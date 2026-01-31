Video Mai mulți nepalezi s-au luat la bătaie într-un bar din Capitală, după ce au consumat băuturi alcoolice

Mai multe persoane de origine nepaleză s-au luat la bătaie într-un local din Capitală, după ce au consumat băuturi alcoolice, au informat autoritățile.

"La data de 30 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 16 Poliție au dispus măsura controlului judiciar față de patru bărbați, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „lovirea sau alte violențe” și „tulburarea ordinii și liniștii publice

În fapt, la data de 23 ianuarie 2026, în jurul orei 02.00, Secția 16 Poliție a fost sesizată, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că, la o adresă din Sectorul 4 al Capitalei, ar fi avut loc o agresiune între mai multe persoane", au informat autoritățile printr-un comunicat.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au identificat mai mulți bărbați, cetățeni străini, care se aflau în interiorul unei societăți comerciale.

Din primele verificări a rezultat că, pe fondul consumului de alcool, între aceștia ar fi izbucnit un conflict spontan, care a degenerat într-o agresiune fizică reciprocă.

Totodată, administratorul localului a declarat faptul că, în urma altercației, au fost distruse mai multe obiecte de mobilier și elemente specifice unității, însă nu a dorit să formuleze plângere prealabilă cu privire la distrugerile produse.

În urma evenimentului, unul dintre bărbați prezenta o plagă la nivelul capului, acesta fiind evaluat de un echipaj medical sosit la fața locului, care i-a acordat îngrijiri medicale, însă persoana în cauză a refuzat transportul la spital.

De asemenea, alți trei bărbați prezentau leziuni superficiale la nivelul feței, însă nu au solicitat îngrijiri medicale.

Sursa Poliția Capitalei

Persoanele implicate au fost conduse la sediul Secției 16 Poliție, în vederea stabilirii situației de fapt și a întocmirii actelor procedurale, fără ca vreuna dintre acestea să dorească formularea unei plângeri prealabile.

Cazul a fost preluat de către polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Secției 16 Poliție, iar sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, s-au sesizat din oficiu și a fost administrat probatoriul în cauză.

De asemenea, a fost dispusă punerea în mișcare a acțiunii penale față de patru bărbați, iar ulterior, față de aceștia a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar, pentru 60 de zile.

"Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Secției 16 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice", au precizat autoritățile.