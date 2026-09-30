Sorin Grindeanu, după căderea Guvernului Mureșan: „Suntem pregătiți să ne asumăm redresarea României”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, transmite, după respingerea Guvernului Mureșan în Parlament, că România are nevoie urgent de un Executiv cu puteri depline și susține că social-democrații sunt pregătiți să își asume guvernarea.

Liderul PSD Sorin Grindeanu Foto: Alexandra Pandrea / Alexandra Pandrea/GMN

Mesajul liderului PSD vine după ce Cabinetul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut voturile necesare pentru învestitură. A fost respins miercuri de Parlament, cu 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”, în condițiile în care erau necesare 233 de voturi pentru învestitură.

„România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline care să schimbe direcția greșită! Suntem pregătiți să ne asumăm redresarea României”, a transmis Sorin Grindeanu.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis miercuri, 30 septembrie, în Parlament, înaintea votului de învestitură a Guvernului Siegfried Mureșan, că social-democrații nu vor vota „acest Guvern Bolojan reșapat”.

Grindeanu a susținut în ultimele săptămâni că PSD este pregătit să construiască majoritatea necesară pentru guvernare și că formațiunea este dispusă să își asume responsabilitatea guvernării.

După respingerea Guvernului Mureșan, următorul pas aparține președintelui Nicușor Dan. Șeful statului poate convoca partidele parlamentare la consultări și poate desemna un nou candidat pentru funcția de prim-ministru.