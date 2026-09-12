Bolojan aprobă bani pentru 22 de companii locale. Sute de angajări și majorări salariale, finanțate de Guvern

Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a aprobat aproape 23 de milioane de lei pentru 22 de operatori economici locali din 18 județe. Banii vor acoperi atât majorări salariale, cât și ocuparea unor posturi vacante sau înființarea unor funcții noi în companiile care furnizează servicii publice.

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Decizia a fost luată în ședința de Guvern din această săptămână, la propunerea Ministerului Dezvoltării. Operatorii vizați activează în domenii precum alimentarea cu apă și canalizarea, salubrizarea, transportul public, producerea și distribuirea energiei termice, administrarea domeniului public și întreținerea parcurilor, potrivit Antena 3 CNN.

Din suma totală, aproximativ 5 milioane de lei sunt destinate majorărilor salariale pentru 18 operatori economici, prin indexarea veniturilor cu rata inflației. Alte aproximativ 4,3 milioane de lei vor fi folosite pentru ocuparea unor posturi vacante.

Potrivit Guvernului, măsura este necesară pentru ca operatorii să își poată asigura personalul necesar și să continue furnizarea serviciilor publice fără întreruperi.

„Actul normativ era necesar întrucât operatorii economici vizaţi desfăşoară activităţi esenţiale în domenii precum servicii comunitare de utilităţi publice, transport public local, alimentare cu apă, canalizare, salubrizare, administrarea domeniului public, energie termică, administrarea parcurilor publice, servicii edilitar-gospodăreşti şi alte activităţi de interes public local”, precizează Executivul.

Peste 7,7 milioane de lei pentru APA CTTA Alba

Una dintre cele mai mari solicitări vine de la APA CTTA Alba, care va putea majora salariile și va putea ocupa 20 de posturi vacante, precum și înființa alte 53 de posturi. Impactul financiar estimat pentru companie depășește 7,7 milioane de lei.

La Transport Public SA Bacău sunt prevăzute majorări salariale pentru șoferi și personalul de întreținere, ocuparea a 36 de posturi vacante și înființarea a 81 de posturi noi.

O altă suplimentare importantă de personal este prevăzută la Salubrizare și Servicii Publice Focșani SA, unde compania solicită ocuparea unui post vacant și înființarea a 121 de posturi noi.

La Citadin Zalău SRL, numărul angajaților ar urma să crească cu 82 de persoane, în contextul preluării unor activități de salubrizare, deszăpezire și iluminat public. Impactul salarial estimat este de aproximativ 1,94 milioane de lei.

Apa Service SA Giurgiu solicită 11 posturi noi și majorarea salariilor cu 6,5%, cu un impact financiar estimat la 1,27 milioane de lei.

La Transport Urban Reșița SRL sunt prevăzute trei posturi vacante și alte 18 posturi noi, cu un impact financiar de aproximativ 902.625 de lei.

Ce alte companii primesc bani

Printre operatorii care beneficiază de măsură se numără Goscom SA Miercurea-Ciuc, Publitrans 2000 SA Pitești, Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Brăila, Modern Calor SA Botoșani, Salubritate Urziceni SRL, Cluj Innovation Park SA, Business Park Bistrița Sud SRL, Agenția de Achiziții Publice Timișoara, AROMAPA SERV SRL, Apă Canal Păulești SRL, Piețe și Târguri Craiova SRL, Salubritate 2000 SA Pitești, Administrația Zonei Libere Curtici-Arad, AQUASERV MAROS SRL, Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița SA și HARVIZ SA.

La Salubritate 2000 SA Pitești este prevăzută indexarea salariilor pentru 238 de angajați, cu un impact de aproximativ 314.588 de lei asupra cheltuielilor de personal.

Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița SA va putea ocupa 16 posturi vacante, pentru care impactul financiar estimat este de 443.013 lei.

La Modern Calor SA Botoșani, majorările salariale de până la 6,5% au un impact estimat la 447.000 de lei, în timp ce Cluj Innovation Park SA va putea majora salariile și ocupa două posturi noi, cu un impact de aproximativ 230.790 de lei.

Bolojan: România are nevoie de un guvern de tranziție

Decizia privind companiile locale vine în timp ce Ilie Bolojan susține că România are nevoie de un guvern de tranziție, format în principal din tehnocrați, care să gestioneze problemele urgente ale administrației și economiei.

Premierul interimar spune că viitorul Executiv ar trebui să se ocupe de pregătirea bugetului pentru 2027, închiderea PNRR și rectificarea bugetară, într-un context politic pe care îl descrie drept o „criză prelungită”.

„Sper ca domnul președinte, într-o perioadă cât mai rapidă, va face o nominalizare, în așa fel încât premierul care este desemnat să înceapă o discuție cât se poate de serioasă cu partidele și avem responsabilitatea, în situația de criză prelungită, generată de modul iresponsabil în care s-a comportat PSD, generând o moțiune de cenzură fără să pună nimic în loc, să găsim o soluție, pentru că aici nu mai e vorba de Bolojan, de o persoană sau alta, e vorba de a ne asigura că România e o țară care are o administrație funcțională, că ne pregătim de un buget ambițios pentru 2027 și e o problemă legată și de partea de încredere în direcția în care se mișcă țara”, a declarat Ilie Bolojan.