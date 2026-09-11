Șefa de cabinet a lui Ilie Bolojan își pune pirostriile. Președintele și premierul, așteptați la eveniment

Sâmbătă, 12 septembrie, au loc două nunți care îi au în prim-plan pe oameni aflați în apropierea conducerii de la București, iar printre invitații așteptați se numără Ilie Bolojan și Nicușor Dan.

Doi membri ai guvernului se căsătoresc Foto: Shutterstock

Se mărită șefa de cabinet a lui Bolojan

În județul Covasna, Ana Smărăndița Irina, șefa de cabinet a premierului interimar Ilie Bolojan, se căsătorește cu Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române.

Ana Smărăndița Irina este șefa de cabinet a premierului interimar. A fost numită în această poziție în iulie 2025, cu rang de secretar de stat în Cancelaria Prim-Ministrului.

Ana Smărăndița Irina a fost activă și în organizația de tineret a PNL, ocupând în trecut o poziție de conducere în cadrul TNL Sector 1.

În ceea ce privește studiile, aceasta este licențiată în Afaceri și Management la Birmingham City University, pe care a absolvit-o în 2017. Înainte de a se angaja la Poșta Română, în iunie 2021, a acumulat peste trei ani de experiență la o bancă de investiții din Marea Britanie.

La evenimentul fericit din Covasna va fi prezent și premierul interimar Ilie Bolojan.

Încă o nuntă în Guvern

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, se căsătorește sâmbătă cu interpreta de muzică populară Maria Mihali. Nunta este organizată în zona Băneasa, iar printre persoanele așteptate la eveniment s-ar afla atât președintele Nicușor Dan, cât și premierul interimar Ilie Bolojan.

Aleasa ministrului interimar al Finanțelor, Maria Mihali, o interpretă de muzică populară în vârstă de 30 de ani. Artista a crescut în Baia Mare și este cunoscută pentru repertoriul său care include muzică populară, pricesne , colinde, muzică religioasă și folk creștin.

Pentru Alexandru Nazare, evenimentul personal vine într-o perioadă în care numele său apare tot mai des în discuțiile politice. Actualul ministru interimar al Finanțelor a fost vehiculat inclusiv printre variantele luate în calcul pentru conducerea viitorului Guvern, scrie B1TV.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a transmis vineri, 9 septembrie, o urare ministrului interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, cu doar o zi înaintea nunții acestuia cu artista de muzică populară Maria Mihali, însă a precizat că nu va ajunge la eveniment.

„Îi doresc casă de piatră, înțeleg că mâine are nuntă! Din păcate nu pot să ajung. Îi doresc casă de piatră”, a declarat Sorin Grindeanu, după discursul susținut la Școala Politică TSD Romania, când jurnaliștii l-au întrebat dacă Alexandru Nazare poate fi un nume de premier.