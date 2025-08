Restructurările din Ministerul Energiei: 35% dintre directori vor fi eliberați din funcții

Restructurările din Ministerul Energiei vor fi terminate în maximum două săptămâni, a declarat ministrul de resort, precizând că 20% din posturi vor fi desființate.

„Avem ministerul care își reduce cu 35% pozițiile de conducere și aproximativ cu 20% pozițiile de posturi din organigramă. În două săptămâni finalizăm scest proces. A fost început de fostul ministru. Imediat după ce am preluat mandatul am stat și am analizat chirurgical fiecare dintre deciziile luate în această direcție. Am convenit că o să merg înainte cu acest proiect și automat vom avea un minister mai suplu, care îmi doresc foarte mult să-l aliniem ca și nivel salarial cu celelalte ministere din Guvernul României, care la rândul lor, gestionează finanțări europene sau de altă natură, atunci când vorbim despre proiecte strategice pentru țara noastră”, a declarat Bogdan Ivan, la Digi24.

El a adăugat că își dorește mult și o aliniere a nivelului salarial cu celelalte ministere din Guvernul României, pentru că există diferențe între salarii chiar și de 40 - 50%.

„Vă amintesc că Ministerul Energiei este implicat în acea cerere de plată numărul trei, care nu a fost acceptată integral de Comisia Europeană și mai avem de deblocat un rest de aproximativ 240 de milioane de euro. Ce am făcut pentru în această perioadă foarte scurtă? Am relansat procedurile într-o formulă care să fie în acord cu legislația. Am adus criterii de performanță suplimentare după ce am lucrat și m-am inspirat de la cei de la Bursa de Valori București”, a concluzionat ministrul Ivan.

Comisia Europeană a suspendat anul trecut, parțial, plățile din PNRR către România, unul dintre motive fiind reprezentat de modul netransparent și nebazat pe competență în care se fac numirile la conducerea companiilor de stat.

Trei dintre cele șase jaloane neîndeplinite privesc reforma guvernanței corporative la companiile de stat, două se referă la investițiile în transporturi, iar ultimul viza impozitarea microîntreprinderilor. Cu toate că pentru alte 62 de jaloane evaluarea oficialilor europeni a fost pozitivă, cele șase jaloane neîndeplinite cântăresc extrem de mult.