a Prințesei Charlotte, sora Kaiserului