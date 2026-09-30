De ce judecătorul de la Tribunalul București l-a lăsat inițial în libertate pe Călin Georgescu

Magistratul Vlad Andriescu de la Tribunalul București a respins inițial cererea DIICOT de arestare preventivă a lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusen, plasându-i sub control judiciar. Deși a decis controlul judiciar, magistratul a confirmat existența suspiciunii rezonabile că aceștia au comis faptele de înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat.

Călin Georgescu a fost între timp arestat Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Judecătorul a dat o măsură mai blândă, invocând faptul că faptele sunt vechi, urmărirea penală s-a derulat fără obstacole cu inculpații în libertate, iar impactul social ar fi redus comparativ cu înșelarea unor cetățeni cu venituri modeste, potrivit motivării obținute de publicația Gândul, scrie Mediafax.

Schema creditelor externe și rolul reținut de instanță

Instanța a reținut că probele și indiciile administrate de procurori susțin suspiciunea rezonabilă că Georgescu, alături de Ionel Rusen și Massimiliano Arena, a indus în eroare un om de afaceri român.

„Sub aspect factual, reținem că presupusele fapte constau în aceea că în cursul lunii septembrie 2021, Călin Georgescu împreună cu Ionel Rusen și Massimiliano Arena ar fi constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat, în special pe teritoriul României, până la data de 18.10.2023, data la care a încetat acțiunea de menținere în eroare a persoanei vătămate Leu Răzvan, în vederea comiterii unor infracțiuni de înșelăciune, potrivit rolurilor asumate, prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, având drept scop obținerea de către membrii grupului infracțional organizat a unor foloase patrimoniale injuste, constând în garanțiile bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective”, se arată în motivare.

Traseul fondurilor

Victimei i s-a promis facilitarea unor credite externe de 6 milioane, respectiv 15 milioane de euro prin intermediul unei entități numite „Wealth Bank”, prezentată ca funcționând în Marea Britanie, deși avea sediul în Insulele Comore. Sub pretextul unor garanții financiare, persoana vătămată a transferat sumele de 2.500 de euro, 1.000.000 de euro și ulterior 100.000 de euro într-un cont din Elveția aparținând Migom Bank Ltd (înregistrată în Dominica), banii nefiind returnați, iar creditele nefiind acordate.

„În acest moment, rezultă o suspiciune rezonabilă că inculpații Georgescu și Rusen ar fi acționat de maniera descrisă mai sus, că ar fi acționat în mod coordonat cel puțin cu o altă persoană – numitul Arena Massimiliano – și că ar fi reușit astfel inducerea și menținerea în eroare a persoanei vătămate Leu Răzvan, obținînd de la acesta sumele de bani menționate mai sus”, se mai arată în motivare.

LIVE TEXT Decizie după ore întregi de deliberări în cazul lui Călin Georgescu. Judecătorii au anunțat sentința

Argumentele Tribunalului: Vechimea sesizărilor

Deși a recunoscut un prejudiciu semnificativ, de peste un milion de euro, judecătorul a apreciat că arestarea preventivă nu se justifică, invocând mai multe motive.

„Aceste sesizări au fost formulate de către Leu Răzvan Liviu la data de 27.5.2024 (înregistrată la DIICOT și care a stat la baza formării dosarului …, respectiv la data de 19.7.2022 (înregistrată inițial pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul București sub …. și reunită apoi la dosarul înregistrat pe rolul DIICOT, anterior menționat). În aceste condiții, judecătorul de drepturi și libertăți opinează că trebuie să se țină seama și de vechimea acestor sesizări, împrejurare care, prin ea însăși, este de natură să demonstreze două aspecte: I) că la acest moment în timp nu mai există o urgență în ceea ce privește luarea unei măsuri preventive, cu scopul de a preveni continuarea sau reluarea comportamentului ilicit; și II) că urmărirea penală s-a desfășurat în bune condiții și cu inculpații aflați în stare de libertate, parchetul administrînd în tot acest timp mijloacele de probă la care a făcut referire și care fundamentează acuzația penală”, a notat magistratul.

Prejudiciu mare, impact public scăzut

Instanța a considerat că rezonanța socială negativă este mult redusă în comparație cu schemele de înșelăciune în care cad victime oameni simpli.

„Este adevărat că prezumtivul prejudiciu este unul semnificativ, de peste un milion de euro, dar în contextul concret al situației aduse în atenția organelor judiciare apreciem că rezonanța socială negativă generată de această faptă este mult redusă față de alte fapte de înșelăciune, chiar vizând prejudicii individuale mai mici, de ordinul sutelor sau zecilor de mii de lei, dar în care numărul victimelor era unul mult mai mare și în care era vorba de persoane care își foloseau economiile pentru achiziționarea unui autoturism sau apartament sau plata unor servicii de turism în străinătate”, a mai precizat judecătorul.

Curtea de Apel a răsturnat decizia: Arest preventiv definitiv

Hotărârea a fost desființată de Curtea de Apel București care admis contestația procurorilor DIICOT. Astfel, Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, în dosarul în care cei doi sunt cercetați de DIICOT.