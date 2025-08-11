Imaginea directorului Hidroelectrica, folosită într-un „deepfake” pentru promovarea tranzacționării false a acțiunilor companiei

Compania Hidroelectrica a transmis un mesaj luni, 11 august, pe rețelele de socializare, în care avertizează asupra unor imagini de tip „deepfake” cu CEO-ul companiei care promovează tranzacționarea acțiunilor societății.

De aceea, compania recomandă populației să nu încarce datele personale sau informațiile bancare pe platforme online care promit câștiguri false.

„Hidroelectrica informează asupra apariției în mediul online a unor imagini contrafăcute de tip «deepfake» cu CEO-ul companiei care promovează tranzacționarea acțiunilor societății.

Vă recomandăm să:

Nu încărcați datele personale sau informațiile bancare pe platforme online care promit câștiguri false.

Raportați conținuturile false publicate în mediul online.

Nu vă lăsați înșelați de «citate» asociate cu diverse nume celebre. Vă transmitem că acestea nu sunt reale.

Toate informațiile referitoare la oportunități financiare sunt comunicate doar prin canale oficiale, în mod public, prin intermediul BVB și/sau a platformelor reglementate”, transmite compania.