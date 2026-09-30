 Polițiștii pot opri aleatoriu mașini pe șosele, pentru o anchetă de circulaţie. Ce vor să afle autoritățile | adevarul.ro
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Polițiștii pot opri aleatoriu mașini pe șosele, pentru o anchetă de circulaţie. Ce vor să afle autoritățile

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Autoritățile au început o amplă cercetare privind traficul rutier, în cadrul căreia șoferii pot fi opriți și invitați să ofere informații despre deplasările lor.

Poliţiştii pot opri şoferii pentru un chestionar despre trafic.
Poliţiştii pot opri şoferii pentru un chestionar despre trafic. Foto: arhivă

Dacă circulați în aceste zile pe anumite drumuri din România, este posibil ca polițiștii să vă oprească pentru câteva minute și să vă invite să răspundeți la un chestionar.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică, organizază în această toamnă o anchetă de circulaţie, în 60 de puncte de pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale, stabilite pe baza unor metode statistice.

Acțiunea are loc în cinci zile: 30 septembrie, 7 octombrie, 21 octombrie, 28 octombrie și 4 noiembrie 2026. Echipele CNAIR vor fi prezente în teren între orele 08:00 și 12:00, respectiv 14:00 și 18:00.

În punctele de anchetă, polițiștii vor selecta aleatoriu anumite vehicule și le vor direcționa către o bandă de rezervă, o parcare sau un acostament consolidat, unde şoferii vor fi rugați să răspundă la un set de întrebări standardizate, după care își vor putea continua drumul, potrivit TVR Info.

Chestionarul urmărește în primul rând traseul și motivul pentru care este făcută călătoria. Șoferii pot fi întrebați de unde au plecat, unde merg și care este scopul deplasării, de exemplu, dacă se duc la serviciu, la cumpărături, în vizită sau într-o altă călătorie. De asemenea, chestionarul cuprinde şi întrebări referitoare la ocupaţie şi valoarea salariului.

Pentru transportul de persoane se poate solicita și numărul pasagerilor, iar în cazul vehiculelor de marfă, informații despre tipul transportului și bunurile transportate.

CNAIR precizează că informațiile colectate în cadrul studiului sunt anonime și că nu sunt înregistrate numerele de înmatriculare, identitatea conducătorilor auto sau alte date prin care aceștia ar putea fi identificați.

Compania spune că datele sunt colectate cu respectarea regulilor privind protecția datelor și a prevederilor GDPR. Recenzorii CNAIR vor purta legitimații, iar polițiștii vor asigura oprirea și dirijarea mașinilor în punctele în care se desfășoară studiul.

Datele vor fi folosite pentru identificarea principalelor fluxuri de trafic și pentru actualizarea informațiilor privind deplasările efectuate pe șoselele din țară.

Rezultatele vor contribui la realizarea matricelor naționale de mobilitate și la actualizarea bazelor de date utilizate în Modelele Naționale de Transport. Aceste informații sunt folosite apoi în analizele privind cererea de transport și în pregătirea unor proiecte de infrastructură, potrivit CNAIR.

Anchetele Origine-Destinație sunt parte a procesului prin care autoritățile urmăresc evoluția traficului și modul în care este folosită infrastructura rutieră din România. Înregistrarea circulației rutiere pe drumurile publice interurbane se realizează periodic, la fiecare cinci ani, pentru a putea fi urmărite schimbările din trafic și gradul de solicitare a rețelei.

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