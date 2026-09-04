 Fără Bolojan și Fritz la negocierile privind un nou Guvern. Nicușor Dan a discutat doar cu Grindeanu și Kelemen | SURSE | adevarul.ro
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Fără Bolojan și Fritz la negocierile privind un nou Guvern. Nicușor Dan a discutat doar cu Grindeanu și Kelemen | SURSE

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Președintele Nicușor Dan caută o soluție pentru ieșirea din blocajul politic și formarea unui nou Guvern. Șeful statului a discutat cu Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor despre variantele de premier, însă niciuna dintre propunerile aflate pe masă a deblocat negocierile. Astfel, varianta unui premier tehnocrat, cu expertiză economică și fără legături cu partidele politice, revine în prim-plan.

Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor, Dominic Fritz / FOTO EPA-EFE, Mediafax Foto, Profimedia, Shutterstock
Foto: Colaj Adevărul

Potrivit surselor politice, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit vineri, 4 septembrie, cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, și cu președintele UDMR, Kelemen Hunor. Discuțiile au vizat atât numele viitorului prim-ministru, cât și posibilitatea formării unei majorități parlamentare care să poată susține noul Executiv.

Șeful statului nu a avut, deocamdată, o întâlnire cu liderii PNL și USR, Ilie Bolojan și Dominic Fritz, susțin sursele politice. 

PNL și USR au anunțat în nenumărate rânduri că nu vor susține un Guvern din care să facă parte miniștri PSD.

UDMR s-ar fi opus unei noi desemnări a lui Tomac

Potrivit surselor politice, Nicușor Dan ar fi luat în calcul o nouă desemnare a lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. Varianta s-ar fi lovit însă de refuzul UDMR.

Formațiunea condusă de Kelemen Hunor nu ar fi dispusă să susțină acum nominalizarea lui Tomac, după ce, în urmă cu aproximativ trei luni, a refuzat aceeași propunere.

În schimb, Kelemen Hunor i-ar fi sugerat președintelui să meargă pe varianta Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Liderul PSD ar urma, în acest scenariu, să formeze un Guvern predominant politic, susținut de UDMR, de parlamentari din aripa conservatoare a PNL și de grupul suveranist condus de Victor Ponta.

De ce ezită Nicușor Dan să-l desemneze pe Grindeanu

Nicușor Dan ezită însă să-i încredințeze mandatul lui Sorin Grindeanu. Potrivit surselor citate, șeful statului se teme că un Guvern condus de PSD s-ar eroda puternic la guvernare, iar social-democrații ar pierde alegători în favoarea AUR.

O asemenea evoluție ar putea avea consecințe importante la alegerile parlamentare din 2028. În scenariul prezentat de surse, AUR ar putea ajunge la o pondere foarte mare în Parlament, ceea ce ar limita opțiunile președintelui în desemnarea viitorului premier.

Astfel, în locul unui premier politic, șeful statului caută în acest moment o persoană cu profil tehnocrat, cu experiență în domeniul economic și fără o legătură directă cu partidele politice.

Cum ar putea arăta majoritatea PSD

Analistul politic Alexandru Coita a analizat pentru „Adevărul”, principalele scenarii privind formarea viitorului Guvern.

Potrivit calculelor prezentate de acesta, un Executiv construit în jurul PSD ar putea porni de la voturile social-democraților, la care s-ar adăuga cele 18 voturi ale deputaților UPR și cele opt voturi ale grupului PACE.

La acestea s-ar putea adăuga cele 17 voturi ale reprezentanților minorităților naționale și cele 19 voturi ale neafiliaților. PSD s-ar mai putea baza pe aproximativ 15-16 voturi din așa-numita tabără anti-Bolojan din PNL.

Cea mai mare necunoscută rămâne însă UDMR. Cele 31 de voturi ale parlamentarilor formațiunii sunt considerate decisive pentru conturarea unei majorități.

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