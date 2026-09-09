 Scandal la o primărie din Timiș: localnic bătut după a reclamat un pericol pentru copii. Un angajat al instituției, reținut | adevarul.ro
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Video Scandal la o primărie din Timiș: localnic bătut după a reclamat un pericol pentru copii. Un angajat al instituției, reținut

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Un bărbat de 32 de ani a fost agresat în sediul Primăriei Ohaba Lungă, județul Timiș, după ce a mers să reclame starea unei porți despre care susținea că reprezintă un pericol pentru copiii din localitate. Incidentul a avut loc în prima zi de școală și s-a încheiat cu intervenția Poliției și reținerea pentru 24 de ore a unui angajat al primăriei.

Bărbatul a fost luat la bătaie în primărie
Bărbatul a fost luat la bătaie în primărie Foto: Captură video

Primăria Ohaba Lungă este condusă de social-democratul Gigi Murărescu. Bărbatul venise la instituție pentru a discuta despre situația porții și a început să filmeze cu telefonul mobil, potrivit informațiilor publicate de Sursa de Vest.

În imaginile ajunse ulterior în mediul online se vede cum acesta încearcă să ajungă la primar, însă nu este lăsat să intre în birou, iar un angajat îl conduce spre ieșire. La scurt timp, conflictul escaladează, iar localnicul este lovit pe holul instituției.

Bărbatul spune că poarta a căzut când a atins-o

Problema pentru care localnicul a mers la primărie ar fi fost legată de poarta terenului de fotbal al școlii. Acesta susține că mai mulți localnici i-au spus că poarta se află într-o stare atât de proastă încât ar putea cădea peste copii.

Bărbatul spune că a mers să verifice situația și că a constatat că poarta era instabilă.

„Am văzut că poarta, într-adevăr, cade; am atins-o cu degetul, nici nu am împins-o, și a căzut direct. Nu mă așteptam, vă zic sincer”, a povestit bărbatul într-un interviu acordat Tion.ro.

După ce a verificat situația, acesta a mers la Primăria Ohaba Lungă pentru a discuta despre eventualele soluții. Potrivit relatării sale, a încercat să vorbească cu primarul Gigi Murărescu, însă discuția nu a mai avut loc.

„M-am lovit de refuzul primarului, care m-a împins afară ca pe un gunoi din primărie, m-a aruncat”, a afirmat bărbatul.

Conflictul a degenerat pe holurile primăriei

Discuțiile au devenit tensionate după ce localnicul a început să filmeze și a încercat să ajungă la edil. În imaginile apărute ulterior online, acesta este văzut în fața biroului primarului, în timp ce Gigi Murărescu se află în interior împreună cu un alt bărbat.

Localnicul este acuzat că face scandal și că îi deranjează pe angajații instituției, după care situația escaladează. Bărbatul de 32 de ani este lovit și îndepărtat din sediul primăriei de doi bărbați, unul dintre aceștia fiind angajat al instituției, relatează Pagina de Timiș.

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În vârstă de 52 de ani, angajatul se afla în concediu de odihnă în momentul incidentului. Celălalt bărbat, în vârstă de 47 de ani, se afla în primărie pentru rezolvarea unor probleme.

Victima susține că a fost prinsă de braț și de gât, trasă și lovită.

„M-a îmbrâncit puternic, și acum mă doare mâna. M-au luat, m-au prins de gât, m-au tras de gât. […] Din spate a venit alt prieten de-al lui, care m-a lovit și el. Mi-am pierdut filmul, nu mai știu ce s-a întâmplat”, a relatat bărbatul.

Acesta a mai afirmat că nimeni din primărie nu ar fi intervenit pentru a opri agresiunea.

Poliția a intervenit și a deschis dosar penal

Poliția a fost sesizată în jurul orei 10:47 de o femeie, care a anunțat că un bărbat ar fi fost agresat în interiorul Primăriei Ohaba Lungă. Polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Făget s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă.

„Din primele verificări efectuate, a reieșit că, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat în vârstă de 32 de ani, care filma în incinta primăriei, ar fi fost agresat și îndepărtat din incinta instituției de către un bărbat de 52 de ani, angajat al primăriei, aflat în concediu de odihnă, precum și de către un alt bărbat, de 47 de ani, care se afla în incinta instituției pentru rezolvarea unor aspecte”, a transmis IPJ Timiș.

Sursa: Sursa de Vest

În urma verificărilor, angajatul Primăriei Ohaba Lungă, în vârstă de 52 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta ocupă funcția de promotor în cadrul instituției.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, iar cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale

După agresiune, bărbatul a sunat la Poliție, iar la fața locului a ajuns și un echipaj medical. Acesta a declarat că a fost consultat și că avea tensiunea mărită.

„A venit Ambulanța, mi-au făcut consultație la fața locului, am avut tensiune mărită, eu am și probleme cu inima. Le-am arătat urmele de agresiune, care poate se mai văd și acum”, a povestit bărbatul.

Localnicul spune că este cu atât mai revoltat cu cât mersese la primărie pentru a reclama o situație pe care o considera periculoasă pentru copii.

„Nu-i normal să se întâmple în 2026 așa ceva, ca în Vestul Sălbatic. Numai în filme vezi ce s-a întâmplat ieri la noi la Ohaba. Zici că a fost totul regizat, dar a fost tot adevărat, 100%”, a conchis acesta.

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