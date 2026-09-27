Ianis Hagi împarte foștii internaționali după eșecul cu Suedia. Prunea sare în apărarea lui

Eșecul (1-2) suferit de echipa de fotbal a României a stârnit numeroase comentarii, iar criticile la adresa tricolorilor, dar și a antrenorului Gheorghe Hagi n-au lipsit. Printre învinuirile ce i-au fost aduse „Regelui” se numără faptul că l-a titularizat pe fiul său.

Ianis Hagi a fost căpitan al echipei României în meciul cu Suedia Foto: Sportpictures

Basarab Panduru, de pildă, l-a considerat pe Ianis Hagi ca fiind printre cei mai slabi jucători de pe teren în Suedia. Acesta criticase titularizarea dinaintea meciului. „„Atâta timp cât suntem sub nişte adversari, nu cred că trebuie să băgăm nişte oameni care nu au minute în picioare. Îţi sare Ianis în ochi. Pentru că Ianis, în 2026, are foarte puţine minute jucate. Mă duc la Man, mă uit şi la Man, care are mari probleme. Nu a mai jucat din 23 august. Jucătorii ăştia, având în vedere că avem patru meciuri, pot fi crescuţi, ca la ultimele două meciuri să îi ai în mare formă”, a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

După meci, acesta a răbufnit: „Nu trebuie să ne gândim că nu trebuie supărăm pe cineva atunci când ne dăm cu părerea. Toată lumea respectă pe toată lumea, și pe Ianis, și pe Răzvan Marin. Dar una-i una, alta-i alta. Trebuie să ne uităm la meci și să vedem dacă a ajutat sau a încurcat. El nu a ajutat deloc echipa. Te aștepți de la el să facă ceva, nu poți doar să te aștepți că joacă și atât. Poate și la noi e problema, că avem așteptări prea mari. Nu intră Gică Hagi, intră Ianis Hagi. Așteptările erau mari, dar îl trecem printre cei mai slabi doi jucători”.

Un punct de vedere asemănător a avut și Emil Grădinescu: „Eu sunt un admirator al lui Ianis pentru felul în care gândeşte fotbalul, pentru implicarea sa, pentru dorinţa sa de a se implica, pentru modul în care este educat. Eu sunt un mare admirator. Astăzi, în afară de faza golului, aproape că nu a contat. Cred că nu trebuia să joace. Cred că superioritatea Suediei în axul terenului, unde e «motorul» echipei, a fost cauzată de lipsa de volum de joc al lui Ianis. S-a văzut că nu are jocuri în picioare. Nu e jucătorul pe care îl ştiam înainte. Cu tot respectul pe care îl am pentru el, pentru tatăl său, Ianis nu trebuia să joace”, a spus comentatorul TV.

Și Cornel Dinu s-a referit la această titularizare, însă a fost ceva mai blând: „Se vede că Ianis nu joacă la echipa de club. Nu se poate discuta de subiectivism aici. Se mizează pe calitățile pe care le-a demonstrat în trecut, nu în prezent”.

Florin Prunea l-a apărat, Marian Iancu l-a pus la zid

În apărarea lui Ianis Hagi a sărit Florin Prunea, care a spus la Digi Sport: „Cred că e un jucător de care echipa națională are nevoie. Nu avem mulți jucători care pot să facă diferența, care pot decide o fază. Sigur, a avut o evoluție mai slabă, dar asta nu înseamnă că trebuie să-l înmormântăm acum. Eu cred că Ianis este un jucător care are multe de oferit în fotbalul românesc”.

Titularizarea lui Hagi junior a fost criticată și pentru că nu puțini au acuzat neincluderea în lot a lui Ianis Stoica. Fost finanțator al echipei din Timișoara, Marian Iancu a făcut următoarea postare pe rețelele sociale: „România joacă bine de fiecare dată și pierde ca întotdeauna. Așa se întâmplă când tratezi echipa națională ca pe o afacere de familie. Trafic de influență. Joacă cine vrea Hagi și rămân în afara lotului și pe banca de rezerve cei mai buni. Nu Ianis Hagi trebuia să fie convocat, ci Ianis Stoica. Nu Ianis Hagi trebuia să joace în primul 11, ci Stanciu sau Cicâldău”.

Echipa de fotbal a României a pierdut (1-2) pe terenul Suediei, vineri seara, la debutul său în Grupa B4 a Ligii Națiunilor. Vedetele Alexander Isak (min. 20) și Viktor Gyokeres (min. 43) au marcat golurile scandinavilor, în timp ce pentru România a înscris Dennis Man (min. 29).

În celălalt meci al grupei, Polonia și Bosnia-Herțegovina au terminat la egalitate, 0-0.

Selecționata României va mai juca trei partide în Liga Națiunilor în această „fereastră” internațională, cu Bosnia-Herțegovina, în 28 septembrie (pe Arena Națională, fără spectatori), cu Polonia, în 2 octombrie (Stadion Narodowy - Varșovia) și din nou cu Suedia, în 5 octombrie (Arena Națională).