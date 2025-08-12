Bogdan Ivan, acuzat că și-a numit finul la conducerea Hidroelectrica. Reacția Ministerului Energiei

Ministerul Energiei a transmis o reacție oficială după scandalul provocat de numirea lui Ioan Alin Demian, șeful de cabinet și finul ministrului PSD Bogdan Ivan în Consiliul de Supraveghere al companiei de stat Hidroelectrica.

Instituția a precizat că este vorba despre o numire provizorie, pentru un mandat de două luni, menită să asigure continuitatea activității până la finalizarea procedurii de selecție pentru trei posturi permanente, relatează Antena 3 CNN.

Concursul pentru aceste funcții a fost lansat în iulie 2025, iar termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 1 septembrie, urmând apoi evaluarea dosarelor și interviurile.

Potrivit Ministerului Energiei, Alin Demian are studii în domeniul economic, două masterate și peste 10 ani de experiență în sectorul public și privat, îndeplinind condițiile pentru funcția respectivă.

Totuși, surse Antena 3 CNN susțin că președintele PSD, Sorin Grindeanu, a discutat cu Bogdan Ivan și urmează să retragă decizia de promovare a lui Demian la Hidroelectrica.

Controversa a fost alimentată de legăturile personale dintre cei doi: în 2017, când Demian era viceprimar al comunei Coșbuc, el și soția sa i-au avut ca nași pe Bogdan Ivan și soția acestuia.